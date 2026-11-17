Tribunalul București a decis intrarea în faliment a CFR Marfă, prin procedura simplificată de insolvență. Hotărârea a fost pronunțată pe 16 noiembrie 2026, în urma cererilor depuse de mai mulți creditori ai companiei.

Printre creditorii care au solicitat deschiderea procedurii se numără Electrificare CFR, Grup Transport Feroviar, PPC Energie, CFR SA, Bereta Pază și Protecție și Compania de Apă Oltenia.

Prin decizia instanței, CFR Marfă pierde dreptul de administrare, ceea ce înseamnă că nu mai poate lua decizii privind activitatea și bunurile companiei fără aprobarea lichidatorului judiciar sau a judecătorului-sindic.

De asemenea, băncile la care societatea are conturi nu vor mai putea efectua operațiuni fără aprobarea lichidatorului sau a instanței. Bunurile companiei urmează să fie sigilate.

Tribunalul a desemnat drept lichidator judiciar provizoriu un consorțiu format din Dascăl Insolvency SPRL, Maestro SPRL și Intercom Management SPRL.

Lichidatorul va trebui să inventarieze bunurile companiei în termen de 60 de zile și să prezinte, în 40 de zile, un raport privind cauzele insolvenței.

Creditorii pot depune declarațiile de creanță până la 31 decembrie 2026. Tabelul preliminar al creanțelor trebuie publicat pe 8 ianuarie 2027, iar cel definitiv, pe 2 februarie 2027. Prima ședință a adunării creditorilor este programată pentru 13 ianuarie 2027.

Următorul termen stabilit de instanță pentru analiza procedurii este 5 aprilie 2027.

CFR Marfă a fost operatorul național de transport feroviar de marfă, dar a pierdut treptat cotă de piață în favoarea companiilor private și s-a confruntat cu probleme financiare importante.

Intrarea în faliment deschide etapa de lichidare a companiei și de valorificare a bunurilor sale, pentru plata creditorilor.

„Potrivit situației din toamnă, CFR Marfă are datorii cifrate la aproximativ 1,3 miliarde lei, formate din 469 de milioane de lei obligații la buget, 620,9 milioane de lei la cel al asigurărilor sociale, 29 de mii de lei la șomaj și 223 de milioane de lei la asigurările de sănătate”, conform Club Feroviar.

***