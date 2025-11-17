Trei proiecte din România pentru decarbonizarea transporturilor, selectate de Comisia Europeană

Comisia Europeană a selectat 70 de proiecte pentru a contribui la decarbonizarea transporturilor şi la consolidarea competitivităţii industriilor UE prin instalarea infrastructurii necesare pentru reîncărcarea sau realimentarea diferitelor moduri de transport.

Din România au fost selectate trei proiecte: dezvoltarea infrastructurii Rompetrol pentru furnizarea de combustibili alternativi în locaţii cheie din România, extinderea reţelei de staţii de încărcare EVConnect în România şi electrificarea Terminalului DP World în Constanţa, scrie Agerpres.

Aceste proiecte vor primi peste 600 de milioane euro sub formă de finanţare din partea Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru a stimula investiţiile durabile în zonele urbane, inclusiv în porturi şi aeroporturi, precum şi de-a lungul tronsoanelor rutiere ale reţelei transeuropene de transport (TEN-T).

Proiectele sprijinite sunt localizate în întreaga Europă. De exemplu, 24 de porturi vor primi fonduri pentru a instala alimentarea cu energie electrică de la mal, pentru a-şi ecologiza operaţiunile portuare şi pentru a investi în infrastructura de buncherare cu amoniac. Aceste măsuri vor contribui la tranziţia sectorului către combustibili din surse regenerabile şi cu emisii scăzute de dioxid de carbon, care este o prioritate sprijinită de recentul Plan de investiţii în transportul durabil.

Între timp, reţeaua de puncte de încărcare disponibile publicului de-a lungul TEN-T va creşte cu peste 500 de locaţii odată cu introducerea unei noi infrastructuri de încărcare pentru camioane, inclusiv încărcătoare de megawaţi.

Facilitatea pentru infrastructura pentru combustibili alternativi (AFIF) este un factor-cheie al eforturilor UE de a extinde infrastructura de aprovizionare cu combustibili alternativi la nivelul reţelei sale transeuropene de transport. Acesta completează regulamentele ReFuelEU în domeniul aviaţiei şi FuelEU în domeniul maritim, care vizează decarbonizarea sectorului aviaţiei şi a celui maritim.

Din cauza epuizării fondurilor, a treia limită va fi anulată. Comisia va evalua acum potenţialele restituiri şi, ulterior, va pregăti un nou program de lucru şi o nouă cerere de propuneri în lunile următoare.

