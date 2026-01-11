Tranzacționare obligațiuni prin Revolut. Plăți, comisioane, riscuri

Utilizatorii interesați de tranzacționare obligațiuni prin Revolut pot folosi aplicația mobilă pentru a cumpăra/vinde instrumente financiare cunoscute și sub numele de titluri de creanță.

Ce randamente se pot obține

În aplicația Revolut investitorii potențiali au la dispoziție atât obligațiuni de stat (emise de guvernele diferitelor state din lume, cum ar fi SUA, Germania, Franța etc), precum și obligațiuni corporative (emise de mari corporații, ca de exemplu Citigroup, Toyota Motor Credit sau Netflix). Acestea din urmă ar putea oferi randamente mai mari în comparație cu obligațiunile de stat.

Spre deosebire de acțiuni, obligațiunile oferă avantajul unor plăți regulate. Este vorba despre dobânda (numită și cupon) pe care emitentul o oferă creditorului pentru capitalul investit (împrumutat). Adesea, aceste cupoane sunt oferite anual, iar la scadență (maturitate), investitorul primește înapoi și capitalul împrumutat (numit principal).

Potrivit Revolut, obligațiunile disponibile în aplicație oferă dobânzi fixe cu un randament anual efectiv (RAE) de până 6,5%, investitorul urmând să își recupereze investiția inițială la sfârșitul perioadei de deținere.

Este important de înțeles că investitorii își pot vinde obligațiunile fără a aștepta până la scadența acestora. Însă prețul de piață al acestora poate fluctua, ceea ce îi expune la posibile câștiguri, dar și la pierderi.

Tranzacționare obligațiuni prin Revolut – informații disponibile în aplicație

Fiecare obligațiune disponibilă la tranzacționare în aplicația Revolut este evaluată în funcție de solvabilitatea sa și de riscuri.

Astfel, utilizatorii primesc în avans toate detaliile despre cotele de randament, perioadele de scadență și calendarul de plată. Spre exemplu, ei vor putea vedea ratingul oferit de agenția Fitch unei anumite obligațiuni, nivelul cuponului curent, tipul de cupon (fix sau variabil), data la care se face plata următorului cupon, data maturității etc.

Tranzacționare obligațiuni prin Revolut – pași

Pentru a începe să tranzacționeze obligațiuni prin Revolut, investitorul trebuie ca, în afară de contul său tipic de Revolut, să își deschidă și un cont de investiții, numit și cont de trading. În acest sens, va trebui să își confirme identitatea prin încărcarea cărții de identitate/pașaportului și a unei poze de tip selfie.

De asemenea, el va avea de completat chestionarul de risc, prin care va oferi Revolut informații despre experiența sa în investiții, obiective sau toleranța la risc. Apoi, utilizatorul va trebui să accepte termenii pentru a putea să finalizeze crearea contului de investiții la Revolut Securities Europe UAB (pentru clienții din UE).

Suma minimă necesară pentru a cumpăra obligațiuni

În contextul discuției despre tranzacționare obligațiuni prin Revolut, trebuie menționat că, după ce și-a creat contul de trading, utilizatorul și-l poate alimenta fie cu bani din contul principal Revolut, fie prin transfer bancar direct în secțiunea de investiții. Suma minimă necesară pentru a putea investi în obligațiuni este de 2 euro.

Ca să cumpere obligațiuni, utilizatorul trebuie să apese tab-ul „Investiții”, secțiune în care se regăsesc mai multe active ce pot fi tranzacționate (acțiuni, obligațiuni, ETF-uri, mărfuri etc).

După ce selectează o obligațiune pe care dorește să o cumpere, investitorul trebuie să apese „Cumpără” pentru a trece la ecranul de comandă. El va putea cumpăra cantitatea minimă, cunoscută sub numele de „lot”, care conține un număr fix de unități de obligațiuni, se arată pe site-ul Revolut. Prețul unui lot (afișat în dolari sau în euro) este cea mai mică valoare pe care un investitor o poate cumpăra.

Tranzacționare obligațiuni prin Revolut – comisioane

Pentru clienții Standard, Plus, Premium, Metal și Ultra, comisionul este perceput de la prima tranzacție la o rată de 0,25% din valoarea tranzacției sau 1 euro per tranzacție (se va percepe suma care este mai mare).

În cazul clienților Trading Pro, comisionul este perceput la o rată de 0,12%, fără să existe comision minim.

Este important de știut că:

tranzacțiile fără comision de broker (conform planului utilizatorului) nu se aplică la obligațiuni;

nu se percep comisioane de custodie pentru obligațiuni;

nu există comisioane de rambursare.

Tranzacționare obligațiuni prin Revolut – riscuri

Obligațiunile au avantajul că au un nivel de risc mai scăzut comparativ cu alte opțiuni de investiții (cum ar fi acțiunile sau ETF-urile) și că sunt totodată o sursă predictibilă de venit fix.

Însă și ele prezintă unele riscuri, ca de exemplu: fluctuațiile ratei dobânzii, riscul de credit, randamente afectate de inflație, probleme de lichiditate sau chiar intrarea în incapacitate de plată a emitentului (inclusiv guvernele pot ajunge într-o astfel de situație).

Serviciile de investiții în Spațiul Economic European sunt oferite de Revolut Securities Europe UAB. După cum avertizează compania, valoarea investițiilor poate crește, dar poate și scădea și este posibil ca investitorul să primească mai puțin decât investiția sa inițială sau să piardă valoarea întregii investiții inițiale.

Evoluția din trecut și previziunile nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare, iar fluctuațiile cursului de schimb pot avea un impact negativ asupra randamentului total al investiției inițiale.

