Președintele Trump anunță un acord prin care SUA preiau controlul asupra 65 mld. de barili din rezervele de petrol ale Venezuelei

Președintele Donald Trump a anunțat vineri că SUA au încheiat un acord cu Venezuela pentru a prelua controlul asupra rezervelor de petrol ale țării, în valoare de 65 de miliarde de barili, relatează NBC.

„BREAKING NEWS: Statele Unite ale Americii tocmai au încheiat un acord cu Venezuela privind CEL MAI MARE ACORD PETROLIER DIN ISTORIA LUMII! La indicația mea, secretarul de stat Marco Rubio și secretarul de război Pete Hegseth, colaborând îndeaproape cu foarte respectata președintă interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, și printr-un parteneriat cu sectorul privat, au asigurat controlul majoritar al SUA asupra a peste 65 de MILIARDE DE BARILI de rezerve de petrol confirmate în Venezuela, fără niciun cost pentru contribuabilul american”, a scris Trump pe Truth Social.

Tranzacția va permite investiții private de 100 de miliarde de dolari în Venezuela, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio.

„Pentru poporul venezuelean, acest acord va atrage investiții private de aproape 100 de miliarde de dolari, va susține mii de locuri de muncă bine remunerate și va favoriza reconstrucția economiei venezuelene”, a scris Rubio pe platforma X.

Venezuela deține rezerve de petrol de peste 303 miliarde de barili, dar producția sa rămâne limitată.

În paralel, stocurile strategice americane de petrol se află în prezent la cel mai scăzut nivel începând din noiembrie 1982, potrivit Agenției americane de informații privind energia (USEIA).

Venezuela se numără printre țările cu cele mai mari rezerve de petrol din lume, cu aproximativ 303 miliarde de barili de țiței în sol. Aceasta reprezintă aproximativ 17% din rezervele mondiale, potrivit Administrației pentru Informații Energetice din SUA.

Spre deosebire de alte părți ale lumii, unde geologii trebuie să caute zăcăminte neexploatate, rezervele din subsolul Venezuelei sunt în mare parte cartografiate și cunoscute, spun experții. Însă, din cauza infrastructurii deteriorate, țara produce doar aproximativ 1% din petrolul mondial.

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