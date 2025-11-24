cursdeguvernare

luni

24 noiembrie, 2025

Europa & Lumea

Trei „linii roșii” pentru „o pace autentică”, anunțate de președintele Parlamentului Ucrainei. Volodimir Zelenski a întărit mesajul: „Frontierele nu pot fi schimbate cu forța”

De Razvan Diaconu

24 noiembrie, 2025

Președintele Parlalentului de la Kiev, Ruslan Stefanciuk, a transmis, luni, că Ucraina este pregătită pentru „o pace autentică”, dar a transmis și „trei linii roșii pe care nimeni nu are dreptul să le depășească: fizic, legal, moral”.
El a făcut această declarație la un summit parlamentar – Platforma Crimeea – desfășurat în Suedia. Volodimir Zelenski a luat și el parte la eveniment, prin videoconferință.

Ruslan Stefanciuk a adăugat că „orice proces de pace autentic trebuie să se bazeze pe un principiu foarte clar: nimic despre Ucraina fără Ucraina și nimic despre Europa fără Europa”. Orice acord nu trebuie să încalce constituția țării, a subliniat el, potrivit The Guardian.

Președintele Parlamentului Ucrainei a prezentat cele 3 „linii roșii”:

  • nicio recunoaștere legală a ocupației ruse a teritoriilor ucrainene
  • nicio restricție asupra forțelor de apărare ale Ucrainei
  • fără veto asupra dreptului Ucrainei de a-și alege viitoarele alianțe.

Stefanciuk a mai spus că aderarea Ucrainei la UE și NATO ar trebui să facă parte din viitoarele garanții de securitate, argumentând că „numai în aceste condiții Rusia se va retrage, deoarece va înțelege în cele din urmă că nu poate învinge” dorința Kievului de a-și confirma statutul de parte a lumii democratice.

Vorbind prin videoconferință, la același eveniment, președintele Volodimir Zelenski a insistat că granițele nu pot fi modificate prin forță. „Principiul fundamental care a menținut pacea în Europa mai mult timp decât în orice altă perioadă din istoria sa trebuie respectat. Dacă acest principiu „nu funcționează în Europa, atunci unde va funcționa?”, a întrebat el retoric.

Liderul de la Kiev a îndemnat liderii marilor puteri să „nu fie observatori pasivi ai istoriei” și „să nu rămână tăcuți”, ci să apere principiile cheie ale păcii postbelice în Europa: „că frontierele nu pot fi schimbate cu forța, că criminalii de război nu trebuie să scape de justiție și că agresorul trebuie să plătească integral pentru războiul pe care l-a început”.

Referindu-se la discuțiile de la Geneva din acest weekend, Zelenski a spus că Ucraina „colaborează strâns cu SUA, cu partenerii europeni și cu mulți, mulți alții pentru a defini pașii care pot pune capăt războiului Rusiei împotriva noastră … și pentru a aduce securitate reală”.

Conform lui Zelenski, SUA și Ucraina au căzut de acord asupra unor puncte „extrem de sensibile” privind eliberarea prizonierilor de război ucraineni și a copiilor ucraineni răpiți de Rusia, dar a menționat că „pentru a obține o pace reală, este nevoie de mai mult”.

***

