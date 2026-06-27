Donald Trump amenință UE cu taxe vamale de 100% dacă taxează serviciile digitale ale companiilor americane

Președintele Donald Trump a promis că va impune o taxă de import de 100% asupra oricărei țări europene care va introduce o taxă pe serviciile digitale aplicabilă giganților tehnologici americani, relatează Euronews.

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump a explicat că „numeroase țări europene” au discutat despre introducerea unei astfel de taxe și că unele dintre ele sunt pe punctul de a o pune în aplicare.

El a avertizat că sancțiunile punitive vor fi aplicate imediat și vor „înlocui” complet orice acorduri comerciale bilaterale existente.

„Vă rog să considerați această declarație ca o confirmare a faptului că orice țară care impune o astfel de taxă se va confrunta imediat cu o taxă vamală de 100% asupra tuturor mărfurilor trimise către Statele Unite ale Americii”, a scris el.

Menționare specială a țărilor europene

El a adăugat că noua taxă va prevala asupra oricăror acorduri comerciale negociate anterior. Trump a afirmat că sancțiunea se va aplica oricărei țări care va introduce o astfel de taxă, dar în postarea sa a menționat în mod special țările europene.

Trump s-a opus în mod constant încercărilor internaționale de a impozita sau reglementa giganții tehnologici americani. Anul trecut, el a amenințat cu noi tarife orice națiune care ar încerca să facă acest lucru, scriind într-o postare din august anul trecut că taxele și reglementările digitale „sunt toate concepute pentru a dăuna sau a discrimina tehnologia americană”.

Avertismentul vine chiar înainte de termenul limită stabilit de Trump pentru 4 iulie, până la care Uniunea Europeană și SUA trebuie să înceapă punerea în aplicare a unui acord comercial care limitează la 15% majoritatea tarifelor aplicate exporturilor UE.

UE a finalizat acest acord comercial cu Statele Unite în luna mai. Acesta a urmat unor luni de dezbateri interne în cadrul UE, după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns inițial la un acord provizoriu anul trecut, în timpul unei vizite la terenul de golf al lui Trump din Scoția.

Problema taxei digitale a rămas nerezolvată

Taxele pe serviciile digitale au fost excluse din acel pact și rămân o sursă principală de tensiuni între SUA și Uniunea Europeană.

Deși guvernul SUA a inițiat anterior anchete în temeiul Secțiunii 301 cu privire la taxele pe serviciile digitale, rămâne neclar cum intenționează Trump să-și pună în aplicare cea mai recentă amenințare sau dacă tarifele ar urma să fie aplicate la nivel global sau să vizeze mai întâi anumite țări.

Marea Britanie, după ce a părăsit UE, percepe din 2020 propria taxă de 2% pe serviciile digitale, aplicată veniturilor generate de motoarele de căutare, platformele de socializare și piețele online care „obțin valoare” de la utilizatorii din Regatul Unit.

Într-un document de politică publicat la acea vreme, guvernul britanic a susținut că normele fiscale existente privind impozitul pe profit pentru firmele digitale au „condus la o neconcordanță între locul în care profiturile sunt impozitate și locul în care se creează valoarea”.

Impozitul britanic prevede praguri specifice, asigurându-se astfel că este plătit în primul rând de marile corporații multinaționale. Politica a fost implementată pentru a „asigura că marile întreprinderi multinaționale vizate contribuie în mod echitabil la susținerea serviciilor publice vitale”, se menționează în document.

Tarifele președintelui american au fost respinse de Curtea Supremă

De când a redevenit președinte în 2025, Trump a încercat să impună tarife vamale semnificative asupra multor țări.

În februarie, Curtea Supremă a Statelor Unite a respins încercarea anterioară a lui Trump de a impune un tarif vamal global de 10%.

Cu toate acestea, SUA au anunțat recent noi tarife vamale de 10-12,5% pentru zeci de țări care reprezintă aproape totalitatea importurilor sale, invocând faptul că aceste țări nu depun eforturi suficiente pentru a combate munca forțată.

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