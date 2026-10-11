Trump reia atacurile la adresa lui Zelenski și spune că Ucraina are nevoie de „un nou lider” – Europenii fac front comun cu Ucraina, Kremlinul jubilează

Președintele american Donald Trump a afirmat, sâmbătă, în două rânduri, că este timpul ca Ucraina „să aibă un nou lider”, el criticându-l pe omologul său Volodimir Zelenski și condamnând atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

„Știți ce sugerez? Sugerez să își aleagă un nou lider capabil să facă o înțelegere, deoarece el ar fi putut încheia numeroase acorduri și, dintr-un motiv sau altul, nu o face niciodată. (…) Cred că a sosit timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte. (…) I-am spus lui Zelenski: «Poți să-i faci orice Rusiei, dar nu ataca rafinăriile, pentru că asta e o problemă mondială». Și vrea să creeze probleme pentru fermierii noștri, pentru crescătorii de animale, cu motorina. Pentru că Rusia e un mare furnizor global de motorină. Și i-am zis: «Poți să faci ce vrei, dar nu ataca rafinăriile de motorină», pentru că e o penurie mare. Și ce face el? Se duce și lovește în rafinăriile de motorină. (…) Ar face bine să se oprească”, a declarat liderul american în fața presei la Casa Albă.

.@POTUS on Ukraine: "You know what I suggest? I suggest they get a new leader who could make a deal because he could've made many deals and for some reason he never does… I think it's time for Ukraine to get a new President." https://t.co/pyBAmq9E7o pic.twitter.com/WoVG0HUazA — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 10, 2026

Ulterior, președintele american a afirmat că Vladimir Putin, cu care a avut o discuție telefonică vineri, dorește „foarte mult” o „soluționare” a războiului cu Ucraina. Trump a pus din nou continuarea războiului ruso-ucrainean pe seama lui Zelenski.

„Rusia ar dori să încheie un acord (…) dar, dintr-un motiv sau altul, Zelenski nu vrea să încheie niciun acord”, a mai declarat Trump ulterior.

President Trump on Russia's war against Ukraine:



"I think that Russia would like to make a deal, and we've had it back and forth.



This is something that could have been solved many times, but for whatever reason, Zelenskyy does not want to make a deal."



Asked what Putin had… https://t.co/OVdr1Txshy pic.twitter.com/17bPhDAM9z — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 11, 2026

Contextul: Ucraina vrea un armistițiu pe energie, adică și oprirea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice – Rusia respinge armistițiul

Declarațiile lui Trump vin la o zi după anunțul său privind negocierea livrării a 4,8 milioane tone de motorină rusă pe piețele americană și mondială. Washingtonul a suspendat sancțiunile împotriva Moscovei pentru a permite tranzacțiile respective, spre nemulțumirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a caracterizat decizia drept „nedemnă” și „slabă”.

În același timp, ele vin după ce negociatorii americani au discutat opt ore cu o delegație a Kievului, la Miami, despre garanțiile de securitate ce ar urma să însoțească un eventual acord de pace, posibile soluții teritoriale, reconstrucția și refacerea armatei ucrainene, parcursul european al Ucrainei și relația sa postbelică cu NATO. Negociatorii SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner au prezentat, de asemenea, posibile acorduri energetice cu Rusia, pe care Washingtonul le vede ca pe un instrument pentru reducerea prețurilor și obținerea unor concesii din partea Moscovei.

După discuțiile de vineri dintre negociatorii ucraineni și americani din Florida, menite să relanseze eforturile diplomatice pentru încetarea războiului, negocierile au fost întrerupte, autoritățile ucrainene confirmând pentru AFP plecarea delegației de la Kiev.

De notat că, în ultimele luni, loviturile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești au fost extrem de eficiente și au provocat o criză energetică în Rusia. Ca reacție, Moscova a interzis exporturile de motorină, ceea ce a pus și mai multă presiune pe piețele globale ale acestui combustibil, deja tensionate din cauza războiului din Iran.

Anterior, Zelenski le-a transmis lui Trump și emisarilor săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, că este pregătit să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești doar dacă Rusia încetează atacurile asupra centralelor electrice ucrainene. Potrivit Axios, Trump voia însă ca Ucraina să oprească unilateral atacurile asupra rafinăriilor, deoarece acestea contribuiau la prețurile ridicate ale carburanților din Statele Unite. Trump nu considera atacurile asupra rafinăriilor echivalente cu loviturile Rusiei asupra rețelei energetice a Ucrainei.

Zelenski își coordonează răspunsul cu liderii europeni

După declarațiile lui Donald Trump, Volodimir Zelenski a avut, în decurs de câteva ore, convorbiri cu liderii Marii Britanii, Franței, Finlandei și Norvegiei, în centrul discuțiilor aflându-se atât intensificarea atacurilor rusești, cât și efectele relaxării presiunii economice asupra Moscovei.

În discuția cu președintele finlandez Alexander Stubb, Zelenski a abordat explicit „noua provocare” reprezentată de veniturile suplimentare pe care Rusia le-ar putea obține din exporturile de produse petroliere și care, potrivit Kievului, ar putea fi folosite pentru finanțarea războiului. Cei doi au convenit să își coordoneze pașii următori. În același timp, convorbirea cu Emmanuel Macron a avut loc chiar în timpul unui atac rusesc cu rachete balistice asupra Kievului. Președintele ucrainean a transmis că este nevoie de creșterea presiunii asupra Moscovei și că „rușii trebuie să simtă că nu vor mai avea capacitatea de a prelungi războiul”.

Premierul britanic Andy Burnham și-a reafirmat, la rândul său, sprijinul pentru Ucraina. Potrivit Președinției de la Kiev, cei doi au discutat despre apărarea aeriană, noi decizii europene în materie de securitate și continuarea presiunii prin sancțiuni asupra Rusiei.

De cealaltă parte, Kirill Dmitriev, principalul negociator economic al lui Putin, a calificat drept „istorice” declarațiile lui Trump privind renunțarea la sprijinul acordat președintelui ucrainean.

În același timp, ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrii Sîbiga, a afirmat că Zelenski „se bucură de sprijinul poporului ucrainean” și că „merită să fie susținut”.

Estonia cere mai mult ajutor pentru ca Ucraina să lovească rafinăriile rusești

Una dintre cele mai puternice reacții europene a venit din Estonia. Premierul Kristen Michal a calificat relaxarea sancțiunilor americane asupra motorinei rusești drept „o mare greșeală” și a cerut ca problema să fie discutată inclusiv la Consiliul European din săptămâna următoare.

„Ar trebui să discutăm dacă putem crește rapid sprijinul pentru Ucraina, astfel încât aceasta să transforme rafinăriile rusești în ruine”, a afirmat premierul estonian, argumentând că strategia occidentală de reducere a veniturilor energetice ale Moscovei trebuie continuată.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a transmis la rândul său că relaxarea sancțiunilor asupra motorinei oferă Moscovei venituri suplimentare pentru război și că Europa nu intenționează să reducă presiunea. Germania a anunțat separat că își menține sancțiunile asupra petrolului și produselor petroliere rusești.

NYT: Washingtonul ar fi oferit Moscovei și alte concesii pentru un armistițiu parțial

În paralel, sâmbătă au apărut noi informații despre ofertele făcute anterior de administrația Trump Rusiei pentru obținerea unui armistițiu limitat.

Potrivit unei relatări a New York Times, la sfârșitul lunii septembrie negociatorii americani ar fi propus Moscovei trei concesii economice în schimbul unui armistițiu parțial care să vizeze infrastructura energetică și securitatea navigației prin Marea Neagră.

Printre acestea s-ar fi numărat deblocarea unor active de stat rusești în valoare de miliarde de dolari, aprobarea vânzării activelor internaționale ale Lukoil către investitori americani și din Orientul Mijlociu și permiterea din nou a exporturilor de îngrășăminte cu potasiu din Belarus.

Ucraina nu ar fi respins direct propunerile, dar ar fi cerut garanții suplimentare. Una dintre variantele discutate prevedea ca, pentru fiecare dolar din activele rusești deblocate, Kievul să primească o sumă echivalentă. O altă variantă ar fi presupus un angajament american pentru ajutor militar suplimentar în cazul în care Rusia ar încălca armistițiul. Negocierile ar fi ajuns însă într-un impas, iar convorbirea Trump-Putin și acordul separat privind motorina au intervenit chiar în momentul în care delegația ucraineană se afla la Miami.

De notat și că discuțiile din Florida, programate inițial pentru două zile, s-au încheiat mai devreme. Steve Witkoff le-a descris drept „constructive” și a afirmat că au vizat inclusiv securitatea energetică a Ucrainei în timpul iernii, dar și exporturile de cereale, pe lângă garanțiile de securitate și reconstrucția post-război.

Opoziție și în Congresul SUA: un republican vrea să blocheze achizițiile de combustibili rusești

Acordul Trump-Putin a provocat deja opoziție și în interiorul Partidului Republican. Congresmanul republican Brian Fitzpatrick, copreședinte al grupului pentru Ucraina din Camera Reprezentanților, a anunțat că va depune împreună cu democrați o lege care să blocheze „orice achiziție de petrol rusesc”.

El a spus că a obținut sprijinul a cel puțin 218 parlamentari – suficient pentru a iniția o procedură care ar permite ca proiectul de lege să fie adus direct la vot în Camera Reprezentanților, ocolind comisia de specialitate și conducerea Camerei.

Republicanul a anunțat că proiectul de lege va purta numele „Ronald Reagan Peace Through Strength Act”.

Criticii acordului Trump-Putin contestă și dimensiunea efectului său asupra pieței americane. Comentatorul democrat David Frum a remarcat că o creștere cu aproximativ 4% a importurilor americane de motorină din Canada ar furniza, în evaluarea sa, o cantitate comparabilă cu cea obținută prin acordul cu Rusia, punând sub semnul întrebării necesitatea redeschiderii pieței pentru combustibilul rusesc.

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