Tranzacționare Forex păreri. 6 avantaje și 4 riscuri

Tranzacționare Forex păreri. Înainte de a începe să tranzacționați pe piața valutară este bine să știți care sunt avantajele și dezavantajele Forex, precum și care sunt caracteristicile sale de bază.

Ce este piața Forex

Tranzacționarea Forex se referă la cumpărarea și vânzarea de valute din întreaga lume. De pildă, dacă un investitor se așteaptă ca dolarul american să crească în raport cu euro, atunci el poate vinde euro pentru a cumpăra dolari.

Așadar, Forex (sau FX) definește piața valutară, iar tranzacționarea Forex constă în procesul de cumpărare și vânzare de valute din întreaga lume.

Piața Forex – caracteristici de bază

După cum se arată într-un ghid realizat de publicația nerdwallet.com, piața Forex este cea mai mare piață financiară din lume, însă este totodată destul de riscantă, extrem de speculativă și complexă, nefiind potrivită pentru investitorii începători.

Pe piața Forex, monedele sunt mereu tranzacționate în perechi, ca de exemplu euro și dolarul american. În momentul în care o persoană tranzacționează pe piața Forex, ea cumpără întotdeauna o monedă și vinde alta.

Tranzacționare Forex păreri și caracteristici ale pieței

O altă trăsătură importantă a pieței Forex este că este extrem de lichidă, funcționează non-stop (24/7) și este foarte accesibilă.

Pe de altă parte, Forex este o piață foarte volatilă, în care se folosește efectul de levier, care presupune riscuri mai mari decât riscurile asociate unor investiții tipice pe piața de capital.

Ce este efectul de levier

În contextul pieței Forex, efectul de levier constă în folosirea banilor împrumutați pentru a investi într-o monedă cu scopul de a mări randamentul unei investiții (profitul obținut). Astfel, folosind bani împrumutați de la un broker, investitorii pot tranzacționa un volum mult mai mare dintr-o anumită monedă.

Pe de altă parte, efectul de levier poate și să mărească și pierderile deoarece traderul își riscă nu doar propriii bani, ci și fondurile primite de la broker.

Tranzacționare Forex păreri – avantaje

Tradingul pe piața Forex are însă o serie de avantaje, după cum se arată într-un ghid realizat de specialiștii investopedia.com. Printre acestea se numără:

1. Costul redus. Tranzacționarea Forex poate avea costuri de brokeraj și comisioane reduse, cei mai mulți brokeri Forex obținând profituri din spread-urile dintre valutele Forex.

2. Programul flexibil. Un alt beneficiu este că piețele Forex sunt deschise non-stop, permițând tranzacții la orice oră, ceea ce reprezintă un avantaj pentru cei care fac trading pe termen scurt, numit și day trading (aceștia cumpără și vând rapid o valută, pentru a profita de pe urma fluctuațiilor rapide ale cotațiilor valutare).

3. Lichiditate ridicată. Comparativ cu alte piețe financiare, cum ar fi bursele de valori, piața Forex are cel mai înalt nivel de lichiditate. Rezultatul este că toate ordinele de tranzacții valutare, chiar și cele mari, sunt ușor executate, în mod eficient, fără abateri mari de preț, ceea ce contribuie la eliminarea posibilității de manipulare a prețurilor și a anomaliilor de preț.

Foto: PriismaDesign / pixabay.com

Tranzacționare Forex păreri – listă de avantaje

4. Descentralizarea. Forex este o piață globală descentralizată (over-the-counter) unde tranzacțiile se realizează direct între două părți, fără supravegherea unei burse.

5. Varietate. Există 28 de perechi valutare majore care implică opt valute majore. Printre acestea se numără perechile:

EUR/USD: Euro/Dolar american

USD/JPY: Dolar american/Yen japonez

GBP/USD: Liră sterlină/Dolar american

USD/CHF: Dolar american/Franc elvețian

AUD/USD: Dolar australian/Dolar american

USD/CAD: Dolar american/Dolar canadian

NZD/USD: Dolar neozeelandez/Dolar american

6. Cerințe de capital reduse. Tranzacționarea pe piața Forex poate începe cu o sumă mică de capital inițial, spre deosebire de alte piețe precum cele pentru acțiuni, contracte futures sau opțiuni, unde capitalul necesar este mai ridicat.

Tranzacționare Forex păreri – dezavantaje

Specialiștii investopdia.com atrag însă atenția că există și o serie de riscuri și dezavantaje asociate cu tranzacționarea pe piața Forex.

1. Volatilitate ridicată. Evoluțiile macroeconomice și geopolitice sunt dificil de prevăzut, iar monedele principale pot avea fluctuații mari de preț, ceea ce înseamnă că traderii pot suferi cu ușurință pierderi uriașe pe piața Forex.

2. Lipsa de transparență. Piața Forex este dominată de brokeri, astfel încât investitorii tranzacționează practic împotriva unor profesioniști, mai arată sursa citată. Un trader poate să nu aibă niciun control asupra modului în care ordinul său de tranzacționare este îndeplinit, poate să nu obțină cel mai bun preț sau poate obține vizualizări limitate asupra cotațiilor de tranzacționare furnizate de brokerul selectat.

Tranzacționare Forex păreri – ce riscuri există

3. Determinarea complexă a prețului este un alt dezavantaj. Cotațiile de pe piața Forex sunt influențate de mai mulți factori, mai ales de politica și economia globală, care pot fi dificil de analizat.

4. Risc ridicat. După cum se arăta anterior, tranzacționarea pe piața Forex se poate face cu efect de levier ridicat, ceea ce înseamnă că se poate obține o expunere la un profit (dar și la o pierdere) de câteva ori mai mare decât capitalul de tranzacționare. Deși un trader poate beneficia de efectul de levier, există și riscul amplificării pierderii.

Foto: sergeitokmakov / PriismaDesign / pixabay.com

