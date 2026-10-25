Trei fabrici Volkswagen în trei lumi: un angajat german costă 74 euro pe oră și produce 29 mașini/an, unul chinez – 12 euro și 51 mașini/an. Costul de fabrică per vehicul, de 4,5 ori mai mare în Germania decât în China

Costurile ridicate cu forța de muncă și energia, numărul mai redus de ore lucrate și productivitatea mai scăzută sunt printre factorii care afectează competitivitatea industriei europene în raport cu China și alte regiuni din afara UE, arată o comparație privind trei fabrici Volkswagen dintr-un document intern al companiei, publicat de Bild și Deutsche Welle.

În uzina Volkswagen din Emden, Germania, costul orar al forței de muncă ajunge la 74 de euro, de două ori peste nivelul de 37 de euro din Palmela, Portugalia, și de peste șase ori mai mare decât cei 12 euro din Tianjin, China.

Diferențele sunt vizibile și în ceea ce privește timpul efectiv de lucru. Un angajat de la Emden lucrează în medie 1.282 de ore pe an, față de 1.419 ore în Portugalia și 2.065 de ore în fabrica din China. Rata concediilor medicale este, de asemenea, de 10,5% la Emden, comparativ cu 4,1% în Palmela și 1% în Tianjin.

Aceste diferențe se reflectă în producția anuală per angajat: 29 de vehicule la fabrica germană, față de 39,9 în Portugalia și 51,3 în China.

Și energia este semnificativ mai scumpă în Germania. Costul electricității este indicat la 0,15-0,23 euro/kWh în Emden, comparativ cu 0,10-0,16 euro/kWh în Portugalia și 0,06-0,10 euro/kWh în China.

Costul de fabrică per vehicul ajunge astfel la 4.850 de euro în Emden, mai mult decât dublu față de 2.385 de euro în Palmela și de circa patru ori și jumătate peste nivelul de 1.078 de euro din Tianjin.

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