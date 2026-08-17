Donald Trump ordonă reducerea exercițiilor militare cu Coreea de Sud: invocă „relația foarte bună cu Kim Jong Un” și refuzul Seulului de a trimite nave în Ormuz

Președintele american Donald Trump a anunțat că a ordonat Pentagonului să „reducă semnificativ” participarea SUA la exercițiile militare anuale cu Coreea de Sud, care au început luni, el invocând costul exercițiilor și refuzul Seulului de a lua parte la operațiunile americane împotriva Iranului, conform Reuters.

Trump a evocat și „relația foarte bună cu Kim Jong Un”, liderul nord-coreean, iar decizia vine într-un context în care Coreea de Nord a lansat săptămâna trecută o rachetă balistică spre Marea Japoniei în semn de protest față de aceste exerciții, la scurt timp după ce administrația Trump a luat decizia de a muta ultimul portavion pe care îl avea în regiune, USS George Washington, în regiunea de operațiuni a Golfului Persic. USS George Washington va înlocui portavionul USS Abraham Lincoln, care are peste 260 de zile de operațiuni continue.

De notat că presa americană scria încă din luna martie că alianța dintre Coreea de Sud și Statele Unite va fi pusă la încercare, pe fondul apelurilor repetate ale președintelui american ca Seulul să desfășoare nave de război în Strâmtoarea Ormuz și a refuzului administrației sud-coreene conduse de președintele Lee Jae-myung. La 14 martie, Trump a îndemnat mai multe țări să trimită nave militare în zona Ormuzului, într-un efort de a redeschide ruta blocată. Pe platforma sa Truth Social, Trump a scris în martie: „Sperăm că China, Franța, Japonia, Coreea de Sud, Regatul Unit și alte țări afectate de această restricție artificială vor trimite nave în zonă, astfel încât Strâmtoarea Ormuz să nu mai fie amenințată de o țară care a fost complet decapitată”.

Exercițiile Ulchi Freedom Shield vor ține 11 zile

Cu câteva ore înainte ca exercițiile Ulchi Freedom Shiel să înceapă, Donald Trump a declarat pe platforma sa Truth Social că „nu este mulțumit” de faptul că SUA au acceptat să participe și a evidențiat „relația sa foarte bună” cu Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, țară dotată cu arme nucleare și supusă unor sancțiuni severe.

„Aceste exerciții nu sunt doar costisitoare… ci transmit un semnal total nepotrivit și ostil unei țări care, atât timp cât Donald J. Trump a fost președinte, nu s-a arătat amenințătoare și s-a comportat respectuos”, a scris Trump.

Exercițiile militare comune anuale Ulchi Freedom Shield sunt programate să se desfășoare până pe 27 august, cu participarea a aproximativ 18.000 de militari sud-coreeni.

Statul Major Întrunit al Coreei de Sud a declarat pentru Reuters că exercițiile au început luni, conform programului.

Reacție Coreei de Sud: „Sperăm ca relația de prietenie dintre liderii SUA și Coreei de Nord să conducă la discuții care să promoveze pacea și stabilitatea în Peninsula Coreeană”

Administrația prezidențială sud-coreeană, Casa Albastră, a transmis luni că analizează postarea lui Trump și că „speră ca relația de prietenie dintre liderii SUA și Coreei de Nord să conducă la un dialog semnificativ între cele două țări, deschizând discuții menite să promoveze pacea și stabilitatea în Peninsula Coreeană”.

Aliații vor continua să își coordoneze postura comună de apărare și exercițiile militare, a precizat administrația prezidențială.

Răspunzând afirmației lui Trump potrivit căreia președintele Lee Jae Myung ar fi refuzat să se alăture eforturilor SUA pentru denuclearizarea Iranului, administrația sud-coreeană a precizat că Seulul discută posibile contribuții militare, ținând cont, în același timp, de necesitatea menținerii capacității de apărare în Peninsula Coreeană și de procedurile juridice interne.

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Reuters mai notează că Donald Trump a mai avut în trecut dispute cu Seulul privind împărțirea costurilor pentru staționarea celor 28.500 de militari americani în Coreea de Sud și rolul acestora în asigurarea securității regiunii în ansamblu.

Coreea de Nord, aflată încă din punct de vedere tehnic în război cu Sudul, denunță în mod regulat exercițiile americano-sud-coreene drept pregătiri pentru o invazie. Săptămâna trecută, Phenianul a lansat o rachetă balistică de pe coasta sa estică spre Marea Japoniei, la câteva zile după o lansare similară a unei rachete balistice nord-coreene cu rază scurtă de acțiune.

„Această decizie ar putea face parte dintr-un efort mai amplu de a crea o oportunitate diplomatică în relația cu Phenianul, lucru pe care Trump și l-a dorit constant de la revenirea la putere, deși caracterul improvizat al acestei măsuri este puțin probabil să impresioneze prea mult Phenianul”, a explicat pentru Reuters Jenny Town, directoarea programului 38 North al think tankului Stimson Center.

Exercițiile anuale s-au reorientat în timp dinspre manevre cu muniție reală spre simulări computerizate

Conform Reuters, nu este clar în ce mod ar putea fi reduse exercițiile, însă, în ultimii ani, acestea s-au îndepărtat de manevrele cu muniție reală și s-au orientat către simulări computerizate ale atacurilor cu rachete și atacurilor cibernetice.

Victor Cha, directorul programului pentru Coreea din cadrul Center for Strategic and International Studies (CSIS) de la Washington, a declarat că Trump ar putea încerca să obțină o influență mai mare asupra Coreei de Nord, în condițiile în care Phenianul s-a implicat puternic în sprijinirea Rusiei în Ucraina.

„O altă modalitate de a privi lucrurile este că Trump dorește să dialogheze cu Kim pentru a încerca să împiedice consolidarea relațiilor dintre Rusia și Coreea de Nord”, a spus Cha.

Oficiali militari americani au declarat că trupele nord-coreene, care au luptat alături de Rusia în invazia acesteia în Ucraina, au acumulat experiență în urma conflictului, în timp ce Ucraina a afirmat săptămâna trecută că rachete de fabricație nord-coreeană au fost folosite într-un atac rusesc cu rachete balistice asupra unei uzine siderurgice din Zaporijjea.

Un oficial de rang înalt al Comandamentului de Nord al SUA, general-locotenentul Joseph Jarrard, a avertizat săptămâna trecută că Coreea de Nord a testat cu succes rachete balistice intercontinentale cu „suficientă putere de propulsie pentru a transporta o încărcătură nucleară oriunde în America de Nord”.

Și factorii economici au perturbat relația

Reuters scrie că există însă și tensiuni economice mai ample între Seul și Washington. Un fost oficial american care a lucrat în prima administrație Trump a declarat pentru agenția de presă că, în opinia sa, Trump este „frustrat de intransigența” administrației sud-coreene în abordarea problemelor economice.

„Guvernul Lee a promovat în repetate rânduri politici ostile companiilor americane și a manifestat puțin interes pentru punerea în aplicare a acordului istoric de investiții cu Statele Unite”, a declarat fostul oficial.

Cele două țări au semnat anul trecut un acord comercial pentru reducerea tarifelor vamale impuse de Trump automobilelor, în schimbul angajamentului Seulului de a investi în SUA 350 de miliarde de dolari. Coreea de Sud nu a anunțat încă detaliile planului său de investiții. Cei doi aliați se află, de asemenea, în dezacord în legătură cu o dispută care implică societatea de comerț electronic Coupang, listată în SUA și investigată de autoritățile de la Seul în urma unei breșe masive de date.

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