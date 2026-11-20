Grupul francez Simago a preluat un pachet majoritar de acțiuni în rețeaua românească de clinici de imagistică Medima, cu 34 de clinici în 30 de orașe, într-o mutare prin care continuă unul dintre cele mai ambițioase procese de consolidare pe care le-a văzut piața europeană de servicii private de sănătate în ultimii ani.

Simago este la bază un grup francez, susținut de peste 500 de medici practicieni, de echipa sa de management și, din 2022, de firma franceză de investiții Ardian. Simago a finalizat peste 40 de achiziții în ultimii cinci ani și și-a extins prezența din Franța în Italia în 2023, iar acum în România.

Odată cu intrarea Medima în grup, Simago devine al treilea cel mai mare furnizor specializat în imagistică medicală din Europa și începe dezvoltarea în Europa Centrală și de Est.

Simago a preluat un pachet majoritar de acțiuni în Medima de la fondurile Morphosis Capital Fund I și Integral Capital Group, precum și de la Prof. Dr. Gheorghe Iana, unul dintre fondatori. Celălalt fondator, Vlad Ardeleanu, nu a vândut nicio acțiune și va rămâne în continuare acționar și director general.

„În urmă cu șase ani, Medima avea o singură clinică în București. Astăzi, rețeaua numără 34 de clinici în 30 de orașe, iar un pacient din Bistrița sau Zalău beneficiază de aceeași calitate a diagnosticării ca un pacient din București”, a declarat Vlad Ardeleanu, cofondator și director general al Medima.

Medima, o rețea românească dezvoltată de un medic, un antreprenor și doi investitori

Rețeaua de imagistică Medima este un proiect dezvoltat de Prof. Dr. Gheorghe Iana și Vlad Ardeleanu începând cu anul 2020. Vlad Ardeleanu a fost unul dintre fondatorii lanțului de supermarketuri Artima, care a fost vândut către Carrefour în 2007 într-o tranzacție estimată la acel moment la peste 50 mil. euro.

În 2020, când Medima avea o singură clinică de imagistică și venituri de sub 1 mil. euro, a atras în acționariat fondul de private equity Morphosis Capital. Ulterior, în 2022, când rețeaua avea deja nouă clinici, a intrat în acționariat și investitorul Integral Capital Group, care a venit cu capital pentru a susține continuarea creșterii.

În 2023, Medima a realizat primele achiziții în țară și a continuat să se extindă în județe noi. În 2024 a ajuns la 22 de clinici și peste 100.000 de pacienți, iar în 2025 a deschis șapte clinici într-un an și a avut venituri de 28 mil. euro. În 2026, Medima a ajuns la 34 de clinici în 30 de orașe și estimează aproximativ 200.000 de pacienți unici.

În iunie 2026, Medima a preluat un pachet majoritar în eClinic Hub, o platformă de teleradiologie cu care lucrează peste 20 de spitale; în prezent, grupul colaborează cu peste 200 de medici radiologi, față de nouă medici în 2020.

Tranzacția Medima, al treilea exit pentru primul fond Morphosis Capital

Tranzacția Medima marchează cel de-al treilea exit complet finalizat al Morphosis Capital Fund I, după vânzarea participației minoritare în Clinicile Dentare Dr. Leahu către Regina Maria în 2023 și exitul complet din DocProcess către AGENA3000 în 2025.

În octombrie 2026, fondul a semnat și un acord pentru exitul complet din Stay Fit Gym, care va forma o platformă comună cu 18GYM, susținută de Enterprise Investors, sub rezerva obținerii aprobărilor din partea autorităților.

Tranzacția a generat pentru Morphosis Capital Fund I un multiplu al capitalului investit (MOIC) de 4,3x și o Rată Internă de Rentabilitate (IRR) de 31%.

Investiția Morphosis Capital Fund I în Medima a fost cofinanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014–2020.

Portofoliul Morphosis Capital include EMI, Cronos Med, Romania Education Alliance, EnduroSat, Echo Elderly Care, o rețea de oftalmologie și PRIMIA Medical.

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