Arabia Saudită l-a convins pe Trump să amâne atacurile masive asupra Iranului și să reia negocierile. Iranul: „Suntem aproape de un acord cu Omanul pe Strâmtoarea Ormuz”

Atenuarea conflictului dintre SUA și Iran și revenirea la masa negocierilor indirecte, la solicitarea mediatorilor și a Arabiei Saudite, a permis calmarea, luni, a prețurilor internaționale ale petrolului, în condițiile în care se întrevăd speranțe privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Între timp, oficialii iranieni au transmis că cele țări nu discută direct, ci prin intermediari, în timp ce președintele american Donald Trump a dat asigurări că negocierile cu Iranul urmează să fie reluate luni seara, după ce a anulat o serie de atacuri, sâmbătă, la solicitarea Arabiei Saudite și aliaților săi din Golf.

Vorbind cu jurnaliștii la bordul Air Force One duminică seară, președintele american a anunțat că negociatorii SUA „discută cu Iranul sub forma unor negocieri”, acestea urmând să înceapă luni, și că un acord privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz este „iminent”. Deși președintele SUA nu a punctat asta, discuțiile sunt purtate cu Omanul și îl includ și pe emisarul președintelui american Steve Witkoff.

„Bineînțeles că nu vor să fie atacați. Ei (iranienii – n.r.) cunosc amploarea acestui atac, pentru că l-au văzut prinzând formă (…). Ceea ce facem acum este să vorbim cu ei, sub forma unor negocieri. Asta începe mâine (luni) după-amiaza”, a anunţat duminică, la bordul Air Force, președintele SUA.

.@POTUS: "I was asked to by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go, just about at this time right now, and it would've been a massive attack… The reason they asked [to call it off] is they think there's a deal. There's a deal on Hormuz and then… https://t.co/VlwtUEB3LR pic.twitter.com/uNNQqCya5n — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 2, 2026

Discuțiile Iran – Oman privind Strâmtoarea Ormuz se află în „etapele finale”

Declarațiile lui Donald Trump au venit la scurt timp după ce ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a afirmat că discuțiile cu Omanul privind Strâmtoarea Ormuz se află în „etapele finale”.

Separat, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat presei locale că negocierile cu Omanul vizează stabilirea unei rute de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, asupra căreia ambele părți au ajuns la un acord. Baghaei a afirmat că totuși încheierea unui acord cu Omanul privind ruta de tranzit nu este suficientă pentru redeschiderea strâmtorii și că, atât timp cât „agresiunea” SUA continuă, situația va rămâne neschimbată.

„Nu negociem cu Statele Unite în acest moment. Negociem cu Omanul pentru a securiza o trecere prin Strâmtoarea Ormuz”, a declarat, într-o conferință săptămânală un purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Ismail Baghai.

Iranul a dat asigurări duminică, la câteva ore după ce Statele Unite au anunțat o suspendare a atacurilor, că se apropie de un acord cu Omanul privind Strâmtoarea Ormuz, care se află în centrul Războiului din Orientul Mijlociu.

Iranienii au închis din nou această cale de navigație vitală în comerțul mondial cu hidrocarburi de la reluarea, la începutul lui iulie, a confruntărilor armate cu Statele Unite, provocând perturbări puternice în economia mondială.

Iranul vrea să păstreze controlul asupra Strâmtorii Ormuz și să instituie taxe de tranzit – Saudiții au intervenit pentru a da diplomației încă o șansă

Anularea loviturilor americane a marcat totuși o detensionare între SUA și Iran, după ce cele două părți au desfășurat atacuri reciproce în ultimele două săptămâni. SUA analizau posibilitatea unor lovituri asupra infrastructurii energetice iraniene, o măsură despre care Teheranul avertizase că va atrage represalii dure – probabil atacuri asupra infrastructurii energetice din Arabia Saudită. Axios a scris de altfel duminică că saudiții i-au cerut președintelui american să ofere o nouă șansă diplomației.

Conform Axios, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a vorbit telefonic cu președintele Donald Trump sâmbătă și și-a exprimat îngrijorarea față de planurile americane de a lansa noi atacuri masive asupra Iranului. Axios citează doi oficiali americani și o a treia sursă familiarizată cu discuția. Potrivit surselor, MBS i-a cerut lui Donald Trump să dezescaladeze și să se amâne lansarea loviturilor.

Conform Axios, președintele Trump ia foarte în serios posibilitatea de a ataca infrastructura energetică iraniană, în următoarele zile, ca răspuns la atacul cu rachete al Iranului asupra unei baze americane din Iordania și la perturbarea continuă a transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Trump nu a dat încă ordinul final, iar saudiții se tem că atacurile asupra infrastructurii energetice iraniene vor produce atacuri asupra propriilor infrastructuri energetice.

Axios scrie că și alte puteri regionale – Qatar, Emiratele Arabe Unite, Turcia și Pakistan – fac presiuni asupra SUA și Iranului pentru detensionare. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a vorbit sâmbătă cu șeful armatei pakistaneze, care a servit ca mediator-cheie între Washington și Teheran, precum și cu omologii din Turcia și Arabia Saudită, avertizând că „orice acțiune ostilă a SUA sau Israelului va primi un răspuns decisiv și proporțional din partea forțelor armate iraniene”.

În paralel, mediatorii qatarezi au purtat discuții separate cu Araghchi, cu emisarul Casei Albe Steve Witkoff și oficiali omanezi, încercând să obțină un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Axios subliniază că Arabia Saudită este unul dintre cei mai importanți aliați ai Washingtonului în regiune și că, în pofida tensiunilor din ultimele cinci luni, Riadul a reușit să influențeze politica lui Donald Trump față de Iran în mai multe momente critice de la începutul războiului, într-un mod mai semnificativ decât premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Un eventual atac american asupra infrastructurii energetice iraniene ar putea duce la o escaladare fără precedent, Iranul amenințând că va riposta cu lovituri asupra obiectivelor energetice și de infrastructură din Israel și statele din Golf.

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