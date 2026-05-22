Donald Trump anunță trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi, pe rețeaua sa Truth Social, trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, justificând această decizie prin relația sa bună cu președintele Karol Nawrocki, ales în urmă cu aproape un an, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Președintele american a evocat trupe ”suplimentare”, fără să fie 100% clar dacă este vorba de o desfășurare de 4.000 de militari americani care era deja prevăzută, dar care fusese pusă sub semnul întrebării săptămâna trecută de înalți oficiali americani, sau de cei 5.000 de militari americani pe care Pentagonul a anunțat în debutul lunii că îi retrage din Germania.

Vicepreședintele SUA: ”Europa are nevoie de mai multă suveranitate, trebuie să stea singură pe propriile picioare. Aceasta rămâne strategia noastră în Europa”

Vicepreședintele JD Vance declarase marți că desfășurare celor 4.000 de soldați americani în Polonia este ”întârziată” mai degrabă decât anulată, cerând totodată Europei să fie mai autonomă în materie de apărare.

”Este nevoie de mai multă suveranitate și ca Europa să stea singură pe propriile picioare. Aceasta rămâne strategia noastră în Europa”, a declarat JD Vance în timpul unei conferințe de presă.

Întrebat despre acești 4.000 de militari, el a răspuns: ”Este o întârziere în rotația trupelor”.

Aceste mișcări de trupe americane sunt observate foarte atent, după ce președintele SUA a amenințat că îi va pune să plătească pe aliații europeni care nu i-au susținut războiul împotriva Iranului.

Pentagonul a anunțat deja în debutul lunii mai retragerea a 5.000 de soldați din Germania, pe care Polonia s-a arătat mai mult decât voitoare să îi găzduiască.

