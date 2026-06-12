Video / Donald Trump anunță „încheierea războiului cu Iranul” – Memorandumul negociat ar putea fi semnat în acest weekend, la Geneva. Prevederile

Președintele american Donald Trump a afirmat că SUA „au pus capăt războiului cu Iranul”, după ce joi dimineață a anunțat o ”înțelegere extraordinară” care, potrivit acestuia, ar urma să rezolve conflictul și să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. Trump a declarat că vicepreședintele JD Vance ar putea participa la o ceremonie de semnare în Europa în zilele următoare.

The US – Iran war ended just one day before the SpaceX IPO listing



Donald Trump announcing the end of the war with peace agreement to sign in Europe



Make it make sense pic.twitter.com/v9btycaMcD — P O O J A | jaadasss (@jaadasss) June 12, 2026

Trump anulase anterior un nou val de atacuri împotriva Iranului, programate pentru joi seară, și anunțase că „discuțiile și punctele finale” ale unui acord de pace cu Teheranul au fost „aprobate de toate părțile implicate”.

„Pe baza faptului că discuțiile cu Republica Islamică Iran au fost aduse la cel mai înalt nivel al conducerii iraniene și aprobate, eu, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, am anulat loviturile și bombardamentele programate împotriva Iranului pentru această seară. Discuțiile și punctele finale au fost aprobate, atât în principiu, cât și în detaliu, de toate părțile implicate, inclusiv Statele Unite, Israel, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Turcia, Pakistan, Bahrain, Kuweit, Iordania, Egipt și alții. Blocada navală va rămâne pe deplin în vigoare până la finalizarea acestei tranzacții – ora și locul semnării vor fi anunțate în curând”, a transmis Trump pe rețeaua sa socială Truth Social.

În prima parte a zilei de joi, Trump lansase un nou ultimatum pentru a pune presiune pe conducerea iraniană, afirmând că SUA vor lovi Iranul „foarte dur” și vor viza inclusiv insula strategică Kharg, de unde iranienii încarcă și exportă peste 90% din petrolul brut extras.

Teheranul și SUA au continuat discuțiile de pace în ultimele săptămâni și zile, în ciuda loviturilor reciproce, iar oficiali din Emiratele Arabe Unite s-au întâlnit joi cu oficiali iranieni pentru prima dată de la începutul conflictului. În plus, sursele Reuters au precizat joi că Iranul și SUA continuau să facă schimb de mesaje privind detaliile finale ale unui memorandum de înțelegere. De notat și faptul că secretarul american al apărării, Pete Hegseth, le-a spus miercuri jurnaliștilor că, „dacă trebuie să negociem cu bombe, vom negocia cu bombe – și suntem foarte buni la asta”.

Relatările din presa iraniană de până acum indică că oficialii de la Teheran au recunoscut progresele către un acord, dar nu și faptul că o ”decizie finală” privind înțelegerea cu SUA a fost luată – adică memorandumul încă nu a fost aprobat de liderul suprem Mojtaba Khamenei.

Cum arată memorandumul de înțelegere cu Iranul, care mai necesită aprobarea liderului suprem de la Teheran

Memorandumul de înțelegere SUA-Iran, despre care președintele Trump susține că va fi semnat în curând, prevede redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz fără taxe de tranzit iraniene și relaxarea condiționată a sancțiunilor pentru Iran, în funcție de respectarea acordului, a scris vineri Axios, citând un diplomat dintr-una dintre țările mediatoare și un oficial american.

Memorandumul ar prelungi armistițiul cu 60 de zile, inclusiv în Liban, perioadă în care ar urma să aibă loc negocieri pe dosarul nuclear. Textul include un cadru pentru abordarea stocului de uraniu îmbogățit al Iranului, deși orice măsură privind programul nuclear iranian ar depinde de un alt eventual acord, mai detaliat.

Conform Axios, SUA și Iranul au convenit asupra textului unui acord, dar înțelegerea mai are nevoie de aprobarea finală a liderului suprem de la Teheran, Mojtaba Khamenei. Acordul a fost aprobat anterior de ceilalți lideri de rang înalt ai regimului mullahilor.

Memorandumul e defapt o foaie de parcurs pentru un acord de pace mai detaliat, ce va fi negociat pe perioada a 60 de zile de armistițiu. JD Vance va semna memorandului din partea SUA, posibil la Geneva

Axios mai scrie că patru avioane C-17 ale Forțelor Aeriene ale SUA au plecat joi spre Europa, transportând echipamente pentru o posibilă deplasare a vicepreședintelui JD Vance la o ceremonie de semnare la Geneva în zilele următoare.

Potrivit surselor publicației americane, care citează doi diplomați din două țări mediatoare și doi oficiali americani, acordul provizoriu a fost obținut miercuri seară, după ore de negocieri între mediatorul qatarez Ali Al-Thawadi și ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi.

În timpul discuțiilor de la Teheran, Al-Thawadi a vorbit la telefon de mai multe ori cu trimișii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au spus două surse Axios.

În același timp, potrivit Axios, anunțul lui Trump privind acordul cu Iran l-a luat prin surprindere pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care, în ultimele zile, s-a trezit în afara circuitului de informații, sunând aliați apropiați de administrația Trump pentru a încerca să obțină detalii.

Ulterior, biroul de presă al lui Netanyahu a transmis că „deși Israelul nu este parte la memorandumul de înțelegere, premierul și-a exprimat aprecierea față de angajamentul președintelui Trump că acordul final, la încheierea negocierilor, va include eliminarea materialului îmbogățit, demontarea infrastructurii de îmbogățire de uraniu, limitarea producției de rachete balistice și încetarea sprijinului Iranului pentru proxy-urile sale teroriste din regiune”.



Ce își asumă Iranul. Diplomat american: Memorandumul „intră în detalii pe toate chestiunile nucleare” și „satisface toate cerințele SUA”

În cadrul memorandumului, Iranul ar urma să își asume anumite angajamente privind programul său nuclear – în primul rând să nu urmărească să obțină niciodată o armă nucleară și să rezolve disputa privind stocul său de uraniu îmbogățit.

Un înalt oficial american a spus că președintele Donald Trump a acceptat că una dintre opțiunile pentru rezolvarea acestei chestiuni ar putea fi diluarea uraniului puternic îmbogățit al Iranului pe teritoriul țării, sub supravegherea inspectorilor ONU. Asta ar fi o concesie majoră având în vedere că anterior președintele SUA cerea fie distrugerea stocului de uraniu îmbogățit al iranienilor fie preluarea lui de către SUA sau alte țări.

Orice evoluție efectivă în privința programului nuclear al Iranului ar urma să aibă loc doar dacă se ajunge la un al doilea acord, mai detaliat – o perspectivă incertă, notează Axios, având în vedere cât de dificile au fost negocierile de până acum, mult mai puțin tehnice, privind memorandumul.

Cu toate astea, sursele din administrația Trump ale Axios susțin că memorandumul „intră în detalii pe toate chestiunile nucleare” și „satisface toate cerințele SUA”.

Memorandumul mai prevede redeschiderea imediată a strâmtorii Ormuz, fără taxe, și revenirea la volumele de transport/tranzit de dinainte de război în termen de 30 de zile. În schimb, blocada americană ar urma, de asemenea, să fie ridicată.

Oficiali americani au declarat anterior pentru Axios că, după redeschiderea strâmtorii, Iranul ar urma să primească derogări temporare de la sancțiuni, care să îi permită să vândă petrol timp de 60 de zile. Acest lucru ar genera venituri importante pentru Teheran.

Nivelul de relaxare al sancțiunilor ar urma să crească dacă Iranul respectă acordul inițial și dă dovadă de „bună-credință” în negocierile ulterioare.

„Nu există o dată stabilită pentru relaxarea sancțiunilor, iar aceasta va fi legată de implementarea acordului”, a spus o sursă din administrația Trump pentru Axios.

Ce se întâmplă cu activele înghețate ale regimului iranian

Axios mai adaugă că nu este încă clar dacă textul memorandumului include o explicație detaliată privind ce se va întâmpla cu miliardele de dolari iranieni blocați în străinătate. Iranul a insistat că trebuie să primească imediat o parte din bani la semnarea oricărui acord inițial, în timp ce SUA au susținut că fondurile vor fi eliberate în tranșe, în funcție de respectarea acordului.

SUA, Iranul și Qatarul au discutat în ultimele zile un mecanism prin care Iranul ar obține acces la o parte din fondurile sale înghețate în Qatar pentru achiziționarea de bunuri umanitare, potrivit unui oficial american și unei surse dintr-una dintre țările mediatoare.

„Iranul vrea ca între 6 și 12 miliarde de dolari din fondurile sale înghețate să fie eliberate către Teheran, în timp ce Washingtonul vrea să elibereze fondurile în etape, pentru bunuri umanitare, și respinge returnarea directă a fondurilor către Iran”, a explicat joi una o sursă din Iran a Reuters.

Un alt oficial iranian a spus pentru Reuters că ultimele discuții vizau valoarea activelor înghețate care ar urma să fie eliberate imediat și un calendar garantat pentru plata restului de 12 miliarde de dolari din fondurile Iranului într-un interval de 60 de zile.

Axios mai arată că acordul, mediat în comun de Qatar și Pakistan, va fi numit Acordul de la Islamabad – dacă, în cele din urmă, ambele părți vor accepta să îl semneze.

„Lucrăm cu părțile pentru a pune la punct ultimele detalii ale acordului și pentru a stabili o dată pentru ceremonia de semnare”, a spus pentru Axios unul din diplomații care au mediat acordul.

Trump a anunțat că memorandumul putea fi semnat în curând în Europa, poate chiar în weekend – Wall Street a crescut puternic

Vorbind joi seară cu reporterii, Trump a spus că SUA și Iranul au ajuns la un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și pentru încheierea blocadei navale asupra porturilor Iranului.

„Tocmai am încheiat o mare înțelegere de rezolvare a războiului cu Iranul și urmează finalizarea documentelor, care ar trebui să fie gata în următoarele câteva zile. Probabil vom avea o semnare, poate în Europa”, a spus Trump.

Ulterior, el a afirmat că „am încheiat astăzi războiul cu Iranul” și că țara a acceptat „să nu aibă niciodată o armă nucleară”.

De notat că principalii indici bursieri de pe Wall Street au crescut puternic după declarațiile lui Trump, în timp ce prețurile petrolului au scăzut puternic, sub 90 de dolari/baril.

Trump, vorbind miercuri seară la Fox News, a avertizat că Washingtonul este pregătit să „bombardeze masiv Iranul” dacă Teheranul nu acceptă imediat un acord de pace. Miercuri, președintele a criticat Iranul pentru că a tergiversat prea mult negocierile pentru un acord, avertizând că acum „va trebui să plătească prețul”.

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