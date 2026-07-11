Ministrul iranian de Externe, vizită în Oman pentru discuții privind Strâmtoarea Ormuz. Teheranul spune că atacurile asupra navelor au fost comise de o facțiune „scăpată de sub control” – Trump: „Armistițiul s-a încheiat, dar am acceptat să continuăm discuțiile”

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a sosit sâmbătă în Oman pentru a discuta posibilele aranjamente privind trecerea în siguranță a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Washingtonul cere un angajament public privind tranzitul liber și sigur, transmite Reuters.

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că SUA și Iranul au convenit să continue discuțiile, în pofida escaladării ostilităților din această săptămână, anunțând totodată încheierea armistițiului convenit între cele două părți.

Totuși, vineri și în primele ore ale zilei de sâmbătă nu au fost raportate atacuri, iar o sursă iraniană de rang înalt a declarat pentru Reuters că a fost convenită o convorbire între Iran, SUA, Qatar și Pakistan. Mediatorii încercau să o organizeze pentru sâmbătă, în timp ce Araqchi se află în Oman.

Omanul contribuie la încercările de mediere pentru încheierea unui război care a amplificat insecuritatea în Golful Persic și a determinat creșterea prețurilor la nivel mondial, după ce SUA și Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului la 28 februarie, mai arată Reuters.

CBS News și partenerul său britanic BBC au relatat că vicepreședintele american JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, emisarul special Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, ar urma să conducă sâmbătă negocierile cu Araqchi. Agenția iraniană Fars a citat ulterior o sursă potrivit căreia nu vor avea loc negocieri până când SUA nu vor renunța la pozițiile lor.

Iranienii spun că atacurile împotriva navelor din Strâmtoarea Ormuz au fost efectuate de o facțiune „scăpată de sub control”

Tot CBS News a relatat sâmbătă că oficialii iranieni le-au transmis în privat consilierilor lui Donadl Trump că au făcut o greșeală atunci când au tras asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz, respectiv că atacurile au fost inițiate de o facțiune „scăpată de sub control” a radicalilor care încearcă să submineze negocierile și că doresc continuarea discuțiilor.

Casa Albă dorește ca regimul iranian să își recunoască public greșeala, pe care administrația Trump o consideră o încălcare a armistițiului. În urma acestor atacuri, SUA au revocat licența generală temporară acordată pentru vânzarea de petrol iranian pe piața internațională.

Trump și-a însărcinat echipa — condusă de JD Vance, Jared Kushner, Steve Witkoff și Marco Rubio — să continue negocierile. Discuțiile urmează să aibă loc în Oman.

Statele Unite vor răspunde prin mijloace militare și economice dacă Iranul continuă să comită acte ostile, au precizat oficialii americani pentru CBS News.

Mediatorii qatarezi au purtat discuții la Teheran vineri

Trei petroliere comerciale din Qatar și Arabia Saudită au fost atacate la începutul săptămânii, ceea ce a determinat SUA să lovească obiective iraniene, iar Iranul să răspundă prin atacuri asupra unor facilități militare americane din statele Golfului.

Araqchi a acuzat Statele Unite că au încălcat acordul de încetare a focului. SUA au retras marți licența care autoriza vânzarea țițeiului iranian, după atacarea navelor.

„Nu poate exista decât respectare reciprocă”, a scris el pe X.

Deși Iranul nu și-a asumat responsabilitatea pentru atacurile asupra navelor, analiștii afirmă că Teheranul folosește astfel de acțiuni pentru a obține pârghii în cadrul negocierilor.

Înalți oficiali americani le-au declarat vineri jurnaliștilor că Iranul a informat oficialii SUA că recentele atacuri asupra navigației din strâmtoare au fost comise de „o componentă scăpată de sub control a sistemului lor”. Comentariile au părut menite să calmeze tensiunile.

Noua escaladare a amplificat îndoielile privind viitorul unui acord interimar destinat să pună capăt conflictului și a împins prețurile petrolului în sus, o problemă sensibilă politic pentru Trump înaintea alegerilor pentru Congres din noiembrie.

„Republica Islamică Iran ne-a cerut să continuăm «discuțiile». Am fost de acord, dar Statele Unite le-au transmis, fără echivoc, că armistițiul S-A ÎNCHEIAT!”, a scris Trump vineri pe platforma sa Truth Social.

Negociatorii qatarezi s-au întâlnit vineri cu oficiali iranieni pentru a detensiona situația și pentru a discuta despre Strâmtoarea Ormuz, a declarat pentru Reuters o persoană familiarizată cu situația.

Iranul amenință să răzbune uciderea liderului suprem

Într-o declarație scrisă publicată sâmbătă, noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a amenințat că va răzbuna moartea predecesorului și tatălui său, ucis la 28 februarie.

Mesajul, publicat cu ocazia ceremoniilor funerare dedicate fostului lider, ayatollahul Ali Khamenei, la care noul lider nu a participat, afirma că răzbunarea va avea loc indiferent de consecințele pentru Iran.

„Promitem să răzbunăm sângele liderului martir și al tuturor martirilor”, se arată în mesaj.

Trump a scris vineri că a ordonat armatei americane să fie pregătită să lanseze mii de rachete asupra Iranului dacă Teheranul va încerca să îl asasineze.

Wall Street Journal și alte publicații americane au relatat săptămâna aceasta că Israelul a transmis Washingtonului informații potrivit cărora Iranul ar fi elaborat recent un plan pentru asasinarea lui Trump. Iranul nu a comentat imediat cele mai recente declarații ale președintelui american.

La ceremoniile funerare de joi, o mulțime uriașă de participanți a umplut o curte, iar unii dintre aceștia purtau bannere cu mesajul: „Îl vom ucide pe Trump”.

Oficialii americani vorbesc despre discuții productive cu Iranul

Acordul interimar încheiat luna trecută trebuia să deschidă calea către încheierea unui conflict ajuns acum în a cincea lună, care a provocat moartea a mii de persoane, a restrâns aprovizionarea mondială cu energie și a alimentat temerile privind o recesiune economică globală.

În timpul războiului, Teheranul a preluat în mare măsură controlul asupra Strâmtorii Ormuz, ceea ce a dus la un impas.

Statele Unite cer Iranului să declare public că va înceta atacurile asupra navelor din strâmtoare și că toate rutele vor fi deschise, fără taxe de tranzit, pe calea navigabilă prin care trecea, înainte de război, o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol, au declarat vineri înalți oficiali americani.

Cel puțin 17 persoane au fost ucise în loviturile americane asupra a șase orașe iraniene, miercuri și joi, a declarat șeful centrului de relații publice și informare al Ministerului iranian al Sănătății. Potrivit acestuia, alte 115 persoane au fost rănite.

Chiar și așa, oficialii americani au afirmat că discuțiile dintre cele două țări au fost productive în ultimele zile. Teheranul a transmis că orice încălcare a angajamentelor de către Washington va primi „un răspuns reciproc”.

Reluarea luptelor în Golf a amplificat presiunile asupra consumatorilor americani. După mai multe săptămâni de scăderi constante, prețurile țițeiului au înregistrat cea mai mare creștere săptămânală din ultimele opt săptămâni.

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