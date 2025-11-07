cursdeguvernare

vineri

7 noiembrie, 2025

Stiri

Administrația Trump blochează achiziția activelor internaționale ale Lukoil de către traderul Gunvor – Casa Albă: ”E o marionetă a Kremlinului”

De Razvan Diaconu

7 noiembrie, 2025

Administrația Trump a anunțat că nu va aproba tranzacția prin care traderul internațional de mărfuri Gunvor Group voia să cumpere activele internaționale ale companiei petroliere ruse Lukoil, care va intra din 21 noiembrie pe lista societăților sancționate de SUA, potrivit Bloomberg și Financial Times (FT).

Trezoreria SUA numește compania de trading de petrol Gunvor „marioneta Kremlinului” și anunță că nu îi va acorda licență de a opera activele Lukoil. Conform Bloomberg, Gunvor a transmis la scurt timp că acuzația este „falsă”, dar că își retrage oferta de a cumpăra activele companiei rusești.

”Președintele Trump a fost clar: războiul (Rusia-Ucraina) trebuie să se încheie imediat. Atâta timp cât Putin continuă aceste crime absurde, marioneta Kremlinului, Gunvor, nu va primi niciodată o licență pentru a opera și a obține profit”, a anunțat seară Trezoreria SUA, joi seară, pe contul său de X.


Conform FT, Gunvor ar fi urmat să plătească 22 de miliarde de dolari pentru subsidiara Lukoil International GmbH, entitatea care controlează mare parte din activele internaționale ale Lukoil. Compania rusească a anunțat pe 30 octombrie că a acceptat oferta Gunvor sub rezerva aprobării de către OFAC (Office of Foreign Assets Control – Trezoreria SUA – n.r.). FT a mai scris săptămâna trecută că tranzacția ar fi inclus și rafinăriile Lukoil din România (Petrotel Ploiești) și din Bulgaria.

Cine e prietenul lui Putin din Gunvor

Potrivit presei internaționale, Gunvor a fost fondată în anul 2000 de un prieten apropiat al lui Vladimir Putin, oligarhul rus Gennadi Timchenko. Compania de trading cu sediul la Geneva a ajuns la un moment dat să comercializeze până la o treime din petrolul rusesc, crescându-și cifra de afaceri de zece ori. În 2007, la apogeul acestei relații speciale Kremlinul, cifra sa de afaceri atinsese 43 de miliarde de dolari.

Totodată, în timp ce încerca să obțină petrol congolez de la Brazzaville, Gunvor s-a prezentat în 2010 drept o „structură controlată în fundal de Putin”, declarând oficialilor congolezi că, prin alianța cu ei, „li se vor deschide porțile Rusiei pentru acorduri de cooperare economică”.

Bulgaria elaborează un proiect de lege care să permită preluarea și vânzarea rafinăriei Lukoil

Presa bulgară a transmis la rândul ei joi că Bulgaria face modificări legislative care îi vor permite să preia controlul asupra rafinăriei ruse Lukoil din Burgas, aflată sub sancțiuni SUA, şi să o vândă unui nou proprietar pentru a proteja rafinăria de sancțiuni.


Potrivit News.ro, Burgas este singura rafinărie de petrol din Bulgaria și a fost o parte esențială a imperiului comercial din străinătate al Lukoil, care a început să se destrame în ultimele zile după ce SUA s-au alăturat Marii Britanii în impunerea de sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Lukoil şi Rosneft, ca urmare a războiului Moscovei în Ucraina.

Proiectul de lege, despre care a scris publicația bulgară Mediapool, ar permite unui administrator special, dacă va fi numit, să supravegheze vânzarea rafinăriei de petrol Burgas, iar proprietarul Lukoil nu ar avea dreptul să se pronunțe sau să facă apel.

(Citește și: „Lukoil a găsit cumpărător pentru activele sale internaționale”)

(Citește și: „Secretar de stat Bușoi din Ministerul Energiei: ”Lukoil va trebui să vândă rafinăria Petrotel din Ploiești”. Ce se întâmplă cu rețeaua de benzinării”)

***

SUA impun primele sancțiuni contra Rusiei de la revenirea lui Trump la Casa Albă. Sunt vizate Rosneft și Lukoil, cele mai mari companii petroliere rusești

 

Ministrul Economiei, după anunțul sancționării Lukoil de către SUA: Discuțiile cu SUA pentru România vor fi purtate de Comisia Europeană

 

Activele Rosneft din Germania – exceptate de la sancțiunile impuse companiilor petroliere rusești

 

Lukoil își scoate la vânzare activele din afara Rusiei, după sancțiunile SUA. Ce se întâmplă cu rafinăria Petrotel și cele peste 300 de benzinării din România

