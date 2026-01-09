Donald Trump nu mai așteaptă după Fed și lansează propriul program de ”relaxare cantitativă” pentru problema locativă: A dispus achiziția de obligațiuni ipotecare de 200 mld. $

Președintele american Donald Trump a anunțat joi seară că le-a dat ordin oficialilor administrației să cumpere obligațiuni ipotecare din piața secundară în valoare de 200 de miliarde de dolari, pentru a reduce dobânzile ipotecare, potrivit Bloomberg.

Agenția americană de presă îl citează și pe Bill Pulte, directorul Agenției Federale pentru Finanțarea Locuințelor (Federal Housing Finance Agency), care a afirmat că achizițiile de obligațiuni ”pot fi realizate foarte rapid” și că instituția are capacitatea și lichiditățile necesare pentru a le efectua.

Achizițiile ar urma să fie făcute prin băncile pentru locuințe deținute de guvernul american

Într-o postare de pe Truth Social, Donald Trump a precizat că achizițiile vor fi realizate prin Fannie Mae și Freddie Mac, băncile pentru locuințe deținute de guvernul american.

”Pentru că am ales să nu vând Fannie Mae și Freddie Mac în primul meu mandat (…) acestea valorează acum de multe ori mai mult, o avere absolută, și au 200 de miliarde de dolari în numerar (în conturi). Din acest motiv am dat instrucțiuni reprezentanților mei să cumpere obligațiuni ipotecare în valoare de 200 miliarde de dolari. Această măsură va duce la scăderea ratelor ipotecare, scăderea ratelor lunare și va face costul deținerii unei locuințe mai accesibil. Este unul dintre numeroșii pași pe care îi fac pentru a restabili accesibilitatea”, a scris Trump în postarea sa.

Miercuri, președintele american a anunțat o altă schimbare majoră a politicii locative a guvernului american, acesta spunând că administrația sa va lua măsuri pentru a interzice achiziția de case unifamiliale de către marii investitori instituționali, într-un efort de a reduce prețurile locuințelor.

Amintim că SUA au o problemă locativă imensă, structurală, în condițiile în care prețurile la locuințe au devenit prohibitive pentru tineri, iar visul american este practic întemeiat pe achiziția unei locuințe și întemeierea unei familii.

Mai mult decât atât, vârsta mediană (exclude extremele) a cumpărătorilor de locuințe din SUA a ajuns anul acesta la 59 de ani, un record negativ istoric, de la 39 de ani în 2010.

„Fac imediat demersuri pentru a interzice marilor investitori instituționali să mai cumpere locuințe unifamiliale, iar eu voi cere Congresului să consfințească această măsură. Oamenii locuiesc în case, nu corporațiile”, a scris Trump în postarea de miercuri de pe Truth Social.

Presa americană: Măsură electorală în contextul alegerile din final de 2026 – Interdicția e însă cerută de mult timp pentru a ataca o problemă fundamentală

Publicația americană The Hill notează la rândul ei problemele din piața imobiliară americană, dar adaugă că măsurile propuse de Donald Trump este pentru republicani o modalitate de a aborda tema accesibilității imobilelor înaintea alegerilor parlamentare de la mijlocul mandatului prezidențial din finalul anului.

În același timp, achiziția de obligațiuni este o modalitate pentru administrație de a opera un așa-numit program de relaxare cantitativă (printare de bani, în esență) de către guvern, având în vedere opoziția continuă a băncii centrale americane (Fed) la cererile președintelui american.

De notat totuși că mandatul președintelui actual al Fed, Jerome Powell, se încheie în primăvara acestui an, iar Donald Trump este așteptat să anunțe un succesor care să îi ducă la îndeplinire cerințele cu privire la scăderea dobânzilor și relaxarea politicii de printare de bani.

