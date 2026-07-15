SUA cresc presiunea pentru capitularea Iranului: bombardamente zi și noapte, blocada navală a intrat în vigoare – Teheranul amenință să lovească rutele alternative de export de petrol ale țărilor din Golf

Președintele Donald Trump a declarat că va intensifica bombardamentele americane asupra Iranului până când Teheranul va înceta să atace nave în Strâmtoarea Ormuz și va accepta redeschiderea căii navigabile, potrivit Bloomberg și Axios.

Forțele americane au lovit în două runde obiectivi militare iraniene, odată în cursul nopții de marți spre miercuri timp de 7 ore și în cursul zilei de miercuri timp de 1 oră și jumătate. Aceasta a fost a patra zi consecutivă de lovituri americane.

Ele vin după ce președintele SUA Donald Trump a notificat oficial Congresul american că Statele Unite se află într-un nou război cu Iranul (poate desfășura operațiuni militare timp de 60 de zile fără aprobarea Congresului) și că reinstituie blocada navală împotriva porturilor iraniene, după atacurile iraniene asupra navelor care foloseau ruta sudică din Strâmtoare, necontrolată de Iran.

Iranul a răspuns din nou cu atacuri asupra unor baze americane din statele arabe ale Golfului Persic, inclusiv Kuweit, Bahrain și Iordania și a amenințat că va viza conducta Fujairah din Emiratele Arabe Unite și conducta Est–Vest din Arabia Saudită – rute alternative de export la Strâmtoarea Ormuz ale celor două țări – dacă blocada americană va continua. Iranul a transmis că „nici măcar o picătură de petrol sau gaze nu va mai fi exportată din regiune”, afirmând că „ori exportă toată lumea, ori nu exportă nimeni”.

De notat că, în pofida atacurilor iraniene, armata americană a reușit să coordoneze tranzitul a 300 de nave prin strâmtoare în ultima săptămână, conform oficialilor SUA.

Iranienii revendică controlul asupra Strâmtorii prin taxe de tranzit, lucru inacceptabil pentru SUA – Navele care nu coordonează cu Iranul folosesc ruta sudică din strâmtoare, protejată de forțele americane

Bloomberg scrie că memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran, semnat în urmă cu aproximativ o lună, este aproape de colaps după ce cele două părți s-au confruntat în ultima săptămână în privința controlului asupra Strâmtorii Ormuz, prin care state precum Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite își transportă cea mai mare parte a exporturilor de energie. Prețul petrolului a crescut miercuri pentru a treia zi consecutiv, țițeiul Brent apropiindu-se de 86 de dolari pe baril, cu un avans de 13% în această săptămână.

Până acum, atacurile SUA au vizat în principal obiective militare din sudul Iranului, precum radare și amplasamente de rachete și drone. Campania de bombardamente rămâne însă mult mai puțin intensă decât în perioada de vârf a războiului, în martie și începutul lunii aprilie, SUA lovind deja mare parte din țintele militare majore.

Trump vorbește despre escaladare și amenință liderii de la Teheran cu distrugerea unor obiective strategice – Axios: O „ofensivă masivă” în Iran

Donald Trump a promis că bombardamentele vor continua miercuri noaptea și până când Iranul va ceda, acesta revenind la amenințarea de a ataca obiective strategice pentru economia iraniană. De notat că președintele american pare dispus să escaladeze războiul pentru a provoca suficiente pagube astfel încât regimul iranian să renunțe la revendicarea de control asupra Strâmtorii Ormuz și să accepte cerințele SUA privind programul nuclear.

„Îi vom lovi foarte puternic mâine-noapte. Îi vom lovi foarte puternic și în noaptea următoare. Iar săptămâna viitoare situația va deveni cu adevărat gravă pentru ei, pentru că atunci urmează centralele electrice. Le vom distruge toate podurile dacă nu vin la masa negocierilor”, a declarat Trump, marți, pentru Fox News.

Obiectivele energetice din Iran vor fi lăsate „la urmă”, a adăugat el.

Conform unor informații neconfirmate transmise de viceguvernatorul provinciei iraniene Khuzestan, armata americană a lovit, în noaptea de marți spre miercuri, inclusiv un siloz de depozitare a grâului din comitatul Hoveizeh și un amplasament cu silozuri din comitatul Dasht Azadegan, în sud-vestul Iranului. Acesta ar fi primul atac american din timpul războiului asupra infrastructurii iraniene de aprovizionare cu alimente.

Blocada navală împotriva Iranului este acum în vigoare – peste 20 de nave de război americane operează în zonă alături de sute de aeronave militare

În același timp, Axios a scris că președintele Trump a avut marți o ședință în Situation Room pentru a discuta despre o „ofensivă masivă” în Iran.

Conform informațiilor Axios, ofensiva va presupune lovituri de o amploare mai mare decât a atacurilor actuale din zona Strâmtorii Ormuz. Alături de Trump, la reuniunea din Situation Room au participat vicepreședintele JD Vance, secretarii Marco Rubio și Pete Hegseth, șeful forțelor armate Dan Caine, directorul CIA John Ratcliffe, emisarul prezidențial pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff și alți oficiali de rang înalt.

Reuniunea s-ar fi concentrat asupra unor noi planuri privind „lovituri devastatoare asupra unor obiective strategice din Iran”, a relatat Axios, în condițiile în care negociatorii președintelui Trump au transmis negociatorilor iranieni „ar face bine să ajungă la un acord”, altfel „nu vor mai rămâne cu nimic”, după cum a relatat acesta.

Între timp, CENTCOM a anunțat miercuri că blocada navală reinstituită de SUA porturilor iraniene a redirecționat deja două nave. Anterior memorandumului de înțelegere semnat în urmă cu o lună, armata SUA a atacat și preluat mai multe vase pentru a asigura respectarea blocadei, care se întinde pe toată coasta iraniană din Golful Persic și Golful Omanului (vezi hartă mai jos).

Since restarting the naval blockade against Iranian ports 17 hours ago, U.S. forces have redirected 2 commercial vessels attempting to run the blockade. The U.S. military remains vigilant and prepared to ensure full compliance. pic.twitter.com/E00JAlmBua — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026

Iranul nu dă semne că cedează – IRGC anunță că Strâmtoarea rămâne închisă, SUA oferă ruta sudică navelor care vor să tranziteze

De notat că, pe lângă redeschiderea strâmtorii, acordul preliminar dintre SUA și Iran trebuia să conducă la negocieri ample privind limitarea programului nuclear iranian. Discuțiile .

Bloomberg notează însă că Iranul nu dă semne că ar intenționa să cedeze. Miercuri, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice – a cărui forță navală se află în spatele multora dintre amenințările la adresa navelor comerciale – a anunțat că strâmtoarea va rămâne închisă până când SUA își vor opri atacurile și blocada asupra porturilor iraniene.

Totodată, Donald Trump a renunțat la anunțatul plan de a impune o taxă de 20% asupra transporturilor de mărfuri prin strâmtoare, după ce aliații arabi ai SUA din Golf i-au cerut să abandoneze măsura. El a anunțat schimbarea marți, la numai o zi după ce prezentase ideea, care ar fi obligat cele mai mari petroliere să plătească aproximativ 35 de milioane de dolari.

El a spus că va înlocui această taxă – destinată să compenseze Washingtonul pentru ajutorul acordat navelor în traversarea în siguranță a punctului strategic – cu acorduri comerciale și de investiții pe care statele din Golf ar urma să le încheie cu SUA.

Trump anunță că SUA vor urmăresc cu atenție facilitățile nucleare de la Muntele Pickaxe din Iran, aflat lângă facilitatea nucleară Natanz

De notat și că președintele american Donald Trump a declarat marți că SUA urmăresc îndeaproape Muntele Pickaxe din Iran.

Muntele Pickaxe, situat în apropierea instalației de îmbogățire a uraniului de la Natanz, grav avariată, este un obiectiv puternic fortificat care adăpostește două complexe de tuneluri îngropate la mare adâncime. Experții estimează că acestea se află dincolo de raza de acțiune a celor mai puternice bombe antibuncăr din arsenalul american.

În același timp, experții militari ai SUA și Israel consideră că există posibilitatea ca Iranul să utilizeze tunelurile de sub acest munte pentru viitoare activități nucleare.

Trump a declarat că bombele antibuncăr ale SUA „pot pătrunde la mare adâncime” și a susținut că „nimeni nu știe” dacă Muntele Pickaxe este impenetrabil în fața unui astfel de atac.

„Apropo, nimeni nu știe dacă (iranienii) desfășoară măcar vreo activitate la Pickaxe. Este doar un subiect care revine în discuție. Avem camere îndreptate spre el. Activitatea de acolo este foarte redusă. Dar, dacă există chiar și o activitate minimă, îl vom lovi și îl vom lovi puternic”, a spus el.

Trump a mai declarat că negociatorii săi au discutat marți cu oficialii iranieni și le-au transmis mesajul că Iranul trebuie să vină la masa negocierilor.

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