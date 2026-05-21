Tensiunea crește în Iran: Ayatollahul interzice ieșirea din țară a uraniului îmbogățit – Trump transmite că dacă iranienii nu-l predau, „bombardamentele reîncep la o intensitate mult mai mare”

Liderul suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a emis joi o directivă conform căreia uraniul înalt îmbogățit al Iranului nu ar trebui să fie trimis în afara țării, scrie Reuters, citând două surse iraniene de rang înalt. Agenția de presă mai scrie că directiva iraniană reprezintă o înăsprire a poziției Teheranului față de una din principalele cerințe ale Statelor Unite în negocierile de pace.

Amintim că surse apropiate negocierilor au transmis în ultimele zile, în contextul unor ultimatumuri transmise de președintele american Donald Trump, că se lucrează intens la finalizarea textului unui acord între Washington și Teheran. Șeful armatei pakistaneze, unul dintre mediatori, era vehiculată că va vizita Iranul în aceste zile pentru a coordona finalizarea versiunii finale a textului.

Axios a scris de altfel, miercuri seară, că Donald Trump i-a spus premierului israelian Benjamin Netanyahu că mediatorii lucrează la o „scrisoare de intenție” pe care atât SUA, cât și Iranul ar urma să o semneze pentru a pune capăt oficial războiului și pentru a lansa o perioadă de 30 de zile de negocieri privind subiecte precum programul nuclear iranian și redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Axios a citat surse din administrația americană.

Totodată, președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis miercuri un avertisment către Washington și către Teheran. „Un armistițiu cuprinzător este imperativ, reluarea războiului este și mai inacceptabilă, iar continuarea negocierilor este deosebit de importantă”, a transmis Xi, citat de presa chineză, preluată de Reuters.

Un nou ultimatum din partea lui Trump pentru regimul mullahilor

Reuters mai scrie că ordinul ayatollahului Mojtaba Khamenei ar putea să-l frustreze și mai mult pe președintele american Donald Trump și să complice discuțiile privind încheierea războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului.

Amintim că președintele american a declarat luni că a oprit un atac asupra Iranului programat pentru marți, la cererea liderilor din Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Totodată, armata SUA a tras miercuri asupra unui petrolier aflat sub pavilion iranian, la scurt timp după ce Donald Trump a emis un nou ultimatum, cerând Teheranului să accepte un acord pentru încheierea războiului sau să se confrunte cu un nou val de bombardamente „la un nivel și o intensitate mult mai mari decât înainte”.

„Presupunând că Iranul acceptă să dea ce s-a convenit (uraniul – n.r.), ceea ce este poate o presupunere mare, operațiunea Epic Fury se va încheia”, a postat președintele american pe platforma Truth Social, referindu-se la operațiunea militară pe care a lansat-o alături de Israel împotriva Iranului în 28 februarie.

„Dacă nu acceptă, bombardamentele încep, și vor fi, din păcate, la un nivel și o intensitate mult mai mari decât înainte”, a transmis Trump.

Netanyahu a spus că războiul nu va fi încheiat până când uraniul îmbogățit nu va fi scos din Iran

Oficiali israelieni au declarat pentru Reuters că Trump a dat asigurări Israelului că stocul iranian de uraniu înalt îmbogățit, care ar fi necesar pentru fabricarea unei bombe nucleare, va fi scos din Iran și că orice acord de pace trebuie să includă o clauză în acest sens.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat anterior că nu va considera războiul încheiat până când uraniul îmbogățit nu va fi înlăturat din Iran, Teheranul nu va înceta sprijinul pentru milițiile șiite, iar capacitățile iraniene de rachete balistice nu vor fi eliminate.

”Directiva Ghidului Suprem, și consensul în interiorul establishment-ului, este că stocul de uraniu îmbogățit nu ar trebui să iasă din țară”, a declarat una dintre sursele iraniene pentru Reuters, care a vorbit sub condiția anonimatului.

Potrivit surselor iraniene, înalții oficiali iranieni consideră că trimiterea uraniului în străinătate ar face țara mai vulnerabilă la viitoare atacuri ale Statelor Unite și Israelului. Khamenei, care nu a apărut până acum în public de la debutul războiului fiind cel puțin desfigurat în urma atacurilor, are ultimul cuvânt în cele mai importante chestiuni de stat.

Cele două surse iraniene au spus că există o suspiciune profundă în Iran că întreruperea ostilităților a fost o tactică înșelătoare din partea Washingtonului pentru a crea un sentiment de securitate înainte de a relua atacurile aeriene.

Stadiul negocierilor și unde mai există diferențe. SUA a pregătit planurile pentru o operațiune riscantă de extragere a uraniului

Conform Reuters, cele două părți au început să reducă unele divergențe, dar rămân încă diferența majore în ceea ce privește programul nuclear al Teheranului, inclusiv soarta stocurilor sale de uraniu îmbogățit și cererea Teheranului de recunoaștere a dreptului său de a îmbogăți uraniu. SUA ar fi solicitat o perioadă de 20 de ani în care Iranul să se angajeze să nu urmărească niciun fel de îmbogățire de uraniu.

Oficialii iranieni au afirmat în repetate rânduri că prioritatea Teheranului este de a asigura încetarea permanentă a războiului și garanții credibile că SUA și Israelul nu vor lansa alte atacuri. Numai după instituirea unor astfel de garanții, au afirmat sursele iraniene, Teheranul va fi pregătit să se angajeze în negocieri detaliate privind programul său nuclear.

Cu toate acestea, sursa iraniană a spus pentru Reuters că există ”formule fezabile” de a rezolva problema: ”Există soluții precum diluarea stocului sub supervizarea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică”, a spus ea.

AIEA estimează că Iranul deținea 440,9 kg de uraniu îmbogățit la nivelul de 60% atunci când Israelul și Statele Unite au atacat instalațiile nucleare iraniene în iunie 2025. Cât de mult din această cantitate a ”supraviețuit” rămâne neclar.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a afirmat în luna martie că ceea ce a rămas din acest stoc se află depozitat ”în principal” într-un complex de tuneluri de la instalația nucleară de la Isfahan, iar agenția consideră că este vorba despre mai mult de 200 kg. AIEA mai consideră că o parte din stoc se află la complexul nuclear de la Natanz, unde Iranul are două uzine de îmbogățire a uraniului.

Iranul declară că o parte din uraniul înalt îmbogățit este necesară în scopuri medicale și pentru un reactor de cercetare de la Teheran care funcționează cu cantități relativ mici de uraniu îmbogățit la circa 20%.

Iranienii au creat o Autoritate pentru Strâmtoarea Golfului Persic

În același timp, analiștii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), un think-thank american, arată că Iranul a înființat o așa-numită Autoritate Iraniană pentru Strâmtoarea Golfului Persic, care a anunțat o nouă zonă de control asupra Strâmtorii Ormuz. Potrivit comunicatului, Iranul susține acum că punctele de intrare și ieșire dintre Golful Persic/Golful Oman și strâmtoare se află sub jurisdicția forțelor sale armate (vezi hartă mai jos).

Acest lucru pare să includă inclusiv zone aflate în apele suverane ale altor state.

Totodată, Iranul continuă să susțină că sistemul său de taxe pentru tranzitul sigur prin Strâmtoarea Ormuz rămâne în vigoare și trebuie respectat pentru ca navele comerciale să evite să fie țintite.

Analiștii mai arată că Iranul folosește perioada de armistițiu pentru a normaliza controlul asupra Strâmtorii Ormuz, obligând țările importatoare de petrol să încheie acorduri bilaterale de tranzit cu Teheranul și percepând taxe navelor care nu fac parte din aceste acorduri bilaterale.

”Aceste taxe sunt prezentate drept taxe de „securitate”, însă în realitate ele seamănă cu un sistem de protecție de tip mafiot, în care navele plătesc Iranului pentru ca marina iraniană să le „protejeze” de un atac venit chiar din partea marinei iraniene sau a rachetelor și dronelor iraniene de coastă”, arată analiștii.

***