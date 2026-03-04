Răspuns rapid al SUA la șocul energetic global: Marina americană va asigura tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz – Armata SUA: Strâmtoarea nu e închisă

Președintele american Donald Trump a anunțat, marți seară, că marina americană va începe ”cât de rapid posibil” să escorteze navele prin Strâmtoarea Ormuz și că guvernul SUA va prelua asupra sa riscul de asigurare a navelor care tranzitează Ormuz. Prin această rută maritimă vitală se exportă un sfert din necesarul zilnic de țiței și aproximativ o cincime din producția mondială de gaze.

”Cu efect imediat, am ordonat Corporației pentru Finanțarea Dezvoltării Internaționale a Statelor Unite (DFC) să ofere, la un preț foarte rezonabil, asigurări împotriva riscurilor politice și garanții pentru securitatea financiară a tuturor transporturilor maritime, în special a celor de energie, care tranzitează Golful. Acestea vor fi disponibile pentru toate companiile de transport maritim. Dacă va fi necesar, marina Statelor Unite va începe escortarea petrolierelor prin strâmtoarea Ormuz cât mai curând posibil. Indiferent de situație, Statele Unite vor asigura fluxul liber de energie către lume. Puterea economică și militară a Statelor Unite este cea mai mare de pe Pământ. Vor urma și alte măsuri”, a anunțat Trump marți seară, după întâlnirea cu cancelarul Germaniei Friedrich Merz.

Firmele de asigurare au anulat polițele pentru transportatoare și după au triplat prețurile pentru a include riscul

În același timp, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat într-un discurs către națiune, marți seară, că vrea construirea unei coaliții pentru protejarea tranzitului maritim de bunuri și energie prin Ormuz. Macron a spus că Strâmtoarea „este practic închisă”.

„Astăzi, Strâmtoarea Ormuz este practic închisă… Canalul Suez și Marea Roșie sunt, de asemenea, sub presiune și amenințate. Luăm inițiativa de a construi o coaliție pentru a pune în comun resurse, inclusiv forța militară, pentru a relua și securiza traficul pe aceste căi navigabile esențiale pentru economia globală”, a continuat el.

Analiștii subliniază formularea lui Trump, respectiv fraza „cât mai curând posibil”, care ar semnala lipsa de active militare navale în regiune, dincolo de cele care prezente.

De notat că Lloyd’s of London este cel mai important jucător pe piața polițelor de asigurare maritimă, dar în ultimele două zile a început să anuleze polițe sau să majoreze prețul de 3–5 ori – alte companii de asigurări au urmat exemplul, fapt care a prăbușit traficul comercial prin strâmtoarea Ormuz, blocând transporturile de petrol din Orientul Mijlociu.

Măsura încearcă să elibereze petrolul deja încărcat și care e blocat în zonă, astfel încât să se evite o penurie globală și să se mențină funcțională piața globală a energiei. Marina și aviația americană au scufundat deja navele iraniene care hărțuiau petroliere.

Armata SUA contrazice Iranul și pe Macron: Teheranul nu are controlul Strâmtorii Ormuz, nu e închisă

În același timp, marți, armata Statelor Unite a afirmat că Iranul nu a închis strâmtoarea Ormuz, în ciuda celor transmise de Gărzile Revoluționare Iraniene (IRGC).

Potrivit Fox News, comandamentul central al SUA (CENTCOM) susține că această rută maritimă vitală rămâne deschisă. Forțele iraniene nu desfășoară patrule continue în strâmtoare și nu există indicii că Iranul ar instala mine navale.

„Comandamentul central al SUA spune că strâmtoarea Ormuz nu este închisă, în ciuda afirmațiilor IRGC. Iranul nu patrulează strâmtoarea și, până acum, nu există indicii că ar instala mine”, a transmis Fox News.

Fox News subliniază că aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Iranului merg către China, ceea ce înseamnă că orice perturbare a transporturilor de petrol și gaze prin strâmtoare ar afecta și Teheranul, precum și principalul său partener economic. Beijingul a pus de altfel presiune pe Teheran să mențină strâmtoarea deschisă.

Analiștii nu sunt convinși de eficiența planului SUA – Marina americană nu ar avea, actualmente, suficiente active în regiune pentru a asigura tranzitul prin Ormuz

Bloomberg subliniază formularea lui Trump din anunțul privind escortarea petrolierelor prin Ormuz, respectiv fraza „cât mai curând posibil”, care semnalează lipsa de active militare navale în regiune, dincolo de cele prezente deja.

Analiștii spun că planul lui Trump ar putea să nu fie suficient pentru a liniști companiile de transport maritim atât timp cât luptele continuă, deoarece SUA au un număr limitat de nave care ar putea escorta petrolierele.

Începând de luni, marina SUA avea 12 nave de război în Orientul Mijlociu, inclusiv un portavion, pe care armata le-ar putea folosi pentru a ajuta la escortarea navelor comerciale. Însă unele dintre aceste nave sunt utilizate pentru lovituri împotriva Iranului și pentru interceptarea rachetelor sale. De asemenea, misiunea de escortă ar putea fi riscantă, deoarece navele ar putea avea de înfruntat proiectile iraniene și ambarcațiuni mici înarmate.

Rohit Rathod, analist senior la firma de monitorizare a transportului maritim Vortexa, a declarat că măsurile lui Trump ar putea să nu fie suficiente pentru a asigura un tranzit larg și sigur, dar că unele nave ar putea totuși să fie motivate să tranziteze Strâmtoarea.

„Atacurile ar putea continua să aibă loc”, a spus Rathod. „Ce este mai realist este ca primele de asigurare să rămână ridicate, iar unele companii să încheie acorduri individuale cu iranienii pentru a obține excepții pentru navele lor.”

Arabia Saudită încearcă să mute exportul către facilitățile din Marea Roșie

În același timp, compania petrolieră de stat saudită Aramco încearcă să redirecționeze o parte din exporturile sale de țiței către Marea Roșie pentru a evita strâmtoarea Ormuz și pentru a evita reducerea producției. Unele livrări vor fi astfel redirecționate către portul Yanbu de la Marea Roșie.

Arabia Saudită și alți producători de petrol din Golf nu au mai putut transporta petrol prin strâmtoare de când SUA și Israel au lansat atacurile asupra Iranului și de când firmele de asigurare au crescut prețul polițelor de asigurare.

Sute de nave au ancorat de o parte și de alta a strâmtorii ca măsură de precauție, iar Iranul a declarat că va deschide focul asupra oricărei nave care va încerca să tranziteze acest punct critic al transportului maritim.

Aramco a informat deja unii dintre cumpărătorii săi că trebuie să își încarce navele din portul Yanbu, au declarat trei surse pentru Reuters. Tarifele pentru petrolierele care încarcă din Yanbu s-au dublat deja, au declarat pentru Reuters cumpărători și traderi.

Cu toate acestea, mai multe contracte pentru transporturi de petrol din Orientul Mijlociu au fost anulate înainte de a fi finalizate, deoarece transportatorii au fost reticenți să navigheze prin regiune, mai scrie Reuters.

