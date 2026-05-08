Tribunalul Covasna suspendă reducerea posturilor din primării – aplicarea reformei administrației s-a făcut incorect

Tribunalul Covasna a suspendat joi aplicarea ordinului prefectului județului Covasna privind stabilirea numărului maxim de posturi din primării, în aplicarea OUG nr. 7/2026, anunță Sindicatul Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România (SCOR).

Concret, prefecturile au fost obligate să suprapună reducerea cu 30% a numărului de posturi cu o alta anterioară, de 10%, deși textul OUG este precis și limitativ redactat, a constatat instanța.

Hotărârea nu este definitivă, dar este executorie și reprezintă primul impas în instanță al reformei administrației adoptate de Guvernul Bolojan.

Reamintim că reforma administrației centrale și locale a fost aprobată la sfârșitul lunii februarie, cu o întârziere de aproape jumătate de an, din cauza opoziției PSD.

În dosarul nr. 377/119/2026, Tribunalul Covasna a admis cererea Sindicatului Național SCOR (în numele membrilor săi, dar și în interes public, în calitate de organism social interesat) și a Asociației Comunelor din România (în interesul public al comunelor din România, în calitate de organism social interesat), dispunând suspendarea Ordinului Prefectului județului Covasna nr. 52/12 martie 2026, prin care s-a stabilit și comunicat numărul maxim de posturi pentru fiecare primărie din județul Covasna, în aplicarea “reformei” din administrația publică locală prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026, prin tăierea a 30% din posturi, a anunțat SCOR, pe site-ul propriu, sindicatulscor.ro.

Instanța: “Clarificările” primite de la instituțiile guvernamentale adaugă nepermis la textul expres din OUG

Suspendarea este executorie de drept și operează până la soluționarea pe fond de către instanța competentă de contencios administrativ a cererii de anulare a aceluiași ordin al prefectului.

Litigiul este generat de aplicarea prevederilor OUG nr. 7/2026, în sensul că, la indicațiile scrise primite din partea structurilor guvernamentale, prin așa-zise “clarificări” (care adaugă nepermis la textul expres din lege) toate prefecturile au fost obligate să suprapună reducerea cu 30% a numărului de posturi cu o alta anterioară, de 10%, deși textul OUG este precis și limitativ redactat.

Potrivit SCOR, în plus, s-a refuzat pur și simplu aplicarea altei dispoziții exprese – Art. X punctul 4 din OUG nr. 7/2026, care protejează primăriile comunelor de reducerea numărului de posturi sub o anumită limită critică, “clarificările” ministeriale preluate de către prefecți motivând că “OUG 7 nu precizează că aceste limite minime trebuie respectate în cursul reducerii de 30%”, deși această reglementare de protecție se regăsește în însăși ordonanța care dispune tăierea posturilor cu 30%.

În acest mod abuziv, dincolo de reducerile uriașe în sine prevăzute de Ordonanță (considerată deja neconstituțională de către Avocatul Poporului și aflată în analiză la CCR) s-au aplicat tăieri suplimentare de posturi, din pixurile prefecților, existând zeci de primării în țară cărora li s-a calculat un număr maxim de 6, 7 sau 8 posturi (inclusiv primarul, viceprimarul și secretarul general), acestea fiind practic demolate, mai arată SCOR.

