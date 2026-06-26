Tranzitul prin Strâmtoare Ormuz rămâne nesigur, fără a afecta însă prețul țițeiului care încheie săptămâna în scădere

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz a crescut în ultima săptămână, dar armatorii rămân precauți în ceea ce privește continuarea tranzitului, mai ales după atacul de joi din Golful Oman asupra unei nave potcontainer care tocmai trecuse de punctul critic.

Vineri dimineață, două petroliere pline cu țiței se deplasau prin strâmtoare, în timp ce patru superpetroliere goale se îndreptau spre coasta Omanului, conform datelor de urmărire a navelor monitorizate de Bloomberg.

Deși vineri s-a observat deplasarea unor nave, atacul de joi asupra navei portcontainer Ever Lovely i-a determinat pe unii armatori să se facă cale întoarsă și să aștepte informații suplimentare despre cât de sigur este tranzitul prin strâmtoare. Unii armatori și căpitani de nave s-au oprit, au declarat armatorii pentru Bloomberg.

Cel puțin o companie maritimă cu sediul în Asia a renunțat la planurile anterioare de a tranzita strâmtoarea și le-a spus căpitanilor să rămână pe loc, potrivit unui mesaj citat de Bloomberg News.

Între timp, Organizația Maritimă Internațională a ONU (OMI) a întrerupt evacuarea navelor din Golful Persic în urma atacului asupra navei, care nu naviga în cadrul de evacuare al OMI.

„Pentru a asigura o abordare coordonată și siguranța navigației, planul de evacuare va fi suspendat până la obținerea unor clarificări suplimentare”, a declarat joi secretarul general al OMI, Arsenio Dominguez.

În ciuda atacului, traficul nu s-a oprit complet, iar milioanele de barili de petrol care au traversat Strâmtoarea Hormuz în ultima săptămână au dat speranței pieței că cea mai gravă întrerupere a aprovizionării a trecut. Vineri dimineață, prețurile petrolului se îndreptau spre o scădere săptămânală pe fondul redresării traficului maritim.

Cu toate acestea, incertitudinile cu privire la condițiile de transport maritim persistă.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a dat joi o declarație pe Telegram conform căreia navele de pe coridorul sudic au primit ordin să se întoarcă. Firma de informații maritime Windward a identificat cinci nave care s-au conformat cerinței Iranului.

Între timp, tensiunile din Orientul Mijlociu rămân ridicate, Iranul și SUA fiind în dezacord cu privire la utilizarea fondurilor incluse într-un memorandum de înțelegere între cele două țări.

Președintele parlamentului iranian a respins joi afirmațiile administrației Trump conform cărora activele deblocate ale Iranului vor fi folosite pentru a cumpăra produse agricole americane.

Cu toate acestea, oficialii americani au susținut că orice fonduri eliberate vor fi supuse aprobării americane pentru a fi utilizate.

„Așa cum a anunțat vicepreședintele JD Vance săptămâna aceasta, dacă activele iraniene sunt eeeblocate, acestea vor fi folosite pentru a achiziționa produse agricole americane pentru a hrăni poporul iranian”, a declarat un oficial american.

Scott Nations, președintele Nations Indexes, a declarat la CNBC că „mai sunt multe lucruri de negociat cu privire la acordul propriu-zis”.

„Cred că suntem prea optimiști, pentru că nimic nu a fost rezolvat cu adevărat, iar Iranul știe că poate șantaja cu amenințarea că închide strâmtoarea”, a adăugat Nations.

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