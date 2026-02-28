Donald Trump interzice tehnologia Anthropic în Guvernul Federal, după ce compania a refuzat folosirea sistemului Claude în „toate scopurile legale”

Președintele Trump a ordonat vineri guvernului federal să înceteze orice utilizare a tehnologiei Anthropic, cel mai recent atac dintr-un conflict continuu între companie și Departamentul Apărării (DOD). CEO-ul Dario Amodei (foto), a declarat că amenințările nu îi schimbă poziția, pentru că nu poate accepta, cu conștiința împăcată, cererea Apărării de a folosi sistemul AI Claude pentru „toate scopurile legale”, ceea ce ar putea include supravegherea în masă sau arme letale autonome.

„Aceste amenințări nu ne schimbă poziția: nu putem, cu conștiința împăcată, să acceptăm cererea lor”, a reacționat Dario Amodei, după anunțul președintelui Donald Trump.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a scris: „Ordon FIECĂREI agenții federale din Guvernul Statelor Unite să ÎNCETEZE IMEDIAT orice utilizare a tehnologiei Anthropic. Nu avem nevoie de ea, nu o vrem și nu vom mai face afaceri cu ei niciodată!”.

Anthropic încercase să impună bariere de siguranță (guardrails) care să împiedice DOD să folosească modelele sale pentru supravegherea în masă a americanilor sau pentru dezvoltarea armelor complet autonome.

Liderul de la Casa Albă a precizat că va exista o perioadă de eliminare treptată de șase luni pentru agențiile precum DOD care folosesc produsele Anthropic.

El a amenințat, de asemenea, că dacă firma nu „se pune la punct și nu devine utilă” în această perioadă, va folosi „întreaga putere a Președinției pentru a-i face să se conformeze, urmând să existe consecințe civile și penale majore”.

Contextul conflictului

Acesta este doar punctul culminant al unui schimb dramatic de declarații publice, postări pe rețelele sociale și negocieri în culise, totul rezumându-se la dorința Secretarului Apărării, Pete Hegseth, de a renegocia contractele actuale ale tuturor laboratoarelor de IA cu armata.

Însă Anthropic, până acum, a refuzat să renunțe la cele două linii roșii actuale: fără supraveghere în masă a americanilor și fără arme letale autonome (sau arme cu licență de a ucide ținte fără nicio supraveghere umană).

OpenAI și xAI ar fi acceptat deja noii termeni, în timp ce refuzul Anthropic a dus la convocarea CEO-ului Dario Amodei la Casa Albă în această săptămână pentru o întâlnire chiar cu Hegseth, în cadrul căreia acesta i-ar fi dat un ultimatumsă dea înapoi până la sfârșitul zilei de vineri, în caz contrar urmând să suporte consecințele.

Într-o declarație de joi târziu, Amodei a scris: „Cred profund în importanța existențială a utilizării AI pentru a apăra Statele Unite și alte democrații și pentru a ne învinge adversarii autocrați. Prin urmare, Anthropic a lucrat proactiv pentru a furniza modelele noastre Departamentului Războiului și comunității de informații,” relatează The Verge.

Înainte de anunțul lui Trump, Departamentul Apărării a amenințat că va obliga Anthropic să acorde acces deplin la modelele sale AI în temeiul Legii Producției de Apărare sau să eticheteze compania drept o amenințare la adresa lanțului de aprovizionare, o acuzație rezervată de obicei companiilor din țări adverse.

Într-o declarație de joi seară, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a subliniat colaborarea actuală a companiei cu departamentul, inclusiv pe rețele clasificate și susținerea controlului strict al exporturilor de cipuri către China, dar a refuzat să accepte termenii DOD:

Un purtător de cuvânt al Anthropic a adăugat că limbajul contractual primit peste noapte de la „Departamentul Războiului” (DOW) nu a făcut practic niciun progres în prevenirea utilizării modelului Claude pentru supravegherea în masă sau arme autonome.

Statele Unite investesc masiv în integrarea inteligenței artificiale în armată. AI-ul este deja folosit pentru analiză de informații, planificare operațională și securitate cibernetică. Întrebarea dezvoltatorilor de la Anthropic este cât de departe ar trebui să meargă utilizarea tehnologiei pe care au creat-o în scopuri militare.

Conflictul dintre Pentagon și Anthropic nu mai este doar unul tehnic sau contractual, ci a devenit o confruntare politică deschisă despre cine controlează viitorul tehnologiei militare: statul, care invocă securitatea națională, sau companiile private, care se tem că produsele lor ar putea fi folosite într-un mod pe care îl consideră periculos sau nedemocratic.

Reacții

Joi seară, Sam Altman a trimis un memo personalului spunând că OpenAI este în contact cu Pentagonul pentru utilizarea modelelor lor în medii clasificate, dar cu aceleași bariere de siguranță pe care le solicită și Anthropic.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului Sean Parnell a declarat că DOD nu are nicio dorință de a supraveghea americanii, dar a subliniat: „Nu vom lăsa NICIO companie să dicteze termenii în care luăm decizii operaționale”.

****