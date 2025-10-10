SUA iau la țintă mai multe entități din China pentru achizițiile de petrol iranian

Administraţia preşedintelui Donald Trump a anunţat joi noi sancţiuni împotriva a aproximativ 100 de persoane, companii şi nave implicate în comerţul cu petrol şi produse petrochimice iraniene, inclusiv împotriva unei rafinării independente din China şi a unui terminal maritim, relatează agenția Reuters, citată de News.ro.

Departamentul Trezoreriei a vizat Shandong Jincheng Petrochemical Group Co., o rafinărie privată din provincia chineză Shandong, acuzată că a cumpărat milioane de barili de petrol iranian din 2023 până în prezent.

De asemenea, a fost sancţionată Rizhao Shihua Crude Oil Terminal Co., care operează un terminal în portul Lanshan şi care ar fi primit peste o duzină de nave din ”flota fantomă” iraniană ce ocolesc sancţiunile internaţionale.

Washingtonul afirmă că aceste petroliere au transportat mai multe milioane de barili de ţiţei iranian sancţionat către terminalul chinez.

Pacea dintre Israel și Hamas va readuce sub lupa internațională activitățile Iranului

Trezoreria americană a precizat că aceste reţele sprijină regimul de la Teheran în finanţarea programelor nucleare şi de rachete, precum şi a grupărilor militante din Orientul Mijlociu. Iranul susţine însă că programul său nuclear are scopuri exclusiv paşnice.

Aceasta este a patra rundă de sancţiuni americane care vizează rafinării chineze implicate în achiziţia de petrol iranian.

”Departamentul Trezoreriei reduce fluxurile de numerar ale Iranului prin demontarea elementelor-cheie ale maşinăriei sale de export energetic”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Anunţul a venit în aceeaşi zi în care Israelul şi Hamas au semnat un acord de încetare a focului în Gaza – o evoluţie care ar putea reduce tensiunile regionale în care Iranul joacă un rol major.

