Video / Trump anunță de la summitul NATO că acordul cu Iranul „s-a terminat”, dar lasă ușa deschisă unor noi negocieri – Iranul: Părți ale memorandumului au devenit „ineficiente”. Șeful NATO: Atacurile americane au fost „absolut necesare”

Președintele SUA Donald Trump a declarat miercuri, înainte de reuniunea liderilor de la summitul NATO de la Ankara, că acordul interimar cu Iranul „s-a terminat”, în timp ce Teheranul a transmis că părți ale memorandumului de înțelegere au devenit „ineficiente” după ce SUA au revocat licența pentru exportul de petrol iranian și au lansat o nouă rundă de atacuri în sudul Iranului.

Iranienii au răspuns la atacurile americane cu rachete și drone lansate asupra bazelor americane din Bahrain și Kuweit, iar șefa diplomației europene Kaja Kallas a avertizat că schimburile de focuri „complică și mai mult negocierile deja fragile pentru încheierea războiului”.

Trump a lăsat totuși ușa deschisă către noi negocieri, afirmând că negociatorii SUA „pot să vorbească, dar cred că își pierd timpul”.

Donald Trump spune că acordul cu Iranul „s-a terminat”, dar lasă ușa deschisă pentru noi negocieri

Întrebat de presă dacă acordul interimar dintre Washington și Teheran, semnat la 17 iunie, mai este în vigoare, președintele american a răspuns cu o serie de atacuri verbale fără precedent la adresa regimului iranian.

„Pentru mine, cred că s-a terminat. Nu vreau să mai am de-a face cu ei. Sunt gunoi. Sunt oameni bolnavi. Sunt conduși de oameni bolnavi. (…) Din punctul meu de vedere este doar o pierdere de timp să negociem cu ei. Sunt mincinoși. Facem un acord, toată lumea e de acord, fără arme nucleare. Facem un acord, ei ies afară, vorbesc cu presa și spun că nici măcar nu am discutat despre asta. Ceva nu e în regulă cu ei. Sunt nebuni. Din punctul meu de vedere, s-a terminat. (Negociatorii noștri) pot să vorbească, dar cred că își pierd timpul”, a spus Trump.

President Trump is right. Talking with the regime in #Iran is a waste of time. The Islamic Republic is the greatest time waster in the world. It's a grand master at negotiations to nowhere. There are limits to what diplomacy can achieve with a regime like this. pic.twitter.com/721HI39KXL — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) July 8, 2026

Trump a descris și atacurile americane din noaptea de marți spre miercuri, lansate ca represalii după ce Iranul a atacat trei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz.

„Noi le-am spus «duceți-vă și faceți-vă funeraliile» (ale ayatollahului Khamenei, ucis la începutul războiului – n.r.), iar în loc de asta ei au început să tragă cu obuze și rachete în nave ieri. Așa că i-am lovit foarte puternic azi-noapte”, a declarat Trump, într-o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Ankara.

Atacurile americane au fost „de 20 de ori mai puternice” decât cele iraniene, a apreciat Trump.

„Le-am spus: de fiecare dată când loviți, lovim și noi. Și bineînțeles că joacă murdar și se iau de toată lumea. Sunt niște oameni răi, bolnavi, și trebuie să scăpăm de ei. Ei sunt un cancer. Sunt cancer. Și știi ce faci? Trebuie să scapi de cancer din timp”, a declarat Trump.

Iranul: Părți ale acordului au devenit „ineficiente”

Ministerul iranian de Externe a publicat miercuri o declarație în care afirmă că acțiunile SUA – inclusiv revocarea licenței pentru exportul de petrol iranian și noile lovituri militare – au făcut ca părți ale armistițiului să devină „ineficiente”. Teheranul a susținut că interferența americană în aranjamentele iraniene de reglementare a traficului prin Strâmtoarea Ormuz fac acordul interimar „nefuncțional”.

Declarația iraniană a inclus și un avertisment adresat statelor din regiune – multe dintre care găzduiesc baze și personal militar american – să nu permită utilizarea teritoriului lor pentru noi atacuri americane asupra Iranului.

Avertismentul vine la câteva ore după ce Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a anunțat că a lansat un atac coordonat cu rachete și drone asupra a 85 de obiective militare americane din Bahrain – unde se află Flota a V-a a SUA –, Kuweit, inclusiv baza aeriană Ali Al Salem, și portul Salman. IRGC a susținut, de asemenea, că a doborât o dronă americană MQ-9 Reaper.

Anterior, armata americană anunțase că a lovit 80 de ținte în sudul Iranului, vizând sisteme de apărare aeriană, rachete de croazieră anti-nave, baze de lansare a dronelor și sisteme de monitorizare a coastelor.

Rutte: Atacurile americane au fost „absolut necesare”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a catalogat atacurile americane în Iran drept „absolut necesare” și a apărat susținerea oferită de țările europene operațiunilor militare americane.

„A fost un răspuns foarte puternic și sunt de acord cu tine în această privință”, i-a spus Rutte lui Trump.

Președintele american a criticat însă mai multe țări – mai ales Regatul Unit și Spania – pentru că nu au permis forțelor americane să le folosească bazele militare. Rutte a încercat să minimalizeze nemulțumirile: „În privința Iranului, știu că ești dezamăgit. Aș spune că sunt niște cazuri izolate”.

Rutte a subliniat că aproximativ „5.000 de avioane au decolat de pe aeroporturi europene în susținerea Operațiunii Epic Fury” și a menționat România ca exemplu de aliat care și-a închis cel mai mare aeroport comercial pentru a permite decolarea și aterizarea avioanelor americane. „Europa a fost o mare platformă de proiecție a puterii Statelor Unite”, a insistat șeful NATO.

UE: Atacurile Iranului asupra Bahrainului și Kuweitului sunt inacceptabile

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a avertizat că schimburile de focuri dintre SUA și Iran „complică și mai mult negocierile deja fragile pentru încheierea războiului”.

„Atacurile Iranului asupra Bahrainului și Kuweitului sunt inacceptabile. În baza memorandumului, Teheranul s-a angajat să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. Atacurile sale recente asupra navelor din apropierea strâmtorii încalcă acest angajament și amenință reluarea aprovizionării cu energie. Libertatea de navigație trebuie să fie neîmpiedicată”, a transmis Kallas.

Aceasta a anunțat că miniștrii de externe ai UE se vor întâlni luni cu omologii lor din statele din Golf pentru a discuta cum pot sprijini implementarea acordului și libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz și în Marea Roșie.

Acordul SUA-Iran, în pragul colapsului

Memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran, semnat în iunie, a oprit confruntările armate dintre cele două țări și a deschis o perioadă de 60 de zile pentru negocierea unui acord final pe dosarul nuclear iranian.

Acordul prevede încetarea ostilităților pe toate fronturile – inclusiv în Liban –, redeschiderea Strâmtorii Ormuz, ridicarea sancțiunilor americane, deblocarea activelor iraniene înghețate și un plan de dezvoltare economică pentru Iran.

Însă acordul a fost fragilizat de la bun început de luptele dintre Israel și Hezbollah în Liban și de revendicarea iraniană de suveranitate asupra Strâmtorii Ormuz. Negocierile pe dosarul nuclear, care au început în Elveția, au înregistrat „progrese încurajatoare” în prima rundă, dar au fost apoi suspendate pe durata funeraliilor ayatollahului Khamenei.

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