Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a trimis o notificare către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA în care se anunță că trenurile Regio nu vor mai putea circula, de la 1 septembrie, iar cele Interregio, de la 1 octombrie, relatează ClubFeroviar.ro.

Motivul deciziei CFR SA îl reprezintă facturile neachitate în valoarea de 41.414.733,68 lei (aproape 8,2 milioane de euro), la plata Tarifului pentru Utilizarea Infrastructurii (TUI), datorie ce afectează plata salariaților companiei.

Termenul limită impus CFR Călători de către administratorul infrastructurii feroviare din România pentru plata datoriilor restante este data de 29 august 2025.

”Întrucât în urma adresei anterioare trimise de CFR în 04.06.2025, în continuare CFR Călători nu a achitat facturile TUI scadente, vă notificăm că în conformitate cu prevederile de mai sus, precum și cu prevederile din contractul de acces nr 199/13.12.2024 încheiat între CFR şi SNTFC CFR Călători, începând cu data de 01.09.2025 se suspendă trasele trenurilor aparţinând CFR Călători prezentate în Anexa 2 (trenuri Regio), iar începând cu data de 01.10.2025 se suspendă trasele trenurilor aparţinând CFR Călători prezentate Anexa 3 (trenuri Interregio) până la achitarea datoriilor restante sau până la stabilirea unui grafic angajatoriu de plată a sumelor restante care să permită funcționarea CFR din punct de vedere financiar, în primul rând prin plata la timp a salariilor personalului CFR SA”, se arată în document.

Aceasta nu este prima măsură aplicată de CFR pentru recuperarea datoriilor – pe 4 iunie 2025, compania a notificat operatorul feroviar de stat cu privire la restanțele înregistrate la plata TUI și a anunțat că ”au fost deja aplicate unele măsuri restrictive referitoare la programarea trenurilor suplimentare, până la plata datoriilor restante”.

CFR, dosar de evaziune fiscală, din cauza datoriilor către stat

Procurorii au deschis în iolie un dosar penal de evaziune fiscală, deocamdată în rem, întrucât compania CFR Călători nu a plătit în termen impozitele și contribuțiile datorate statului.

Este prima companie de stat cercetată pentru evaziune fiscală pentru astfel de fapte, practice în mod obișnuit.

”La data de 12 mai 2025, poliţiştii Direcţiei de Poliţie Transporturi – I.G.P.R. s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de reţinere şi neplată în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, de către un operator feroviar din România” anunţă, vineri, Poliţia Româmă.

Conform www. clubferoviar.ro, compania vizată este CFR Călători, iar anchetatorii au cerut mai multe documente din ultimii ani.

Urmărirea penală, în acest moment, este efectuată faţă de faptă, dosarul penal aflându-se sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, conform comunicatului Poliției.

Actele solicitate de anchetatori:

Statutul SNTFC „CFR Călători”;

Deciziile de numire a membrilor CA și conducerea executivă (administratori) din 2022 – prezent;

Proiectul privind BVC-ul şi anexele aferente perioadei 2020 – prezent;

Nota de fundamentare a BVC-ului;

Hotărârea de guvern privind aprobarea BVC-ului;

Situația cheltuielilor până la aprobarea BVC-ului;

Execuția BVC-ului și anexele aferente perioada 2020 prezent;

Situația renumerațiilor membrilor AGA, CA, CS și directorilor;

Documentele privind dovada transmiteri situațiilor financiare și indicatorilor economico-financiari către MFP;

Bilanțul contabil 2024; perioada 2020 – prezent;

Balanțele contabile (sintetice);

Registrul de casă – perioada 2020 prezent;

Registrul de bancă (extrase de cont) perioada 2020 prezent;

Registrul de cumpărări perioada 2020 – prezent.

****