Tranziția energetică la nivel global cere investiții de 1200 de mld. dolari până în 2034 în instalații de stocare în baterii. Cum procedează lumea

Cu câțiva ani în urmă, Bloomberg New Energy Finance (BNEF) a făcut o predicție îndrăzneață conform căreia jumătate din producția de energie electrică a planetei până la mijlocul secolului va fi produsă de eoliene sau fotovoltaice, datorită tranziției rapide către tehnologiile cu emisii reduse de carbon.

Cu toate acestea, din cauza naturii aleatorie a acestor surse de energie, sunt necesare sisteme de stocare la scară industrială pentru stabilitatea rețelelor electrice. Deoarece energiile regenerabile vor deveni principalele resurse de energie, experții anticipează că instalațiile de stocare în baterii se vor înmulți rapid în următorii ani.

Compania de consultanță Wood Mackenzie consideră că la nivel global vor fi necesare investiții de 1,2 trilioane dolari în baterii de stocare pentru a susține în următorul deceniu instalarea a peste 5.900 GW în centrale noi eoliene și solare.

Bateriile de stocare, esențiale pentru stabilitatea rețelelor electrice

„Instalațiile de stocare a energiei electrice în baterii conectate la rețeaua de transport reprezintă elemente critice pentru integrarea generatoarelor pe bază de energii regenerabile”, a declarat Robert Liew, director de cercetare la Wood Mackenzie.

„Întrucât cererea globală de energie este estimată să crească cu 55% până în 2034, energia regenerabilă produsă după cum bate vântul și soarele, care va reprezenta peste 80% din noile capacități adăugate la sistem, oferă puntea tehnologică între utilizarea energiei regenerabile și cerințele de stabilitate a rețelei.”

Potrivit Wood Mackenzie, sectorul energetic se confruntă în prezent cu un deficit de capacitate de stocare în baterii 1.400 GW, astfel încât rețeaua să fie stabilă până în 2034. Aceasta reprezintă o oportunitate uriașă de piață, tot mai multe țări concentrându-se pe investițiile în baterii, pe măsură ce generarea de energie regenerabilă continuă să crească. Scăderea costurilor crește optimismul privind stocarea energiei în baterii, WoodMac spunând că prețurile stocării energiei în baterii au scăzut în medie cu 10% până la 40% pe piețele globale numai în ultimul an.

Scade producția de baterii în SUA

Însă viitorul instalațiilor de stocare în baterii stă sub semnul incertitudinii. În SUA capacitatea de stocare în baterii a crescut de 15 ori în ultimii cinci ani ajungând la aproximativ 30 GW, determinată în mare parte de scăderea costurilor bateriilor. În total 19 state au instalat cel puțin câte 100 MW capacități de stocare în baterii la scară industrială în această perioadă.

După adoptarea legii lui Donald Trump „One Big Beautiful Bill Act”, care a anulat multe dintre facilitățile și subvențiile acordate energiilor verzi apetitul investitorilor a scăzut dramatic. Noua legislație modifică reglementările pentru producția de baterii în Statele Unite prin eliminarea treptată a creditelor fiscale și a subvențiilor pentru regenerabile și producția de vehicule electrice, eliberând de constrângeri utilizarea combustibililor fosili.

Se așteaptă ca această schimbare să reducă investițiile în tehnologiile de energie curată, inclusiv bateriile, și să încetinească creșterea pieței interne de vehicule electrice.

O analiză recentă a Consiliului Internațional pentru Transport Curat estimează că reducerile politicilor climatice ar putea forța scăderea producției de baterii din SUA cu aproximativ 75%, producția de baterii fiind acum estimată să ajungă la 250 GWh până în 2030, în scădere față de proiecțiile anterioare de 1.050 gigawați-oră, în timp ce vânzările de vehicule electrice sunt așteptate să fie cu 40% mai mici decât prognozele anterioare.

După adoptarea de administrația Biden-Harris a Legii de Reducere a Inflației (IRA) în 2022, companiile au anunțat construirea a aproape 130 de unități în SUA pentru producția de baterii, însă mai puțin de jumătate dintre aceste proiecte vor mai fi demarate.

China mizează pe hidrocentralele cu pompaj

Interesant este că China a adoptat o strategie diferită în ceea ce privește echilibrarea sistemului energetic național. În ultimul an, din cei 24,6 GW noi instalați în hidrocentrale la nivel mondial, aproape 60% sunt în China. În 2024 China a construit hidrocentrale cu o putere de 14,4 GW, din care 7,35 GW sunt instalați în centrale hidrocentrale cu pompaj, o metodă de stocare a energiei mai rentabilă și de lungă durată, cu un potențial de stocare mai mare decât bateriile Li-Metal.

China își intensifică construirea de hidrocentrale ca parte a obiectivului său de a atinge neutralitatea emisiilor de carbon până în 2060. Potrivit Administrației Naționale a Energiei din China, China avea o capacitate hidroenergetică instalată de 436 GW la sfârșitul anului 2023, mai mult de o treime din capacitatea totală instalată de 1.200 GW.

Legea revizuită a energiei din China, care a intrat în vigoare în ianuarie 2025, încurajează dezvoltarea proiectelor de energie eoliană și solară, un raport recent al IHA prevăzând că „cu peste 200 GW de proiecte de energie hidro în construcție sau aprobate, China este pe cale să depășească obiectivul său pentru 2030 de 120 GW în centrale cu pompaj, ajungând la un potențial la 130 GW până la sfârșitul deceniului”.

