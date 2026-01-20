cursdeguvernare

marți

20 ianuarie, 2026

Stiri

Șeful Statului Major al Apărării: „Trebuie să avem populația pregătită pentru susținerea unui efort de război”

De Vladimir Ionescu

20 ianuarie, 2026

„Trebuie să avem o populație pregătită pentru susținerea unui efort de război”, a declarat marți șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.

„Dacă vă referiți la pregătirea populației în general, am mai spus, de fiecare dată când aducem în discuție reziliența națională, trebuie să luăm în calcul foarte multe alte aspecte. Trebuie să avem o populație pregătită pentru diferite situații de criză și aici mă refer la incendii, la cutremure, la inundații, dar în egală măsură și o populație pregătită pentru susținerea unui efort de război și avem în plan foarte multe programe de pregătire în acest sens, împreună cu cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență”, a spus generalul Gheorghiță Vlad.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței de presă susținută marți, alături de generalul-șef al NATO, Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM).

Primii 2.000 de tineri voluntari pregătiți anul acesta


În acest an, Armata poate pregăti 2.000 de tineri voluntari în unitățile sale, numărul maxim de tineri voluntari pe care îi poate instrui pentru apărare fiind de cinci ori mai mare, adică 10.000 pe an.

„Începând din acest an avem o modificare la legea pregătirii populației pentru apărare, la Legea 446. Acum două săptămâni, președintele a promulgat această modificare legislativă. Începând din acest an ne propunem să aducem în unitățile Ministerului Apărării Naționale tineri, pe bază de voluntariat, care să fie pregătiți într-o specializare de bază militară. O să continuăm aceste programe în funcție de resursele bugetare puse la dispoziție. Ne propunem anul acesta să pregătim un număr de 1.000-2.000 de militari în funcție de alocațiile bugetare, pentru că în momentul față nu aș putea să vă dau o cifră exactă, pentru că nu avem încă bugetul de stat aprobat. Cel mai probabil în anii următori o să avem două – trei serii de pregătire pe an. Capacitatea Armatei române de a pregăti acest tip de militari este între 2.000 și 10.000 de militari pe ani”, a precizat generalul Gheorghiță Vlad.

(Citește și: Șeful Forțelor Aliate în Europa: „Rusia a fost descurajată de a ataca, datorită nivelului de pregătire al Armatei Române")

****


Articole recomandate:

La obiect
Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

