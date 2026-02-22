SUA și Iran, în pragul confruntării: Washingtonul continuă să adune forțe, Teheranul a pregătit planurile de succesiune

UPDATE:

Negociatorii americani sunt pregătiți să participe la o nouă rundă de discuții cu Iranul, vineri, la Geneva, dacă vor primi în următoarele 48 de ore o propunere detaliată din partea Teheranului privind un potențial acord nuclear, a scris duminică Axios, citând un oficial american de rang înalt. Potrivit Axios, oferta diplomatică ar putea fi ultima șansă pe care președintele american Donald Trump o acordă Iranului înainte de lansarea unei operațiuni militare masive, în coordonare americano-israelienă, care l-ar putea viza direct pe liderul suprem Ali Khamenei.



Situația de securitate din Orientul Mijlociu continuă să fie una extrem de tensionată, cu Iranul și SUA în fazele finale de pregătire a unui conflict armat. Portavionul american Gerald R. Ford a traversat Strâmtoarea Gibraltar vineri (20 februarie) și este așteptat să ajungă la mijlocul săptămânii viitoare în estul Mediteranei, în vreme ce regimul de la Teheran a continuat să respingă concesiile cerute de SUA.

Amintim că actuali și foști oficiali americani citați de Washington Post pe 19 februarie au afirmat că SUA vor fi pregătite să lanseze o campanie militară extinsă împotriva Iranului, în cazul în care Iranul refuză să facă concesii, dar Casa Albă așteaptă sosirea în poziție a portavionului USS Gerald R. Ford.

Institutul pentru Studiul Războiului: Puțin probabil ca Iranul să facă concesii nucleare. SUA vor îmbogățire zero a uraniului

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat sâmbătă că Iranul nu va ceda presiunilor exercitate de marile puteri, în contextul negocierilor nucleare cu Statele Unite. „Marile puteri se aliniază pentru a ne forța să plecăm capul… însă nu vom face acest lucru, în ciuda tuturor problemelor pe care ni le creează”, a spus Pezeshkian, într-un discurs transmis în direct de televiziunea de stat, citat de Reuters.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat la rândul său pe 20 februarie, într-un interviu acordat presei occidentale, că Iranul va prezenta Statelor Unite „în următoarele două sau trei zile” o propunere care ar putea fi discutată „serios” într-o nouă rundă de negocieri ce ar urma să aibă loc „într-o săptămână sau puțin mai mult”.

Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din SUA arată în ultimul lor update, de vineri seară, că este puțin probabil ca Iranul să facă concesii nucleare semnificative în viitoarea sa propunere adresată Statelor Unite. Totuși, Teheranul ar putea calcula că poate amâna eventualele lovituri militare dacă prezintă o ofertă suficient de conciliantă, arată analiștii ISW.

SUA au concentrat o putere navală și aeriană echivalentă cu cea din războiul împotriva Irakului

Între timp, în presa americană au apărut mai mult declarații prin care sunt transmise pare-se ultimatumuri către conducerea Iranului.

Steve Witkoff, emisarul lui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, a declarat la Fox News că „Trump este curios de ce (iranienii) nu au capitulat”.

„De ce, sub o asemenea presiune și cu puterea navală pe care o avem acolo, nu au venit la noi să spună: «Declarăm că nu vrem să avem o armă. Iată ce suntem pregătiți să facem». Este încă dificil să îi aducem în acel punct”, a declarat Witkoff.

Steve Witkoff on Iran:



Trump is curious as to why they haven't — I don't want to use the word capitulated, but why they haven't capitulated?



Why under this sort of pressure with the amount of sea power, naval power that we have over there, why they haven't come to us and said,… pic.twitter.com/bNEqrP8URA — Clash Report (@clashreport) February 22, 2026

În prezent, SUA au adus în preajma Iranului aproximativ 40-50% din puterea aeriană desfășurabilă a armatei americane. Este un nivel comparabil cu cel utilizat în războaiele din Irak din 1991 și 2003, iar în ultimele zile concentrarea de forțe a continuat în ritm alert.

The massive USAF airbridge to support future strikes on Iran continued overnight, with dozens of airlifters moving additional air defense assets and munitions into the Middle East. pic.twitter.com/qIqgc1YjFh — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 22, 2026

Analiștii de securitate punctează la nivel general că Statele Unite nu au mai desfășurat niciodată un asemenea volum de forță împotriva unui potențial adversar fără a lansa ulterior lovituri.

Witkoff a mai spus la Fox News că s-a întâlnit recent cu Reza Pahlavi, fiul ultimului șah iranian, care e în exil în SUA. Întâlnirea a avut loc la solicitarea președintelui Donald Trump, potrivit lui Witkoff.

„M-am întâlnit cu el la indicația președintelui”, a spus Witkoff. „Cred că este devotat țării sale și că îi pasă de țara sa. Dar acest proces va fi despre politicile președintelui Trump, nu despre politicile domnului Pahlavi. Cred că președintele este interesat să asculte opiniile tuturor”.

Totodată, Axios a discutat sâmbătă cu senatorul american Lindsay Graham, care este foarte apropiat de Trump. Axios îl citează pe Graham spunând că mai multe persoane din jurul președintelui Trump îl sfătuiesc să nu bombardeze Iranul. Graham l-a îndemnat pe președinte să îi ignore și să ordone atacul.

NYT: Iranul operează pe premisa că loviturile militare americane sunt inevitabile și iminenteâ

În același timp, NY Times a scris sâmbătă că Iranul operează pe premisa că loviturile militare americane sunt inevitabile și iminente.

Șase oficiali de rang înalt din Iran și membri ai Gărzii Revoluționare au explicat pentru New York Times că ayatollahul Ali Khamenei a cerut apropiaților săi politici și militari să se asigure că republica islamică supraviețuiește nu doar bombardamentelor americane și israeliene, ci și eventualei asasinări a conducerii sale de vârf, inclusiv a lui Khamenei.

Conform acelorași surse, Khamenei a emis o serie de directive: a stabilit patru niveluri de succesiune pentru fiecare funcție militară și guvernamentală pe care o numește personal. Le-a cerut tuturor liderilor să desemneze până la patru înlocuitori și a delegat responsabilități unui cerc restrâns de persoane de încredere pentru a lua decizii în cazul întreruperii comunicațiilor cu el sau dacă ar fi ucis.

De notat și faptul că oficialii militari iranieni au efectuat numeroase vizite în ultimele săptămâni la baze de apărare aeriană și navală pentru a inspecta capacitățile defensive și nivelul de pregătire.

Viziunea anti-radicalism shiit și sunnit a lui Netanyahu

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a făcut duminică declarații în care a prezentat o așa-numită „viziune” pentru Orientul Mijlociu, adică o ordine post-război.

Netanyahu:



In the vision that I see before my eyes, we are creating an entire system — essentially a kind of alliance — around and within the Mediterranean, within the Middle East.



This includes India, Arab countries, African countries, and Mediterranean countries such as… pic.twitter.com/aFSiTbGEhP — Clash Report (@clashreport) February 22, 2026

„În viziunea pe care o am în fața ochilor, construim un întreg sistem – practic un fel de alianță – în jurul și în interiorul Mediteranei, în Orientul Mijlociu. Aceasta include India, țări arabe, state africane și țări mediteraneene precum Grecia și Cipru, precum și alte state din Asia pe care nu le voi detalia deocamdată. Intenția este de a crea o axă de țări care privesc realitatea, provocările și obiectivele prin aceeași lentilă – în opoziție cu axele radicale, atât axa radicală șiită, împotriva căreia luptăm și am luptat ferm, cât și axa radicală sunnită”, a declarat duminică Netanyahu, într-o conferință de presă.

