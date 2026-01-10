Întâlnire cu miză mare la Casa Albă, între administrația Trump și producătorii americani de petrol – Contrast puternic între Exxon și Chevron: Exxon spune că Venezuela ”e de neinvestit”, Chevron spune că își poate crește producția cu 50%

Președintele SUA, Donald Trump, a găzduit vineri, la Casa Albă, o reuniune cu liderii din industria americană și vestică de petrol și gaze pentru a discuta situația din Venezuela, declarând că dorește ca cele mai mari firme petroliere să investească 100 de miliarde de dolari în țara sud-americană pentru a-i extinde masiv producția și pentru a-i repara infrastructura, relatează Reuters.

Întâlnirea cu reprezentanții industriei petroliere din SUA a venit la o săptămână după capturarea și înlăturarea de la Caracas a fostului lider Nicolas Maduro, dar ea pare să se fi încheiat fără un acord major din partea companiilor pentru a investi miliarde în noi infrastructuri petroliere din Venezuela.

Reuters relatează că firme precum Chevron, Vitol și Trafigura concurează intens pentru licențe americane care să le permită comercializarea țițeiului venezuelean existent, însă există încă reticență în angajarea în investiții mari pe termen lung din cauza costurilor ridicate, a instabilității politice și a lipsei de garanții că activele nu vor fi confiscate din nou.

Contrast puternic între Exxon și Chevron la Casa Albă: Exxon spune că Venezuela ”e de neinvestit” și cere garanții – Chevron spune că își poate crește producția cu 50% în 18-24 de luni

Vicepreședintele Chevron, Mark Nelson, a declarat în cadrul reuniunii de la Casa Albă că firma este angajată să facă investiții în Venezuela. Oficialul companiei americane a spus că își poate crește producția de petrol din Venezuela cu 50% în 18–24 de luni.

„Există mai multe oportunități decât obstacole”, a afirmat Nelson.

Chevron operează însă deja în țară, în timp ce rivalii Exxon Mobil și ConocoPhillips au părăsit Venezuela în urmă cu aproape 20 de ani, după ce activele le-au fost naționalizate – ConocoPhillips a pierdut de exemplu 12 miliarde de dolari cu naționalizarea.

Directorul executiv al Exxon Darren Woods a spus la rândul lui că Venezuela este „neinvestibilă”.

„Activele noastre au fost confiscate de două ori acolo, așa că vă puteți imagina că o a treia reintrare ar necesita schimbări destul de semnificative față de ceea ce am văzut în trecut și de situația actuală. În prezent, este imposibil să investim acolo. (…) Suntem încrezători că, alături de această administrație și de președintele Trump, lucrând mână în mână cu guvernul venezuelean, aceste schimbări pot fi puse în aplicare”, a declarat Woods, vineri seară, la Casa Albă.

În același timp, Financial Times scrie că directorii din industria americană a petrolului l-au avertizat la nivel general pe Trump că misiunea sa de a prelua controlul asupra sectorului petrolier al Venezuelei și de a reduce prețurile țițeiului va pune producția americană sub amenințare. Un director de rang înalt din industria americană a petrolului de șist ar fi descris planurile administrației în materie de creștere a producției venezuelene ca fiind „împotriva producătorilor americani”.

Ministrul Energiei din SUA: Trebuie să îmbunătățim climatul de afaceri din Venezuela

La reuniune au fost invitați și mai mulți jucători independenți mai mici și companii susținute de fonduri de private equity, inclusiv unele cu legături cu statul Colorado, statul de origine al secretarului Energiei, Chris Wright.

Acesta a fost întrebat de CNN dacă au fost luate angajamente ferme de investiții în urma întâlnirii, iar în răspuns Wright s-a limitat la a spune că există un „interes imens”.

Anterior, în cadrul întâlnirii, Trump a declarat că marile companii petroliere vor investi „cel puțin 100 de miliarde de dolari din banii lor” pentru a construi infrastructura petrolieră a Venezuelei.

Wright a spus că această sumă de bani ar fi suficientă pentru a dezvolta industria petrolieră a țării în următorul deceniu, dacă Venezuela „va fi pașnică și va deveni o țară cu mai multă lege și un mediu de operare mai bun”.

Referindu-se la garanțiile de securitate solicitate de directori în timpul întâlnirii, Wright a spus: „Dacă urmează să călătorești undeva, vrei să te simți bine în legătură cu locul în care mergi. Cred că aceasta este o afirmație mai generală”.

„Trebuie să îmbunătățim climatul de afaceri și siguranța din Venezuela mult mai mult decât este astăzi”, a continuat el, adăugând că, în opinia sa, Venezuela se îndreaptă spre această traiectorie sub conducerea lui Trump.

Directorii generali ai companiilor petroliere nu s-au angajat public în legătură cu un acord cu Venezuela în timpul întâlnirii de vineri cu Donald Trump.

