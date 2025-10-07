cursdeguvernare

Europa & Lumea

Trei drone au lovit o regiune din Siberia – Ar fi primul atac al Ucrainei peste Urali

De Iulian Soare

Trei drone au lovit regiunea rusă bogată în petrol Tiumen, în vestul Siberiei. Dronele au fost descoperite și neutralizate în perimetrul unei companii din capitala regională, Tiumen, a anunțat administrația locală. Incidentul a avut loc luni seara, scrie dpa, preluată de Agerpres.

Tiumen se află la peste 2.000 de kilometri de linia frontului, în partea asiatică a Rusiei. Dacă dronele au fost lansate din Ucraina, aceasta va marca prima dată când drone cu rază de acțiune lungă ale Kievului au trecut de munții Urali.

„Intevenția rapidă a serviciilor pentru situații de urgență a prevenit detonarea dronelor”, informează un comunicat distribuit pe Telegram. Comunicatul precizează că nu s-au înregistrat răniți sau pagube materiale.


Cu toate acestea, canalul ucrainean Exilenova de pe Telegram a relatat că o rafinărie a fost lovită acolo, chiar dacă o fotografie prezentată drept dovadă arată doar daune minore la un perete de protecție din fața rezervoarelor de petrol propriu-zise. Nu s-a putut verifica în mod independent dacă fotografia este din Tiumen, adaugă dpa.

În timpul verii, Ucraina a atacat bombardiere strategice din Irkuțk, în estul Siberiei, utilizând drone. Însă acele drone fuseseră introduseră pe ascuns în Rusia și lansate de lângă aerodromul militar.

Pe de altă parte, Rusia a anunțat marți că a interceptat în timpul nopții 210 de drone ucrainene, unul dintre atacurile cele mai ample ale Kievului de la începutul ofensivei la scară mare a Moscovei în Ucraina, în februarie 2022. Între orele 04:00 și 05:00 GMT marți, 25 de drone au fost neutralizate, dintre care 16 deasupra Mării Negre, a anunțat Ministerul Apărării rus într-un comunicat.

(Citește și:Comisarul european pentru Apărare: ”Serviciile secrete germane susțin că au dovezi” despre un posibil atac al Rusiei asupra unui stat NATO)

