Tranzacționare CFD-uri prin Revolut. Riscuri, comisioane

Dincolo de acțiuni, obligațiuni sau ETF-uri, utilizatorii aplicației Revolut pot să investească și în alte instrumente financiare, cum ar fi contractele pentru diferență. În acest ghid explicăm ce trebuie să știe investitorii interesați de tranzacționare CFD-uri prin Revolut.

Ce sunt CFD-urile

Contractele pentru Diferență (CFD-urile) sunt instrumente financiare derivate care le permit traderilor să speculeze mișcările de preț ale activelor – cum ar fi acțiuni, valute, mărfuri sau indici bursieri – fără să dețină activul subiacent.

Un CFD poate fi asemănat cu un „pariu”, în sensul că traderii mizează că prețul unui activ va scădea sau va crește, iar dacă au dreptate obțin un câștig. În schimb, dacă se înșală, pierd bani. Este, așadar, ca un fel un pariu pe mișcarea prețului unui activ, fără ca activul în sine să fie deținut.

De pildă, un investitor vrea să tranzacționeze acțiuni Apple, dar în loc să cumpere acțiunile în sine, alege să utilizeze un CFD. Să presupunem că prețul acțiunilor Apple este în momentul de față 260 de dolari/acțiune, iar traderul crede că prețul va crește, așa că deschide o poziție CFD lungă pe 100 de acțiuni Apple.

Tranzacționare CFD-uri prin Revolut – exemplu

Deschiderea unei poziții lungi pe CFD înseamnă că traderul pariază că prețul activului subiacent va crește. În schimb, o poziție scurtă pe CFD este exact opusul: traderul pariază că prețul va scădea și profită dacă acesta scade.

Pentru a deschide o poziție CFD lungă pe 100 de acțiuni Apple, investitorul va încheia un acord cu un broker pentru a schimba diferența de preț a unui activ din momentul în care o poziție este deschisă și momentul în care este închisă.

Deoarece CFD-urile se tranzacționează în marjă și sunt instrumente financiare cu efect de levier, investitorul nu trebuie să plătească 26.000 de dolari pentru cele 100 de CFD-uri Apple. Dacă brokerul are o cerință de marjă de 10%, el va plăti doar de 2.600 de dolari pentru deschide o poziție lungă pe 100 de acțiuni Apple.

În cazul în care prețul acțiunilor Apple va crește la 270 de dolari/acțiune, atunci investitorul a intuit bine mișcarea de preț, modificarea totală de preț fiind de 10 dolari x 100 de acțiuni = 1.000 de dolari. Această sumă reprezintă câștigul traderului, din care va plăti către broker comisioanele și alte taxe.

În schimb, dacă prețul per acțiune scade la 250 de dolari/acțiune, investitorul de retail va pierde 1.000 de dolari.

Tranzacționare CFD-uri prin Revolut – cine sunt investitorii potriviți

Potrivit site-ului Revolut, CFD-urile sunt instrumente financiare complexe, cu grad ridicat de risc, care implică efectul de levier, și care sunt destinate investitorilor cu experiență și cunoștințe suficiente pentru a tranzacționa astfel de instrumente, capabili să înțeleagă și să accepte riscurile asociate cu produsele cu efect de levier.

Pentru a putea investi în CFD-uri, un utilizator al aplicației Revolut trebuie în primul rând să își deschidă un cont de investiții la Revolut. Ulterior, reprezentanții Revolut vor analiza dacă el este eligibil pentru tranzacționarea de CFD-uri.

Pentru a-și deschide un cont de investiții, utilizatorul trebuie să apese pe butonul „Investiții” din meniul de jos, să selecteze „Cont de brokeraj” și să urmeze instrucțiunile pentru a finaliza procesul de integrare, care ar trebui să dureze până la 48 de ore.

Pentru a se înscrie pentru investiții în CFD-uri, utilizatorul trebuie apese tab-ul „Investiții” din meniul de jos și să selecteze „CFD-uri”. În acel moment, el va fi direcționat către un chestionar de evaluare, conceput pentru a-i evalua cunoștințele și experiența în ceea ce privește CFD-urile. Chestionarul îi ajută pe reprezentanții Revolut să determine dacă CFD-urile sunt un produs de investiții potrivit utilizatorul respectiv.

Tranzacționare CFD-uri prin Revolut – riscuri

Este important de știut că este posibil ca Revolut să decidă că CFD-urile nu sunt produsul potrivit pentru traderul în cauză și să îi respingă cererea pe baza informațiilor furnizate. Acest lucru se întâmplă pentru a-l proteja de eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi tranzacționând instrumente financiare cu grad mare de risc.

După cum se arată în aplicație, contractele pentru diferență sunt produse complexe tranzacționate pe piața extrabursieră (OTC – over the counter) care implică un risc din partea partenerului contractual. Efectul de levier poate amplifica atât câștigurile, cât și pierderile.

De asemenea, trebuie menționat că CFD-urile sunt adesea folosite pentru speculații pe termen scurt, mai degrabă decât pentru investiții pe termen lung.

Potrivit informării din cadrul aplicației Revolut, 55% dintre conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor.

Tranzacționare CFD-uri prin Revolut – comisioane

Comisioanele pentru investițiile în CFD-uri sunt de 0,25% pentru fiecare tranzacție, cu un minimum de 0,01 dolari (USD)/tranzacție. Acest lucru este valabil atât pentru deschiderea, cât și pentru închiderea unei poziții. Comisionul se aplică doar la CFD-urile pe acțiuni și se percepe din valoarea totală a tranzacției.

În cazul în care traderul își menține pozițiile deschise peste noapte, i se va percepe un comision de noapte numit și cost de deținere. Costul de deținere depinde de dobânda aplicabilă, de activul suport și tipul poziției (long sau short).

De ce se percep comisioane de noapte

Comisioanele de noapte sunt percepute deoarece tranzacționarea CFD-urilor implică un efect de levier, ceea ce înseamnă că traderul împrumută efectiv fonduri pentru a deschide o poziție mai mare decât depozitul inițial. Pentru a menține poziția deschisă după ora de închidere zilnică, se aplică un comision de noapte (ajustare a dobânzii) pentru a reflecta costul de finanțare a acelei poziții.

Utilizatorii pot vedea comisionul de noapte estimat atunci când plasează un ordin pentru un contract pentru diferență (CFD) sau în Documentul cu informații esențiale (KID) pentru fiecare instrument.

Comisioanele de noapte se percep zilnic, dar se triplează o dată pe săptămână pentru a acoperi perioada de weekend, când piețele sunt închise, de obicei miercurea sau vinerea, în funcție de clasa activului suport, mai notează sursa citată.

