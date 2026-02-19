Președintele Nicușor Dan reprezintă România, ca observator, la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Se pregătește o forță internațională de stabilizare a Fâșiei Gaza

UPDATE:

Președintele României Nicușor Dan va avea o intervenție scurtă la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, scrie News.ro, citând suse oficiale. Reuniunea are loc la Institutul pentru Pace din Statele Unite ale Americii, în Washington, D.C.

Știrea inițială:



Președintele SUA, Donald Trump, va găzdui joi, la Washington, o primă reuniune a nou creatului Consiliu pentru Pace, în cadrul căreia va anunța oficial că statele semnatare ale Cartei s-au angajat să aloce peste 5 miliarde de dolari pentru eforturile de reconstrucție și umanitare din Gaza, a anunțat miercuri Casa Albă, conform News.ro.

Din țările UE participante, România are statut de „observator”, reprezentată de președintele Nicușor Dan, aceasta fiind prima vizită a președintelui la Washington. De menționat că aceasta este o vizită multilaterală, separată de discuțiile dintre cele două administrații pe o vizită la Casa Albă, pe care este urmărit un dosar de angajamente exclusiv bilaterale.

În același timp, trimiterea comisarului european Dubravka Suica, tot cu statut de „observator”, a dat naștere unor polemici în cadrul blocului european. Mai multe țări din UE și-au trimis totuși reprezentanți: Austria, Olanda, Italia, Cipru, Slovacia, Cehia Finlanda, Germania, Grecia, Croația, Polonia, Elveția, Norvegia și Marea Britanie. Pe lângă reprezentanții acestor țări, la Washington se află și oficiali ai Ungariei și Bulgariei, țări care au semnat deja Carta Consiliului pentru Pace.

Va fi discutată o Forță Internațională de Stabilizare pentru Gaza

Reuniunea Consiliului pentru Pace va analiza modalitățile de lansare a unei Forțe Internaționale de Stabilizare care să asigure securitatea în Gaza. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri că peste 20 de țări vor participa la reuniune, ea adăugând că statele membre s-au angajat să furnizeze mii de soldați și personal militar pentru o forță internațională de stabilizare în Gaza, conform Reuters.

Potrivit France24, un actor-cheie va fi Indonezia, cea mai mare țară cu majoritate musulmană din lume, care a declarat că este pregătită să trimită până la 8.000 de militari în Gaza, dacă forța va fi confirmată.

Președintele Indoneziei, Prabowo Subianto, va participa la reuniunea inaugurală din Gaza, după ce a fost prezent luna trecută la evenimentul de lansare organizat în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția.

Se va discuta viitorul teritoriilor palestiniene

Trump a semnat la 23 ianuarie, la Davos, în Elveția, documentele prin care a fost înființat Consiliul pentru Pace. Crearea Consiliului fusese aprobată printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, ca parte a planului lui Trump pentru Gaza.

Inclusiv puterile regionale din Orientul Mijlociu – Turcia, Egiptul, Arabia Saudită și Qatar – precum și marile țări musulmane emergente (Indonezia) s-au alăturat Consiliului. Spre deosebire, marile puteri europene și majoritatea țărilor din UE au amânat o decizie clară privind semnarea Cartei Consiliului de Pace. Dintre cele cel puțin 60 de țări invitate, 27 au acceptat până acum invitația de a face parte din Consiliu. Din Europa, Bulgaria, Ungaria, Albania și Kosovo sunt singurele țări care s-au alăturat Consiliului ca membri.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a mai spus miercuri că Donald Trump va prezida prima parte a reuniunii de joi, apoi va pleca din Washington pentru o vizită în Georgia. Evenimentul principal cu liderii și presa este programat să aibă loc la ora 16:00, ora României.

