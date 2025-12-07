Trimisul special al SUA pentru Ucraina: Un acord pentru încheierea războiului este „foarte aproape”. Cele două probleme rămase

Emisarul Statelor Unite pentru Ucraina, numit de președintele Donald Trump și aflat la finalul mandatului, Keith Kellog (foto dreapta), a anunțat că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina era „foarte aproape” și că acum depinde de rezolvarea a două probleme principale restante: viitorul regiunii Donbas din Ucraina și centrala nucleară de la Zaporijia, potrivit Reuters.

Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, după opt ani de lupte între separatiști susținuți de Rusia și trupele ucrainene în Donbas, care este alcătuit din regiunile Donețk și Luhansk.

Războiul din Ucraina este cel mai sângeros conflict european de la Al Doilea Război Mondial și a declanșat cea mai mare confruntare dintre Rusia și Occident de la apogeul Războiului Rece.

Emisarul Special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, care urmează să se retragă în ianuarie, a declarat la Forumul Național de Apărare Ronald Reagan că eforturile de rezolvare a conflictului se află „în ultimii 10 metri”, pe care i-a numit întotdeauna cei mai dificili.

Cele două probleme principale restante, a spus Kellogg, sunt legate de teritoriu – în primul rând viitorul Donbasului – și de centrala nucleară de la Zaporijia, cea mai mare din Europa, aflată sub control rusesc.

„Dacă rezolvăm aceste două probleme, cred că restul lucrurilor se vor așeza destul de bine”, a declarat Kellogg sâmbătă la Biblioteca și Muzeul Prezidențial Ronald Reagan din Simi Valley, California. „Suntem aproape acolo.”

„Suntem cu adevărat, cu adevărat aproape”, a adăugat Kellogg.

Kellogg, general-locotenent retras care a servit în Vietnam, Panama și Irak, a spus că amploarea morților și răniților cauzate de războiul din Ucraina este „îngrozitoare” și fără precedent în cazul unui război regional.

El a mai spus că, împreună, Rusia și Ucraina au înregistrat peste 2 milioane de victime, inclusiv morți și răniți, de la începutul războiului. Nici Rusia, nici Ucraina nu oferă estimări credibile ale pierderilor.

Moscova susține că estimările occidentale și ucrainene le supraestimează pierderile, în timp ce Kievul susține că Moscova le supraestimează pe cele ucrainene.

În prezent, Rusia controlează 19,2% din Ucraina, inclusiv Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, întreaga regiune Luhansk, peste 80% din Donețk, aproximativ 75% din Herson și Zaporijia, și fragmente din regiunile Harkov, Sumî, Mikolaiv și Dnipropetrovsk.

O scurgere de informații privind un set de 28 de propuneri de pace ale SUA, apărută luna trecută, a alarmat oficialii ucraineni și europeni, care au spus că acestea cedează principalele cerințe ale Moscovei privind NATO, controlul rusesc asupra unei cincimi din Ucraina și restricții asupra armatei ucrainene.

Aceste propuneri, pe care Rusia spune acum că le conțin 27 de puncte, au fost împărțite în patru componente diferite, potrivit Kremlinului. Conținutul exact nu este public.

Conform propunerilor inițiale ale SUA, centrala nucleară de la Zaporijia, ale cărei reactoare sunt în prezent oprite la rece, ar urma să fie repornită sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, iar energia produsă ar fi distribuită în mod egal între Rusia și Ucraina.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că a avut un apel telefonic lung și „substanțial” cu emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Kremlinul a declarat vineri că se așteaptă ca Kushner să fie cel care să facă munca principală la redactarea unui posibil acord.

