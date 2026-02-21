Trilaterala SUA-Ucraina-Rusia: Zelenski anunță noi negocieri, la Geneva – Mecanismele de monitorizare a unui eventual armistițiu au fost convenite

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri un acord cu Rusia și SUA pentru organizarea unei noi runde de negocieri de pace trilaterale în termen de zece zile, întâlnire ce ar putea avea loc tot la Geneva, unde s-au desfășurat și tratativele de marți și miercuri, relatează agențiile internaționale de presă.

„S-a convenit ca în următoarele zece zile să avem încă o reuniune, cel mai probabil tot la Geneva”, a spus Zelenski într-un mesaj vocal pe un grup de WhatsApp cu presa. El a făcut anunțul după ce a primit la biroul său echipa de negociatori care a reprezentat Ucraina la ultima rundă de negocieri din Elveția, potrivit Agerpres.

WSJ: Zelenski ar fi spus unui grup restrâns de consilieri că discuțiile de pace s-au ”prăbușit”. Ce s-a convenit la Geneva și ce mai rămâne de negociat

Totodată, mesajul lui Zelenski către presă a venit după ce Wall Street Journal (WSJ) a scris joi, citând surse europene, că Zelenski ar fi cerut unui grup restrâns de consilieri un plan de război pentru încă 3 ani, în contextul „prăbușirii” negocierilor cu Rusia. Discuția în grup restrâns ar fi avut loc înaintea Conferinței de Securitate de la Munchen, potrivit WSJ. Biroul de presă al Kievului a transmis ulterior că informațiile WSJ sunt false.

Zelenski a mai afirmat vineri că Rusia și Ucraina vor finaliza detaliile unui nou schimb de prizonieri în următoarele zile și le va oferi negociatorilor săi instrucțiunile necesare pentru următoarea rundă de negocieri cu Rusia.

El a afirmat că mecanismele de monitorizare a unui eventual armistițiu au fost convenite în timpul discuțiilor de la Geneva, urmând ca SUA să conducă verificarea armistițiului, adăugând că nu s-au înregistrat progrese în problema teritoriilor.

„Credem că încă există oportunități reale pentru a pune capăt războiului în mod demn, iar capacitatea lumii de a face presiuni asupra agresorului ar putea ajuta semnificativ ca o pace demnă să ia locul războiului”, a mai spus Zelenski în mesajul său de vineri.

A treia rundă de negocieri dintre Ucraina și Rusia, mediate de SUA, a durat opt ore la Geneva și s-a încheiat miercuri abrupt după o sesiune de discuții de numai două ore, principalul rezultat cunoscut fiind abordarea modalităților de verificare a unei încetări a focului odată ce se va ajunge la un acord, o perspectivă ce rămâne însă îndepărtată.

„Suntem pregătiți pentru compromisuri reale. Dar nu pentru compromisuri care să ne coste independența și suveranitatea. Suntem pregătiți să discutăm despre compromisuri cu Statele Unite. Dar nu să primim din nou și din nou ultimatumuri din partea rușilor. Ei sunt agresorul. Toată lumea a recunoscut acest lucru. Nu s-a schimbat nimic. Multe țări care au fost mediatori sau au încercat să medieze încă de la începutul acestui război, în special din Orientul Mijlociu și Asia, precum și alte state, recunosc că Rusia este agresorul.

(…)

Suntem pregătiți pentru compromisuri care respectă suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, armata noastră, poporul nostru și copiii noștri. Dar nu suntem pregătiți pentru ultimatumuri”, a scris, vineri, Zelenski pe X.

Zelenski: Orice acord de pace va fi supus unui referendum

Puținele surse diplomatice care au făcut comentarii scurte la Geneva au fost de acord că întâlnirile au fost foarte tensionate și că Rusia nu a făcut niciun fel de concesii, în special în ceea ce privește solicitarea ca Ucraina să-i cedeze întregul Donbas, adică un teritoriu de aproximativ 20% din provincia Doneţk aflat în continuare sub controlul armatei ucrainene și o porțiune nesemnificativă din provincia Lugansk, aceasta din urmă fiind aproape complet sub control rusesc.

Zelenski refuză în continuare să-și asume politic o asemenea cedare teritorială și a cerut ca orice decizie de acest fel să fie validată printr-un referendum, despre care susține a priori că va respinge cedarea Donbasului.

„Din punct de vedere emoțional, oamenii nu vor ierta asta niciodată. Niciodată”, a spus Zelenski într-un interviu pentru publicația americană Axios, motivându-și astfel refuzul de a-și asuma cedările teritoriale. El a mai susținut că a convenit deja cu SUA ca orice acord de pace să fie supus unui referendum în Ucraina.

Într-o scurtă declarație acordată presei, negociatorul-șef rus Vladimir Medinski a descris discuțiile de marți și miercuri drept „dificile, dar substanțiale”, confirmând însă că nu s-a ajuns la niciun acord și că încă o rundă de discuții va avea loc în viitorul apropiat.

De partea sa, negociatorul-șef ucrainean Rustem Umerov a vorbit despre discuții „intensive și substanțiale”. „Sunt progrese, dar nu pot fi oferite detalii în acest stadiu”, a adăugat oficialul ucrainean.

