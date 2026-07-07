Donald Trump la summitul NATO: Ridicarea sancțiunilor pentru Turcia – Critici la adresa aliaților pentru neimplicarea în războiul cu Iranul – Despre războiul Rusia-Ucraina: „Putin și Zelenski vor amândoi să rezolve situația acum”

Președintele american Donald Trump le-a declarat marți jurnaliștilor, la summitul NATO de la Ankara, că atât președintele rus Vladimir Putin, cât și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski își doresc ca războiul „să fie încheiat”, după ce a discutat cu ambii lideri.

Trump a repetat că Putin și Zelenski „vor amândoi să rezolve situația acum”, pe fondul unor noi atacuri tot mai intense ale rușilor asupra Kievului. Cel mai recent atac major asupra capitalei Ucrainei a s-a soldat cu moartea a cel puțin 21 de persoane.

Donald Trump a spus că a avut „o discuție foarte bună” cu Vladimir Putin înainte de sosirea în Turcia. Președintele SUA a afirmat că a discutat și cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski înaintea summitului NATO.

„Cred că amândoi vor să ajungă la un acord. Este păcat că a durat atât de mult. Cred că vom reuși să îl încheiem, sperăm, în curând”, a spus Trump.

Trump a anunțat că SUA vor ridica sancțiunile aplicate industriei militare turcești

Totodată, întrebat despre achiziția de către Turcia a unor avioane militare F-35 și despre ridicarea sancțiunilor pe industria militară a Turciei, aplicate în urmă cu mai mulți pentru achiziția de către turci a unor sisteme aeriene S-400 rusești.

„Vom lua o decizie. Cred că mulți oameni — îmi dau seama că mulți dintre cei care stau chiar aici — ar spune: de ce să nu facem acest lucru? Avem o relație mai bună cu Turcia, iar Turcia a fost, în multe privințe, mult mai loială decât alte țări despre care credeam că vor fi loiale. (…) Vă pot spune că vom ridica sancțiunile, bine? (…) Pentru că lucrăm foarte îndeaproape cu Marco Rubio — un om foarte cunoscut… Vom ridica sancțiunile. Este timpul să facem asta. Nu vrem să sancționăm prietenii”, a spus Trump.

Trump e așteptat să susțină și vânzarea de avioane F-35 către Turcia.

Trump: "I can tell you we're gonna be taking the sanctions off. Okay? I don't want him to waste his time answering that question because we're working very closely with Marco Rubio — a very famous man … we're gonna be taking the sanctions off. It's time to do that. We don't… pic.twitter.com/SdoF5Q2YkL — Aaron Rupar (@atrupar) July 7, 2026

Trump a criticat din nou statele NATO pentru lipsa de implicare în războiul cu Iranul

În același timp, în cadrul conferinței de presă din timpul întâlnirii cu Erdogan, Donald Trump a declarat din nou că este „foarte dezamăgit” de statele membre NATO.

În timpul întâlnirii cu președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, Trump și-a reiterat nemulțumirea față de alianță și a spus că, dacă summitul NATO „nu ar fi avut loc în Turcia, unde prietenul meu este un lider foarte puternic, o persoană foarte puternică, este posibil să nu fi participat”.

Trump a criticat decizia statelor NATO de a nu se implica în conflictul cu Iranul.

„Nici măcar nu le-am dorit ajutorul, din moment ce au spus că nu vor fi acolo. Am investit mii de miliarde de dolari în NATO pentru a proteja țările europene și pe alții. (…) Îi testam pe oameni, îi testam să văd dacă vor fi acolo sau nu. Pentru că am spus de mult timp că noi îi ajutăm, dar nu sunt sigur că ei ar fi acolo pentru noi. Italia ne-a refuzat, Germania ne-a refuzat și Franța ne-a refuzat. Este în regulă, dar, știți, de ce cheltuim sute de miliarde de dolari, iar ei nu sunt alături de noi? Noi am fost întotdeauna alături de ei”, a spus Trump.

Trump a fost primit de Erdoğan cu o ceremonie amplă înaintea întâlnirii lor de la Ankara.

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