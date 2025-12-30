Tranzacționare ETF-uri prin Revolut. Cont, comisioane, exemple

Investitorii interesați de tranzacționare ETF-uri prin Revolut au la dispoziție peste 2.000 de fonduri în care pot investi prin intermediul aplicației.

Ce este un ETF

Un ETF este un fond tranzacționat la bursă (exchange-traded fund), adică un fond de investiții care deține o colecție de active (acțiuni, obligațiuni, mărfuri) și care se tranzacționează la bursă ca o singură acțiune, oferind diversificare și flexibilitate cu costuri mai mici. Adesea, un ETF urmărește un indice bursier.

Așadar, dreptul de proprietate asupra unui ETF este împărțit în acțiuni deținute de investitori, iar acestea se pot tranzacționa (vinde/cumpăra) la bursă.

Este important de înțeles că acționarii unui ETF nu sunt acționari ai companiilor în care administratorii ETF-ului au investit (ei dețin în mod indirect activele fondului, având dreptul la o parte din profitul ETF-ului). De exemplu, dacă un ETF a investit în acțiuni Tesla, persoana care a cumpărat acțiuni ale ETF-ului nu este acționar Tesla.

Foarte multe ETF-uri urmăresc indici bursieri, ceea ce înseamnă că administratorul unui astfel de fond urmărește ca, prin investițiile pe care le face, să reproducă structura coșului de acțiuni din indicele bursier în cauză.

Tranzacționare ETF-uri prin Revolut – deschiderea contului

Pentru a începe să tranzacționeze ETF-uri prin Revolut, un utilizator trebuie să deschidă aplicația și să intre în cont. Pentru a avea acces la servicii financiare precum investițiile, este obligatorie verficarea identității (încărcarea buletinului/pașaportului + poză).

Apoi, trebuie apăsat tab-ul „Investiții”, secțiune în care se regăsesc mai multe active ce pot fi tranzacționate (acțiuni, obligațiuni, ETF-uri, mărfuri etc). Pentru a începe să tranzacționeze, utilizatorul va trebui să își configureze un cont de investiții și să completeze chestionarul de risc, oferind Revolut informații despre experiența sa în investiții, obiective, toleranța la risc etc.

În funcție de răspunsuri, aplicația îi va arăta ce tipuri de produse poate să tranzacționeze. La final, este necesar ca utilizatorul să accepte termenii pentru a putea să finalizeze crearea contului de investiții la Revolut Securities Europe UAB (pentru clienții din UE).

Tranzacționarea prin aplicația Revolut – pași

În contextul discuției despre tranzacționare ETF-uri prin Revolut, trebuie menționat că utilizatorul își poate alimenta contul de trading cu bani din contul principal Revolut sau utilizatorul poate face un transfer în secțiunea de investiții. Se poate începe cu câțiva euro în cont.

Pentru a cumpăra ETF-uri, utilizatorul trebuie să intre în secțiunea ETF-uri și poate folosi bara de căutare pentru a introduce simbolul ETF-ului dorit. Pentru a finaliza o achiziție se apasă Buy. Se pot cumpăra și fracțiuni din ETF, nu doar unități întregi.

Aplicația permite și crearea unui plan de investiții. Astfel, utilizatorii își pot seta contribuții automate din salariu și pot configura o investiție recurentă în ETF-urile eligibile.

Tranzacționare ETF-uri prin Revolut – fonduri de investiții disponibile

La ora actuală, utilizatorii Revolut au la dispoziție peste 2.100 de ETF-uri în care pot să investească. În aplicație există și o secțiune separată unde sunt listate doar ETF-uri din domeniul tehnologiei (ETF-uri cu expunere concentrată, de peste 90%, la sectorul tehnologic).

Dincolo de această secțiune, există și una dedicată ETF-urilor pe indici, precum și funcția „Cele mai tranzacționate în această săptămână”, care le oferă utilizatorilor acces la cele mai populare ETF-uri în ultimele 7 zile. De exemplu, în ultima săptămână din decembrie 2025 cele mai tranzacționate 10 ETF-uri au fost următoarele:

SPDR MSCI ACWI IMI Acc UCITS ETF (acțiuni globale din piețe dezvoltate și emergente), 249 euro

Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc (cele 600 de companii europene cu cea mai mare capitalizare), 284 euro

iShares Core MSCI Europe Acc ETF (acțiuni din țări dezvoltate din Europa), 94 euro

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc ETF (acțiuni de pe piețe emergente), 38 euro

Amundi S&P 500 ETF Acc (cele 500 de companii cu cea mai mare capitalizare din SUA), 117 euro

Tranzacționare ETF-uri prin Revolut – cele mai populare fonduri

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF Dist (acțiuni globale), 48 euro

Vanguard FTSE All-World Acc UCITS ETF (acțiuni globale de pe piețe dezvoltate și emergente), 145 euro

iShares Core MSCI World Acc ETF (acțiuni globale din piețe dezvoltate), 112 euro

VanEck Quantum Computing ETF Acc (acțiuni din domeniul calculului cuantic), 21 euro

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500 de companii cu cea mai mare capitalizare din SUA), 10 euro

Tranzacționare ETF-uri prin Revolut – ce comisioane se aplică

În funcție de abonamentul pe care îl dețin (Standard, Plus etc), clienții au dreptul la un număr de tranzacții fără comision în fiecare lună, astfel:

Standard: 1 tranzacție

Plus: 3 tranzacții

Premium: 5 tranzacții

Metal și Ultra: 10 tranzacții

Tranzacțiile de acțiuni și ETF-uri în afara alocației lunare sunt supuse unui comision care nu poate fi mai mic de 5 lei. Comisionul va fi 0,25% din valoarea tranzacției pentru clienții Standard, Plus, Premium sau Metal, respectiv 0,12% din valoarea tranzacției pentru clienții Ultra sau Trading Pro. În cazul în care comisionul astfel calculat ar fi mai mic de 5 lei, atunci se aplică automat comisionul minim pe țară de 5 lei.

Tranzacționare ETF-uri prin Revolut – comisioane și taxe

Pentru toate ordinele recurente de cumpărare ETF-uri, comisionul variabil rămâne același, dar nu există un comision minim pe țară. De asemenea, comisioanele nu vor fi aplicate ordinelor recurente de cumpărare pentru anumite ETF-uri dacă ele sunt configurate cu funcția Revolut de plan de investiții ETF.

În ceea ce privește taxele impuse de autorităție de reglementare, atunci când este cazul, ele vor fi reținute din veniturile din vânzări. Revolut nu percepe comisioane de custodie.

Există însă taxe de schimb valutar. Astfel, pentru a-și alimenta contul de investiții și a executa un ordin de tranzacționare, este posibil să fie nevoie ca utilizatorul să își convertească moneda din contul său principal Revolut. Taxele de schimb valutar variază în funcție de planul deținut.

