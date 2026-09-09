SUA distrug sistematic petrolierele iraniene – Marco Rubio: „De fiecare dată când vor ataca nave americane, vor pierde petroliere”. Analiști: Prin Ormuz ies deja 15 mil. barili pe zi, aproape cât înainte de război

Forțele armate ale SUA au distrus, marți noapte, cinci petroliere iraniene ca răspuns la tentativele de atac cu rachete balistice asupra unei nave de război a Marinei SUA, a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM). Atacurile au atras amenințări cu represalii din partea Iranului, care a lansat un tir de rachete către Iordania, aliat regional al SUA, escaladare ce a împins prețul petrolului Brent, relevant pentru piața europeană, la pragul de 100 de dolari/baril.

În ceea ce privește prețul petrolului, analiștii punctează că, în ciuda creșterii datorate escaladării violențelor, piața este încă într-un echilibru relativ care ar justifica mai degrabă un preț de 95 dolari/baril, din moment ce, în acest moment, ies din Golful Persic, prin Strâmtoarea Ormuz, aproximativ 15 milioane de barili/zi de țiței, un nivel relativ ridicat și apropiat de nivelul pre-război.



La exporturi echivalente cu 75% din capacitatea pre-război, și în contextul pierderii controlului asupra Strâmtorii de către iranieni, barilul de țiței se ar trebui să se tranzacționeze cu o primă de 33% comparativ cu prețul pre-război, adică la un preț de 95 dolari/baril, potrivit analizei realizate de Robin Brooks, senior fellow la Brookings Institution.

Marco Rubio, avertisment pentru Teheran: De fiecare dată când vor ataca nave americane vor pierde petroliere

Forțele americane au lovit patru petroliere în Golful Oman și unul în apropierea Insulei Kharg din Golful Persic (o insulă din Golful Persic care servește drept nod pentru exporturile de petrol iranian), după ce Iranul a încercat să atace o navă a Marinei SUA de două ori în ultimele două zile, a precizat CENTCOM. Comandamentul a menționat că nava americană a evitat tentativele de atac și continuă să patruleze în apele regionale, iar niciun membru al personalului american nu a fost rănit. CENTCOM a precizat că forțele americane au instruit echipajele navelor să le părăsească înainte de lansarea atacurilor.

Atacurile au loc în contextul în care SUA și-au concentrat strategia de război pe lovirea sau neutralizarea țintelor din jurul Strâmtorii Ormuz, desfășurând operațiuni de escortă pentru navele comerciale prin această cale navigabilă strategică și menținând blocada navală asupra porturilor iraniene, ca parte a unei strategii de „presiune maximă” menite să intensifice presiunea economică asupra conducerii regimului.

În urma atacurilor SUA, secretarul de stat american Marco Rubio, aflat într-o vizită în Columbia Britanică, a avertizat Teheranul că SUA vor riposta de fiecare dată când Iranul va ataca navele sale militare: „Iranul continuă să încerce să lovească navele militare americane și, de fiecare dată când o vor face sau vor încerca să o facă, vor pierde petroliere”.

Forțele americane au lovit alte trei petroliere iraniene cu țiței, în weekend, în urma încercării IRGC de a ataca un portavion american și un distrugător cu rachete ghidate.

Iranul ripostează cu rachete către o bază americană din Iordania și avertizează petrolierele

Iranul a ripostat lansând rachete către Iordania, afirmând că viza baza aeriană Muwaffaq Salti, o instalație-cheie utilizată de forțele americane. Armata iordaniană a declarat că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat 18 dintre cele 20 de rachete balistice, în timp ce celelalte două au căzut în zone nepopulate. Nu au fost raportate victime, a precizat armata.

Iranul a amenințat, de asemenea, că va viza petrolierele aflate în apropierea porturilor din Bahrain și Kuweit.

„Avertizăm toate echipajele de pe petrolierele aflate în vecinătatea porturilor din Kuweit și Bahrain – care găzduiesc acești teroriști (americani) și sunt parteneri în acțiunile lor ostile – să părăsească imediat navele, indiferent dacă sunt ancorate sau acostate în porturi, deoarece navele vor fi țintite”, a transmis Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), citat de postul public de televiziune IRIB, conform News.ro.

Ca parte a campaniei de presiune a SUA asupra Teheranului, administrația Trump a adoptat marți măsuri împotriva industriei aeriene iraniene. Sancțiunile vizează 27 de companii aeriene iraniene și nouă furnizori de servicii și agenți de vânzări acuzați că au prestat servicii pentru Mahan Air, care se află sub sancțiuni din 2011. Compania aeriană privată este acuzată că a oferit sprijin esențial IRGC.

Cât petrol mai iese prin Ormuz și de ce Brent nu a revenit la maximele din primăvară

Merită amintit că, în pofida escaladării militare, Iranul nu mai reușește să blocheze exporturile de petrol din Golful Persic, iar acesta este unul dintre motivele pentru care șocul petrolier de ofertă este mai mic decât în primele luni ale războiului.

Înainte de conflict, prin Strâmtoarea Ormuz treceau zilnic circa 17-18 de milioane de barili de petrol și alte 3-4 milioane de barili echivalent produse energetice (gaze naturale și alte produse). Datele actuale diferă însă semnificativ în funcție de sursă și de metodologia de monitorizare: administrația americană a raportat zile cu 12-17 milioane de barili tranzitați, în timp ce datele Vortexa indicau la sfârșitul lui august o medie mobilă de aproximativ 8 milioane de barili pe zi.

Alți analiști vorbeste însă despre o medie recentă de aproximativ 15 milioane de barili/petrol, asta în contextul în care diferența este explicată de faptul că numeroase petroliere traversează Ormuzul prin ruta sudică protejată de SUA cu sistemele AIS oprite.

Practic fluxurile sunt încă sub normal, dar situația este net pozitivă comparativ cu cea de la începutul războiului. Analiștii notează de altfel că Iranul și-a pierdut capacitatea de a controla strâmtoarea, iar eliminarea minelor și degradarea capacităților iraniene de supraveghere și atac au permis creșterea treptată a traficului. Reuters nota, de asemenea, că volumul relativ ridicat care continuă să iasă din Golf este unul dintre factorii care au împiedicat petrolul să revină la maximele de peste 120 de dolari pe baril înregistrate mai devreme în acest an.

Presiunea asupra prețurilor a crescut însă din nou după atacurile Houthi asupra unor teritorii din Arabia Saudită și noua escaladare dintre SUA și Iran. Brent a trecut miercuri temporar de pragul de 100 de dolari pe baril, totuși semnificativ sub maximul de 126,41 dolari atins la sfârșitul lunii aprilie.

***