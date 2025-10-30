Tranzacționare acțiuni prin Revolut. Ghid pentru începători

Dacă ești interesat de tranzacționare acțiuni prin Revolut, în acest ghid vei găsi o serie de informații utile pentru investitorii începători care doresc să utilizeze aplicația de mobil pentru a cumpăra și/sau a vinde titluri de capital.

Pașii necesari pentru a cumpăra/vinde acțiuni prin Revolut

1. Primul pas pentru a putea tranzacționa acțiuni prin aplicația Revolut constă în deschiderea unui cont de investiții, numit și de brokeraj (conturile de investiții sunt disponibile pentru toate planurile Revolut). Cerințele de eligibilitate sunt următoarele:

Vârstă de cel puțin 18 ani;

Deținerea unui document emis de guvern care este valabil pentru verificarea identității;

Deținerea unui CIF (cod de identificare fiscală) care corespunde țării de reședință așa cum apare în aplicație.

2. Al doilea pas constă în trimiterea unei cereri din secțiunea „Investiții”, apăsând butonul „Începe”. Revolut îl va contacta pe utilizatorul respectiv în termen de 2 zile lucrătoare pentru a-l anunța dacă contul de investiții este gata de utilizare sau dacă sunt necesare mai multe informații.

Tranzacționare acțiuni prin Revolut – pași pentru începători

3. Etapa următoare constă în adăugarea de fonduri în contul de brokeraj. Pentru aceasta, utilizatorii trebuie să acceseze tabul „Investiții”, să aleagă apoi opțiunea „Adaugă bani”, să selecteze moneda dorită (de exemplu, USD sau EUR, în funcție de acțiunile pe care vor să le cumpere) și să introducă suma pe care vor să o depună în contul de brokeraj.

4. La final, pentru a cumpăra acțiunile dorite, utilizatorul trebuie să intre în secțiunea „Investiții”, să apese „Tranzacționează”, să indentifice acțiunea pe care vrea să o tranzacționeze, să selecteze „Cumpără” (sau „Vinde”) și să plaseze un ordin specific. Pentru un ordin-limită, investitorul va trebui să specifice prețul exact la care dorește ca ordinul să fie executat. După plasarea ordinului, acesta va fi executat doar dacă prețul pieței atinge nivelul specificat de utilizator.

Tranzacționare acțiuni prin Revolut – titluri din SUA și UE

Alături de criptomonede, mărfuri precum metalele prețioase, ETF-uri, obligațiuni, CFD-uri sau certificate de depozit, utilizatorii pot folosi contul de brokeraj din aplicația Revolut pentru a investi în acțiuni.

La ora actuală, în aplicație sunt disponibile peste 5.000 de acțiuni listate pe piețele din SUA și UE, pe care utilizatorii le pot tranzacționa. Suma minimă necesară pentru a începe tranzacționarea este 1 euro.

După cum se arată pe site-ul oficial Revolut, utilizatorii pot obține randament din investiții atât dacă își vând acțiunile la un preț mai mare decât cel plătit pentru ele anterior, cât și dacă obțin dividende. Conform sursei citate, companii mari precum Exxon, McDonald’s sau Coca Cola plătesc și dividende. La rândul lor, acestea pot fi folosite ca venit pasiv sau reinvestite pentru mărirea portofoliului.

Sursa: Revolut

Funcții utile tranzacționării prin Revolut

În contextul discuției despre tranzacționare acțiuni prin Revolut, trebuie menționat că aplicația are și o serie de funcții menite să îi ajute pe utilizatori, care sunt utile în special pentru investitorii începători.

Una dintre acestea se numește „Cele mai populare achiziții inițiale”, și le permite utilizatorilor să descopere cele mai populare active (acțiuni sau ETF-uri) din ultimele 3 luni pe care noii utilizatori le tranzacționează prima dată.

Printre acestea se numără acțiuni emise de companii precum NVIDIA, Apple, Tesla, Amazon, Microsoft, Coca-Cola, Netflix, Alphabet (Google), Intel, Oracle, Airbus sau McDonald’s.

Tranzacționare acțiuni prin Revolut – ce funcții are aplicația

O altă funcție utilă este cea denumită „Top creșteri/scăderi”, care le permite utilizatorilor să descopere acțiunile cu cea mai bună/cea mai slabă evoluție în perioada selectată (1 zi, 1 săptămână, 1 lună, 1 an sau 5 ani).

Funcția „Cele mai tranzacționate” le permite investitorilor să ordoneze activele în funcție de numărul total de tranzacționări făcute pe Revolut din perioada de timp selectată, fie doar după tranzacțiile bursiere de tip cumpărare (cele mai cumpărate), fie doar după cele de tip vânzare (cele mai vândute), fie după cele de tip vânzare și cumpărare împreună (cele mai tranzacționate).

Dincolo de aceste funcții, aplicația are și rubrici pentru știri din domeniul piețelor financiare, evenimente corporative sau tutoriale pentru investitorii începători.

Dacă acest articol despre tranzacționare acțiuni prin Revolut vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Ce poți face cu punctele Revolut. Mile aeriene, vacanțe, reduceri

Criptomonede tranzacționate prin Revolut. Exemple, pașii de urmat

Revolut pentru persoane juridice. Comisioane și tipuri de conturi

Ce comisioane are Revolut pentru schimb valutar sau transfer de bani