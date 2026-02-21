Donald Trump: 32.000 de iranieni au fost uciși în timpul reprimării protestelor din ianuarie – ”Ar face bine să negocieze un acord”. Noi proteste au izbucnit la Teheran

32.000 de iranieni ar fi fost uciși de către regimul mullahilor de la Teheran, în timpul reprimării brutale din ianuarie a protestelor anti-regim, a susținut vineri seară Donald Trump, președintele SUA, în cadrul unei conferințe de presă.

”Ar fi bine să negocieze un acord echitabil. Știţi, poporul iranian este foarte diferit de liderii Iranului. Și este o situație foarte, foarte tristă. 32.000 de persoane au fost ucise într-o perioadă relativ scurtă de timp”, a spus Trump, citat de News.ro.

Aceasta este pentru prima dată când președintele SUA menționează numărul victimelor represiunii, notează sursa citată.

”Acum două săptămâni, aveau de gând să spânzure 800 de persoane, unele cu ajutorul unei macarale. Le ridicau cu o macara înaltă şi le expuneau în piaţă. Aveau de gând să spânzure 837 de persoane, iar eu le-am spus: «Dacă spânzuraţi o singură persoană, chiar şi una singură, veţi fi loviţi pe loc. Nu am aşteptat două săptămâni să negociez. Iar ei au renunțat la spânzurare. Nu au spânzurat 837 de persoane. Se pare că nu au spânzurat pe nimeni. Îmi pare foarte rău pentru poporul iranian. Au trăit într-un iad”, a adăugat președintele american.

Mai devreme, el a afirmat, tot la Casa Albă, că ”ia în considerare” un atac limitat împotriva Iranului, în lipsa unui acord cu Statele Unite.

Iranul respinge cifra înaintată de Trump

Sâmbătă, Iranul a respins cifra înaintată de Donald Trump şi a cerut Washingtonului dovezi.

„Guvernul iranian a publicat deja o listă exhaustivă cu cele 3.117 de victime ale recentei operațiuni teroriste (așa cum numesc autoritățile de la Teheran protestele antiguvernamentale – n.r.). Dacă cineva pune la îndoială acuratețea datelor noastre, vă rugăm să prezentați orice dovezi”, a afirmat într-o postare pe platforma X ministrul de externe iranian Abas Araqchi.

Organizații de opoziție și pentru drepturile omului, precum HRANA, cu sediul în SUA, au estimat numărul morților la 7.015, și continuă să verifice peste 11.700 de posibile decese, apreciind că numărul persoanelor arestate se ridică la aproximativ 53.000.

Noi proteste au izbucnit sâmbătă în Iran

De notat că noi proteste împotriva regimului au izbucnit sâmbătă, la una dintre cele mai cunoscute universități din țară, odată cu începerea noului semestru universitar.

Studenți de la Universitatea de Tehnologie Sharif din capitala Teheran s-au adunat și au scandat lozinci de protest, informează dpa, preluată de Agerpres. Dpa citează mai mulți activiști activi pe rețelele sociale. Buletinul informativ studențesc Amirkabir a raportat că au avut loc și confruntări cu unitățile paramilitare Basij ale regimului.

Alte proteste au fost organizate de studenții la medicină din orașul Mashhad din nord-estul țării, transmite Agerpres.

Martori oculari din Teheran au confirmat noile proteste de la Universitatea Sharif, care este considerată o universitate de elită. Demonstrații mai mari au avut loc acolo în timpul valurilor anterioare de proteste.

Videoclipuri de pe canalul Amirkabir, care a fost onorat cu Premiul pentru Pace Aachen anul trecut, au arătat mulțimi de oameni strânși în campus. „Trăiască șahul” se putea auzi într-un videoclip, o referire la Reza Pahlavi, fiul șahului care a fost răsturnat în 1979 și care de atunci a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri de opoziție în străinătate. În aceste proteste au avut loc arestări.

Potrivit agenţiei de știri iraniene Mehr, noul semestru începe sâmbătă la universitățile din Iran, cu o întârziere de peste o lună. Universitățile iși suspendaseră inițial activitatea ca urmare a protestelor de la începutul lunii ianuarie.

Reaprinderea protestelor survine într-un moment în care Statele Unite ale Americii au concentrat o uriașă forță militară navală în apropierea granițelor Iranului.

