România, gazda unei reuniuni trilaterale cu Franța și Germania pe tema strategiei UE la Marea Neagră. Discuții despre hub-ul de securitate maritimă

Ministerul Afacerilor Externe al României, prin Directorul Politic, ambasadorul Mihnea Motoc, a găzduit la 18 februarie 2026, la București, reuniunea în format trilateral România–Franța–Germania, dedicată regiunii Mării Negre și implementării Abordării Strategice a Uniunii Europene pentru această regiune, potrivit unui comunicat al MAE.

Discuțiile s-au concentrat asupra evoluțiilor de securitate din regiunea Mării Negre, în contextul impactului persistent al războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, precum și asupra necesității consolidării prezenței și implicării Uniunii Europene, se mai precizează în comunicat.

Un punct central al dialogului l-a reprezentat stadiul implementării proiectului-fanion „Hub-ul de securitate maritimă la Marea Neagră” (Black Sea Maritime Security Hub), dezvoltat în cadrul Abordării Strategice a UE pentru acest bazin maritim. Participanții au subliniat importanța operaționalizării rapide a hub-ului, ca instrument esențial pentru consolidarea securității maritime, îmbunătățirea schimbului de informații și întărirea cooperării între statele membre și partenerii regionali relevanți.

România are un proiect de gaze important în Marea Neagră, Neptun Deep – Sunt așteptate provocări ale Rusiei

De asemenea, a avut loc un schimb de opinii privind prioritățile și mecanismele de coordonare pentru implementarea Abordării Strategice a UE la Marea Neagră. Cele trei state au reafirmat necesitatea unei abordări europene coerente, integrate și orientate spre rezultate în regiune.

Participanții au convenit să continue coordonarea strânsă în format trilateral pentru a sprijini avansarea inițiativelor europene privind Marea Neagră și consolidarea profilului strategic al UE în regiune.

Cu ocazia reuniunii, oficialii francezi și germani au fost primiți de Clara Volintiru, secretar de stat pentru afaceri interinstituționale, cooperare pentru dezvoltare și drepturile omului.

Abordarea strategică a UE la Marea Neagră

România are obiectivul de a găzdui Centrul UE pentru securitate maritimă la Marea Neagră, o propunere cuprinsă în prima abordare strategică a Uniunii Europene privind regiunea Mării Negre, prezentată recent de Comisia Europeană.

Acest lucru a fost afirmat de președintele Nicușor Dan în mai multe rânduri, inclusiv când a primit-o pe președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la Baza Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, context în care a deplâns faptul că România nu are o strategie națională la Marea Neagră pe care să le-o prezinte partenerilor și aliaților. Astfel, în octombrie anul trecut, ministrul de externe Oana Țoiu a înaintat omologilor europeni oferta României de a găzdui Hub-ul de Securitate Maritimă, un proiect-fanion al Abordării Strategice UE la Marea Neagră.

La 28 mai 2025, a fost publicată Comunicarea comună a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate privind Abordarea strategică a UE la Marea Neagră, în contextul impactului regional al războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

MAE arată că documentul urmărește consolidarea implicării UE în regiune printr-o abordare coerentă și orientată spre rezultate, structurată pe trei direcții principale: întărirea securității și rezilienței (inclusiv securitatea maritimă), promovarea conectivității și dezvoltării economice durabile, protecția mediului și adaptarea la schimbările climatice. Regiunea Mării Negre este reafirmată ca spațiu de importanță strategică pentru securitatea și prosperitatea europeană. Unul dintre proiectele-fanion ale abordării strategice este crearea unui hub de securitate maritimă la Marea Neagră.

