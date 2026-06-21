Trump avertizează Iranul, care a anunțat reînchiderea Strâmtorii Ormuz: „Nu vor exista taxe de tranzit” – JD Vance și negociatorii iranieni au ajuns în Elveția

Președintele american Donald Trump a reacționat după ce Iranul a anunțat sâmbătă că a închis Strâmtoarea Ormuz din cauza atacurilor Israelului în Liban, scrie Associated Press. Ca răspuns la anunțul iranienilor, președintele american a avertizat Iranul că nu vor exista taxe de tranzit prin Strâmtoare, decât dacă ele vor fi impuse de SUA.

Postarea sa de pe rețelele de socializare a subliniat că memorandumul de înțelegere semnat la mijlocul acestei săptămâni prevede tranzit fără taxe percepute de iranieni timp de 60 de zile și că nici după această perioadă iranienilor nu li se va permite să încaseze bani din tranzitul navelor prin această rută comercială strategică, asupra căreia Iranul nu are suveranitate de jure dar asupra căreia încearcă să-și impună controlul. Anterior, iranienii au afirmat că nu vor percepe taxe de tranzit, ci ”tarife” de intrare/ieșire (fees – eng.).

Armistițiul din Liban e o condiție a iranienilor pentru debutul discuțiilor pe dosarul nuclear

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) de la Teheran a declarat că reînchide Strâmtoarea Ormuz, invocând încălcări ale armistițiului din Liban de către SUA și Israel, a relatat Reuters. IRGC a avertizat navele să nu se apropie de Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru aprovizionarea globală cu petrol și gaze, invocând ceea ce a numit „crimele” Israelului în Liban și o încălcare de către SUA a angajamentelor privind instituirea unui armistițiu. Corpul Gardienilor Revoluției a transmis că securitatea navelor ar fi în pericol dacă acestea s-ar apropia de strâmtoare.

Strâmtoarea și blocarea tranzitului de energie este principala armă a iranienilor în acest conflict și în negocieri, blocajul din strâmtoare fiind invocat inclusiv de președintele american Donald Trump ca motivul principal pentru necesitatea de a încheia un acord cu iranienii. De altfel, administrația Trump a pus presiune pe Israel, prin multiple declarații publice foarte puternice ale lui Trump și Vance, să accepte agresiunile Hezbollah din Liban și să nu răspundă cu atacuri proprii.

Amintim că primul punct al memorandumului în 14 puncte dintre SUA și Iran vizează instaurarea unui armistițiu în Liban, unde mare parte din putere (inclusiv politică) o deține gruparea teroristă Hezbollah. Încetarea luptelor în Liban este o condiție a iranienilor pentru continuarea negocierilor cu SUA, cu avansarea lor pe dosarul nuclear, care erau menite inițial să înceapă vineri, dar au fost amânate. În același timp, Israelul, exclus de la discuții, a transmis că va respecta armistițiul, dar că nu este parte la acordul Iran-SUA și că își va menține forțele pe teritoriul libanez pe care îl ocupă.

Iranienii încearcă să impună suveranitatea asupra Strâmtorii Ormuz – Discuțiile tehnice cu SUA au început, negociatorii iranieni au ajuns în Elveția

Anunțurile privind Strâmtoarea Ormuz au indicat un început de pe poziții de forță, maximale, al discuțiilor la nivel tehnic dintre SUA și Iran pe dosarul nuclear, despre care mediatorul cheie din Pakistan a declarat că vor începe duminică. La discuții participă și mediatori qatarezi.

Gruparea teroristă IRGC, structură radicală a regimului iranian, a decis practic să pluseze sâmbătă prin anunțul de reînchidere a Strâmtorii Ormuz, înaintea discuțiilor SUA-Iran. De notat că memorandumul de înțelegere SUA-Iran a fost negociat și semnat de către partea mai moderată a regimului mullahilor de la Teheran.

Atât această facțiune, cât și Casa Albă, încearcă să avanseze în etapa următoare cu acordul semnat miercuri de președintele american Donald Trump și de președintele iranian Masoud Pezeshkian, dar Israelul și Hezbollah au continuat seria de lovituri reciproce din sudul Libanului atât joi și vineri noapte, cât și sâmbătă dimineață, în ciuda unui armistițiu ce a intrat în vigoare vineri la ora locală 16:00.

Sâmbătă, Apărarea Civilă libaneză a anunțat că 16 persoane au fost ucise în atacuri israeliene în Liban, la câteva ore după intrarea în vigoare armistițiului. Israelul a afirmat că a răspuns unor atacuri ale Hezbollah, în timp ce gruparea susținută de Iran a transmis că nu va permite Israelului „libertate de mișcare” în Liban.

De notat că vicepreședintele american JD Vance a ajuns, duminică dimineață, la baza aeriană Emmen, lângă Lucerna, în centrul Elveției. Vance a plecat de la Washington sâmbătă seară, după ce televiziunea de stat iraniană a postat o înregistrare video care îi arată pe negociatorii Iranului sosind acolo.

Printre aceștia se numără președintele Parlamentului iranian și șeful echipei de negociere a regimului mullahilor, Mohammad Bagher Qalibaf, ministrul de externe Abbas Araghchi și oficiali ai băncii centrale și ai industriei petroliere, printre alții. Memorandumul de înțelegere SUA-Iran, semnat de ambele părți, prevede deblocarea a miliarde de dolari în active iraniene blocate de sancțiuni.

Discuțiile SUA-Iran de duminică, mediate de Pakistan și Qatar, vizează dosarul nuclear și armistițiul din Liban

Discuțiile urmau să înceapă vineri, dar iranienii și-au anulat inițial planurile de participare din cauza escaladării luptelor din Liban. Negociatorii SUA și Qatarului, cu ajutorul Iranului, au elaborat un acord între Israel și Hezbollah pentru a atenua ostilitățile, potrivit unor oficiali americani și regionali.

Vance le-a spus reporterilor la plecarea din SUA că va fi în Elveția „pentru o zi sau două”, dar s-a arătat optimist în ceea ce privește progresele înregistrate în discuțiile nucleare și în ceea ce privește armistițiul din sudul Libanului. El a menționat că cele două subiecte principale vor fi dosarul nuclear și obținerea unui armistițiu în Liban, unde Hezbollah deține controlul. De notat că nici Libanul, nici Israelul, nici Hezbollah nu sunt parte directă la discuții – adică oficialii lor nu sunt la negocierea din Elveția.

Potrivit CBS News, un diplomat care participă la discuții a confirmat că o sesiune de urgență privind armistițiul Hezbollah-Israel a fost adăugată pe agenda primei sesiuni. ”Vicepreședintele Vance a menționat, de asemenea, că acesta va fi unul dintre cele două subiecte principale de mâine, deși a spus că dosarul fusese gestionat de Marco (Rubio, secretarul de stat al SUA”, arată CBS News.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, a cărui mediere a fost foarte importantă în ajungerea la acordul din 17 iunie, a anunțat de asemenea sâmbătă seară că se află în drum spre Elveția.

Discuțiile sunt programate să aibă loc într-un hotel de lux de pe Bürgenstock, un munte cu vedere la Lacul Lucerna. Discuțiile „pregătitoare” au început sâmbătă între diplomați, potrivit oficialilor din Berna, în contextul în care negociatorii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner se află în Elveția de vineri.

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