Trimisul special al lui Putin e la Washington – negocieri privind situația din Ucraina și cooperarea economică SUA-Rusia

Trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev (foto), se află în prezent în Statele Unite și se întâlnește cu membri ai administrației președintelui american Donald Trump pentru a discuta despre un acord de pace pentru Ucraina și despre cooperarea economică dintre SUA și Rusia.

Vizita are loc înaintea deciziei SUA privind prelungirea suspendării sancțiunilor asupra petrolului rusesc, care expiră pe 11 aprilie și care ar putea fi, de asemenea, pe ordinea de zi, scrie Reuters.

Statele Unite au emis o derogare de 30 de zile pentru ca țările să poată cumpăra petrol și produse petroliere rusești sancționate, care se află în prezent blocate pe mare, într-o măsură descrisă de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, ca un pas către stabilizarea piețelor energetice globale tulburate de războiul din Iran.

Suspendarea sancțiunilor a avut loc după o convorbire telefonică între Trump și Putin pe 9 martie și o vizită ulterioară a lui Dmitriev în SUA pentru a discuta criza energetică cu o delegație americană din care făceau parte trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, în curând, va avea loc o întâlnire trilaterală la care vor participa și SUA, cu privire la încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, deși formatul acesteia nu a fost încă stabilit definitiv.

Kirilo Budanov, șeful Biroului Președintelui Ucrainei, a declarat pe 4 aprilie că se așteaptă ca o delegație americană să sosească la Kiev după Paștele ortodox.

Rusia își exprimase speranța că Washingtonul, după convenirea armistițiului între SUA și Iran, va avea timpul necesar pentru a relua negocierile de pace trilaterale cu privire la Ucraina.

„Sperăm că, într-un viitor previzibil, SUA vor avea mai mult timp și mai multe oportunități pentru întâlniri în format trilateral”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, referindu-se la discuțiile între Rusia, Ucraina și SUA.

