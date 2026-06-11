Trump amenință Iranul cu noi lovituri și spune că SUA vor „prelua controlul petrolului iranian, cum am făcut cu Venezuela”. Surse Reuters: S-a ajuns la un acord politic

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că Statele Unite vor „lovi foarte puternic în această seară” obiective militare ale Iranului, după atacurile din ultimele două zile. Amenințarea vine în contextul în care SUA pun presiune pe liderii iranieni pentru finalizarea și acceptarea unui acord de denuclearizare și pacificare.

Mai mult, președintele SUA amenință cu preluarea controlului asupra Insulei Kharg (de unde iranienii își exportă peste 90% din petrolul brut extras) și a altor instalații de infrastructură petrolieră, după modelul Venezuela.

„Statele Unite vor lovi Iranul (a cărui marină, forțe aeriene, radare, apărare antiaeriană și toate celelalte forme de apărare, împreună cu cea mai mare parte a capacității sale ofensive, au DISPĂRUT!) FOARTE DUR ÎN ACEASTĂ SEARĂ. La un moment dat, într-un viitor nu foarte îndepărtat, vom prelua Insula Kharg și alte puncte de infrastructură petrolieră și vom prelua controlul total asupra piețelor lor de petrol și gaze, la fel cum am făcut cu Venezuela, lucru care funcționează excelent atât pentru Venezuela, cât și pentru Statele Unite ale Americii. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a transmis Trump, printr-o postare pe rețeaua sa socială Truth Social.

Preluarea controlului asupra petrolului iranian necesită ocuparea de către forțele americane a Insulei Kharg din Golf, pe unde tranzitează aproape 90% din exporturile de petrol ale țării. Pentagonul a desfășurat – conform unor date – circa 10.000 de soldați special antrenați pentru operațiuni terestre, dar experții avertizează că ocuparea insulei ar putea expune trupele americane atacurilor iraniene.

Președintele Donald Trump a ordonat miercuri un nou val de lovituri și a avertizat că ar putea urma și alte atacuri asupra Iranului. Comandamentul Central al SUA a transmis ulterior, într-un comunicat, că a finalizat miercuri seară cele mai recente lovituri de „autoapărare” împotriva Iranului.

Negocierile SUA-Iran s-au intensificat, în pofida loviturilor – Trump pune presiune pentru finalizarea acordului de pace

Ultimele amenințări și atacuri ale SUA vin în contextul în care eforturile pentru obținerea unui acord preliminar care să pună capăt ostilităților dintre Iran și Statele Unite s-au intensificat, au declarat pentru Reuters, joi, surse iraniene și occidentale. În pofida loviturilor lansate de ambele părți, negociatorii celor două părți discută în prezent despre modul în care ar putea fi eliberate fondurile iraniene înghețate.

Sursele Reuters au precizat că Iranul și SUA continuau să facă schimb de mesaje privind detaliile unui memorandum de înțelegere. De notat și faptul că secretarul american al apărării, Pete Hegseth, le-a spus miercuri jurnaliștilor că, „dacă trebuie să negociem cu bombe, vom negocia cu bombe – și suntem foarte buni la asta”.

Trei surse iraniene au precizat pentru Reuters că s-a ajuns la o înțelegere politică, dar că unele chestiuni rămân de discutat în detaliu, inclusiv mecanismul pentru eliberarea zecilor de miliarde de dolari provenite din venituri petroliere iraniene, înghețate în bănci străine.

Reuters: S-a ajuns la un acord politic, ultimele discuții vizează activele înghețate ale iranienilor – Regimul mullahilor are peste 20 de mld. $ în fonduri înghețate în bănci străine

„Iranul vrea ca între 6 și 12 miliarde de dolari din fondurile sale înghețate să fie eliberate către Teheran, în timp ce Washingtonul vrea să elibereze fondurile în etape, pentru bunuri umanitare, și respinge returnarea directă a fondurilor către Iran”, a spus una dintre sursele iraniene.

Un alt oficial iranian a spus că discuțiile continuă privind valoarea activelor înghețate care ar urma să fie eliberate imediat și un calendar garantat pentru plata restului de 12 miliarde de dolari din fondurile Iranului într-un interval de 60 de zile.

Un înalt oficial european a declarat: „În acest moment, discuțiile se concentrează foarte precis pe detaliile tehnice și pe suma financiară – pe scurt, nivelul de lichiditate disponibil pentru Iran.”

O sursă americană familiarizată cu chestiunea a confirmat, de asemenea, că mesajele continuă să fie schimbate și că s-a ajuns la o înțelegere politică, dar că mecanismul privind fondurile înghețate este încă în curs de clarificare.

Ministrul Finanțelor al SUA: „Fiecare atac lansat de Iran nu va face decât să adâncească consecințele economice și financiare cu care se confruntă”

În același timp, ministrul finanțelor al SUA, Scott Bessent, a transmis, joi, printr-o postare pe X, că orice atac al iranienilor ce va produce pagube în țările din regiune va fi compensat din activele înghețate ale regimului.

„Regimul iranian va pierde jocul cu sumă nulă pe care îl joacă. Orice pagubă pe care o provoacă aliaților noștri din Golf va fi plătită cu fonduri extrase din conturile iraniene. Orice taxe plătite către Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic (autoritatea iraniană pentru colectarea taxelor de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz – n.r.) vor fi compensate prin fonduri extrase din conturile lor. Fiecare atac lansat de Iran nu va face decât să adâncească consecințele economice și financiare cu care se confruntă”, a transmis Bessent.

The Iranian regime will lose the zero-sum game it is playing.



Any damage it inflicts on our allies in the Gulf will be paid for with funds extracted from Iranian Accounts.



Any tolls paid to the Persian Gulf Strait Authority will be offset by funds extracted from their accounts.… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) June 11, 2026

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