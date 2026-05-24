Donald Trump: Un acord cu Iranul a fost „în mare parte negociat”. Ce presupune: armistițiu de 60 de zile, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei SUA. Teheranul s-a angajat să negocieze în cele 60 de zile detaliile dosarului nuclear

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă că un memorandum de înțelegere care să urmărească încheierea războiului dintre Statele Unite și Iran a fost „în mare parte negociat”, iar ca parte din acest acord preliminar Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă, relatează Reuters.

„Un acord a fost în mare parte negociat, sub rezerva finalizării, între Statele Unite ale Americii, Republica Islamică Iran și diverse alte țări”, a scris Trump pe Truth Social.

Președintele american a declarat că a vorbit sâmbătă dimineață, din Biroul Oval, cu un grup de lideri din Golf și din regiune, inclusiv oficiali din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Pakistan, Turcia, Egipt, Iordania și Bahrain, pentru a discuta despre negocierile cu Iranul și despre ceea ce el a descris ca fiind un memorandum de înțelegere legat de „PACE”. Liderii din regiune l-au încurajat pe Trump în timpul convorbirii să accepte arhitectura de acord negociată cu Iranul, mediată în special de Pakistan.

„Separat, am avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Bibi Netanyahu, din Israel, care, de asemenea, a decurs foarte bine. Aspectele finale și detaliile acordului sunt în prezent discutate și vor fi anunțate în scurt timp. Pe lângă multe alte elemente ale acordului, Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă”, a mai precizat Trump în postarea lui.

Detaliile memorandumului de înțelegere, care presupune o prelungire a armistițiului și o foaie de parcurs pentru rezolvarea dosarului nuclear

Conform Axios, acordul pe care SUA și Iranul sunt aproape de a-l semna presupune o prelungire a armistițiului cu 60 de zile, perioadă în care Strâmtoarea Ormuz ar fi redeschisă, Iranul ar putea vinde liber petrol (s-ar ridica blocada SUA), iar negocieri ar fi purtate în continuare pe limitarea programului nuclear iranian, potrivit unui oficial american. Financial Times a relatat sâmbătă că această prelungire a armistițiului cu 60 de zile va presupune și stabilirea unei foi de parcurs pentru negocierile privind programul nuclear al Teheranului.

Cel mai important, proiectul de memorandum include angajamente din partea Iranului de a nu urmări niciodată arme nucleare și de a negocia suspendarea programului său de îmbogățire a uraniului, precum și îndepărtarea stocului de uraniu înalt îmbogățit, a declarat un oficial al Casei Albe pentru publicația americană.

Conform altor două surse familiarizate cu negocierile, Teheranul a transmis Washingtonului, prin intermediul mediatorilor, angajamente verbale privind amploarea concesiilor pe care este dispus să le facă în ceea ce privește suspendarea îmbogățirii și renunțarea la materialul nuclear.

În același timp, „Trump le-a spus consilierilor și partenerilor săi că își rezervă dreptul de a relua atacurile asupra Iranului dacă Teheranul nu respectă acordul temporar”, au declarat oficiali americani pentru Wall Street Journal (WSJ).

Acordul temporar va evita o escaladare a războiului și, prin redeschiderea Strâmtorii Ormuz, va reduce presiunea asupra economiei globale, care începe să resimtă efecte crizei globale de petrol. Axios adaugă totuși că nu este 100% clar dacă memorandumul va duce la un acord de pace durabil care să răspundă și cerințelor nucleare ale președintelui Donald Trump.

De notat că atât Trump, cât și mediatorii pakistanezi, au indicat că acordul ar putea fi anunțat oficial duminică.

Ce spun americanii că e în acord – ridicarea blocadei navale se va realiza dacă Iranul își respectă angajamentele. Ce se va întâmpla cu activele înghețate ale Iranului

Ambele părți ar semna un memorandum de înțelegere (MOU) cu o durată de 60 de zile, care ar putea fi prelungit prin consimțământ reciproc. Axios a obținut detaliile proiectului de document de la oficiali din Casa Albă, fără ca detaliile să fie confirmate de oficiali din partea iraniană. Teheranul a indicat totuși la rândul său sâmbătă că un acord este aproape.

Per total, conform proiectului de memorandum, pe durata celor 60 de zile, Strâmtoarea Ormuz ar fi deschisă complet fără taxe de tranzit, iar Iranul a fost de acord să curețe minele marine pe care le-a amplasat în strâmtoare, permițând astfel trecerea liberă a navelor.

În schimb, SUA ar ridica blocada navală asupra porturilor iraniene și ar emite unele derogări de la sancțiuni pentru a permite Iranului să vândă petrol liber. Un oficial american a recunoscut pentru Axios că acest lucru va ajuta economia Iranului, dar a adăugat că eliminarea blocajului din Ormuz va elibera din presiunea resimțită de piața globală a țițeiului.

Oficialul american a spus că, cu cât iranienii curăță mai repede minele și permit reluarea liberă a navigației, cu atât mai repede va fi ridicată blocada navală.

Oficialul a spus că principiul-cheie al lui Trump cu privire la acord este „ridicarea presiunii (economice resimțite de Iran) în schimbul îndeplinirii angajamentelor”.

Iranul dorea deblocarea imediată a activelor sale înghețate din Vest și ridicarea permanentă a sancțiunilor, dar partea americană a spus că acest lucru s-ar întâmpla doar după ce ar fi făcute concesii tangibile, potrivit oficialului SUA.

Chestiunile nucleare rămân de finisat în perioada de 60 de zile – forțele americane vor rămâne în regiune și se vor retrage doar după un acord final

Proiectul de memorandum include angajamente din partea Iranului de a nu urmări niciodată producția de arme nucleare și de a negocia suspendarea programului de îmbogățire a uraniului și îndepărtarea stocului de uraniu înalt îmbogățit, a mai declarat oficialul american.

Conform altor două surse familiarizate cu situația, Teheranul a transmis Washingtonului, prin intermediul mediatorilor, angajamente verbale privind amploarea concesiilor pe care este dispus să le facă în ceea ce privește suspendarea îmbogățirii de uraniu și renunțarea la materialul nuclear.

SUA ar fi de acord să negocieze ridicarea sancțiunilor și deblocarea fondurilor iraniene pe durata celor 60 de zile – deși acești pași ar fi implementați doar ca parte a unui acord final verificabil.

Forțele americane mobilizate în ultimele luni ar rămâne în regiune pe durata celor 60 de zile și s-ar retrage doar dacă se ajunge la un acord final.

Elementul-surpriză, scrie Axios, este faptul că proiectul de memorandum prevede clar și încheierea războiului dintre Israel și Hezbollah în Liban.

Publicația americană scrie că premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a exprimat îngrijorarea cu privire la această condiție într-o convorbire telefonică cu Trump, avută sâmbătă. Netanyahu a exprimat îngrijorări și cu privire la alte aspecte ale acordului, dar și-a prezentat argumentele într-un mod respectuos, a spus un oficial american.

Acesta a adăugat că nu ar fi un „armistițiu unilateral” și că, dacă Hezbollah ar încerca să se reînarmeze sau să instige atacuri, Israelul ar fi autorizat să acționeze pentru a preveni acest lucru.

„Bibi are considerentele lui interne, dar Trump trebuie să se gândească la interesele SUA și ale economiei globale”, a spus oficialul american, referindu-se la Netanyahu.

Trump a avut sâmbătă discuții cu lideri din 8 țări din Golf

Președintele Trump a discutat cu mai mulți lideri arabi cu privire la acord într-o convorbire telefonică avută sâmbătă, iar toți au spus că susțin chestiunile negociate, mai relatează Axios.

Printre cei care au luat parte la apel se numără și președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed, cunoscut pentru pozițiile sale dure în privința Iranului. La apel au participat și liderii Arabiei Saudite, Qatarului, Egiptului, Turciei și Pakistanului, toți implicați în eforturile de mediere.

Pakistanul a fost principalul mediator, respectiv mareșalul Asim Munir, care s-a aflat la Teheran vineri și sâmbătă într-un efort de a finaliza acordul.

Axios mai adaugă că Donald Trump a oscilat în ultimele zile între acceptarea acordului și lansarea unor valuri masive de lovituri împotriva Iranului. Sâmbătă seară, Trump înclina spre o soluție diplomatică.

Ce urmează: Casa Albă speră că ultimele diferende vor fi rezolvate în orele următoare și că acordul va fi anunțat oficial duminică

Oficialul american citat de Axios a adăugat că e posibil ca acordul să nu țină nici măcar cele 60 de zile integrale, dacă SUA consideră că Iranul nu este serios în privința negocierilor nucleare. Pe de altă parte, SUA consideră că criza economică resimțită de Iran oferă un stimulent pentru a ajunge la un acord complet care să elimine sancțiunile și să deblocheze activele înghețate.

„Va fi interesant de văzut cât de departe va fi cu adevărat Iranul dispus să meargă, dar dacă sunt capabili și vor să schimbe traiectoria, această fază următoare îi va forța să ia niște decizii critice privind ce vor să fie ca țară”, a mai spus oficialul american.

Dacă cerințele lui Trump privind programul nuclear iranian sunt îndeplinite, președintele american este pregătit să facă eforturi considerabile pentru a reseta relațiile cu Iranul și a le oferi oportunitatea de a-și valorifica întregul potențial economic, pe care Trump îl consideră „enorm”, mai relatează Axios.

