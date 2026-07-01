Tribunalul București suspendă hotărârea CN al PNL de organizare a Congresului Extraordinar. Posibile implicații

Tribunalul Bucureşti a suspendat miercuri executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL din 19.06.2026, adică a hotărârii de organizarea a Congresului Extraordinar, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26127/3/2026 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă.

Reamintim că la acel congres a fost schimbată conducerea partidului, prin înlocuirea „puciștilor” cu oameni de încredere ai lui Ilie Bolojan.

Hotărârea definitivă, dacă va fi defavorabilă actualei conducerii, ar putea duce la anularea tuturor deciziilor luate de actuala echipă de la vârful partidului și chiar la un nou congres.

În cele din urmă, verdictul definitiv va putea avea ca urmare formarea unui guvern PSD susținut de liberali sau chiar la refacerea coaliției PSD – PNL – UDMR.

De asemenea, a respins cererea formulată în contradictoriu cu pârâtul Partidul Naţional Liberal, prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril, ca neîntemeiată.

Decizia are drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare.

Minuta sentinței:

Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Bolojan Ilie-Gavril- preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan- secretar general al Partidului Naţional Liberal, invocată de pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril. Respinge cererea formulată de reclamanţi, în contradictoriu cu pârâţii Bolojan Ilie-Gavril- preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan- secretar general al Partidului Naţional Liberal, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţi, în contradictoriu cu pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril. Suspendă provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL nr. 01/ 2026 din 19.06.2026, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26127/3/2026 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă. Respinge în rest cererea formulată în contradictoriu cu pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucuresti – Sec?ia a III-a Civilă. Pronunţată, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 01.07.2026.

Reamintim că „puciștii” din PNL, conduși de președintele CJ Ilfov, Herbert Thuma, a depus, după Congres, la Tribunalul Ilfov, o cerere de suspendare de urgenţă a Deciziilor BPN prin care s-au convocat Consiliul Naţional şi Congresul, arătând că scopul evident a fost de a modifica Statutul partidului şi de a elimina membrii şi aleşii cu opinie divergentă.

Solicitarea a fost admisă în câteva ore de la înregistrare.

Ulterior, grupul a introdus şi o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Naţional Liberal şi a preşedintelui partidului, prin care solicită antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâţilor şi obligarea acestora, în solidar, la plata de 250.000 lei daune morale de fiecare reclamant, respectiv 4.000.000 lei în total.

Acţiunea a fost înregistrată de către Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Prişcă, George Scarlat, Ionuţ Stroe, Mihail Veştea, Sebastian Rusu şi Eduard Mititelu.

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