Trei nave comerciale, lovite de drone în apropierea gurilor Dunării, în weekend. România va cere sprijinul aliaților la Bruxelles pentru securitatea Mării Negre

Trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea gurilor Dunării, la sfârșitul săptămânii. În urma atacurilor, România va solicita sprijin suplimentar din partea aliaților pentru consolidarea securității maritime. Ministrul Apărării, Ștefan-Radu Oprea (foto centru, în timpul unei vizite efectuate sâmbătă la garnizoana Constanța), va prezenta situația la reuniunea omologilor de la Bruxelles, programată marți și miercuri.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, trei nave comerciale au fost lovite de drone în nopțile de vineri spre sâmbătă și de sâmbătă spre duminică. Este vorba despre petrolierul Evia Petrol V, sub pavilion grec, vrachierul Marsol și nava Ali Najafov.

În urma impacturilor, la bordul navelor au izbucnit incendii, însă echipajele au reușit să le stingă. Nu au fost raportate victime. Incidentele au avut loc în apropierea Sulinei și a Canalului Sulina.

În timpul acestor evenimente, autoritățile române au emis două mesaje RO-ALERT pentru populația din județul Tulcea, iar avioane F-16 au decolat pentru executarea misiunilor de supraveghere și intervenție.

România solicită patrule aeriene și echipamente antidronă

La Bruxelles, ministrul Apărării va cere o implicare mai consistentă a aliaților în monitorizarea spațiului aerian și maritim din regiune, precum și pentru sprijin tehnic în combaterea amenințărilor reprezentate de drone.

„Avem nevoie de solidaritatea aliaților manifestată prin patrularea cu avioane de observare, de echipamente pentru lupta antidronă”, a declarat Ștefan-Radu Oprea.

Ministrul a precizat că a discutat cu reprezentanții companiei Thales, care furnizează României radarele Gap Filler, pentru devansarea livrărilor.

„Dotare, pregătire, schimb de informații, cooperare sunt prioritățile MApN, dar și diplomație pentru a găsi răspunsuri rapide la noile provocări”, a mai transmis oficialul.

Premierul Luca Niculescu a reacționat, la rândul său, după atacurile asupra navelor comerciale, pe care le-a calificat drept „inacceptabile” și o încălcare a dreptului internațional.

„Ele reflectă deteriorarea situației de securitate cauzată de războiul pe care Rusia îl poartă în prezent împotriva Ucrainei. Vom continua să luăm toate măsurile necesare, alături de aliații noștri, pentru a consolida securitatea în Marea Neagră”, a afirmat premierul.

Comisia Europeană a anunțat sprijin financiar

Consolidarea securității în Marea Neagră se află și pe agenda Uniunii Europene. Săptămâna trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Bruxelles-ul va contribui la finanțarea unor cheltuieli de securitate în regiune, în contextul atacurilor asupra transportului maritim comercial.

În luna octombrie, cel puțin șapte nave comerciale au fost lovite de drone în Marea Neagră, în apropierea României și Bulgariei. Bilanțul prezentat în informațiile citate indică peste 20 de marinari morți și zeci de persoane dispărute.

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