Tranzacție europeană, cu impact în România: Producătorul de ciment Holcim preia Xella, cu patru fabrici la nivel local

Holcim România, filiala locală a grupului elvețian Holcim, a anunțat preluarea activelor locale a grupului european Xella, specialist în soluții de zidărie și izolație. Tranzacția face parte din acordul global Holcim-Xella, evaluat la 1,85 miliarde euro, și urmează să fie finalizată în a doua jumătate a anului 2026, după obținerea aprobărilor autorităților de concurență.

În România, Xella deține unități de producție în Păulești (Prahova), Deva (Hunedoara) și Oradea (Bihor), precum și fabrica de var Simcor Var la Târgu-Jiu. Portofoliul local include branduri cunoscute: Ytong și Macon pentru blocuri și BCA, Multipor pentru izolație termică, Silka pentru blocuri din silicat de calciu și Rapid pentru cărămizi silico-calcar.

Această preluare strategică va permite Holcim România să ofere soluții integrate pentru construcții, de la ciment și beton până la materiale de zidărie și sisteme de izolare termică. CEO-ul Holcim, Miljan Gutovic, a declarat că achiziția „reprezintă o piatră de hotar în viziunea companiei de a fi partener principal pentru construcții”, iar Xella „va completa oferta pentru clienți pe piața extrem de atractivă a materialelor pentru zidărie, estimată la 12 miliarde euro”.

Holcim România a raportat în 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 2,89 miliarde lei și un profit net de 359 milioane lei, cu peste 1.100 de angajați.

Compania a continuat să investească în modernizarea și extinderea capacităților locale. În 2023, Holcim a alocat peste 25 milioane euro pentru creșterea capacității fabricii de ciment din Câmpulung și a deschis o stație de agregate în Neudorf (județul Arad) cu o investiție de peste 3 milioane euro. În 2025, compania a lansat o linie de producție de nisip de calcar la Turda, în valoare de 5 milioane euro, și a implementat un sistem de reciclare a apei la stația de agregate Stăncești, cu o investiție de peste 700.000 euro. Per total, Holcim România a investit peste 900 milioane euro în operațiunile sale locale din 1997 până în 2024, potrivit datelor companiei.

Reprezentanții companiei estimează că integrarea Xella va aduce sinergii în distribuție, logistică și vânzări, permițând Holcim să ofere pachete integrate de materiale pentru clienți, precum dezvoltatori imobiliari, antreprenori și arhitecți. Aceasta ar putea contribui la creșterea cotei de piață a Holcim în segmentul materialelor pentru zidărie și izolație, consolidându-i poziția în România.

Holcim România deține două fabrici de ciment, la Câmpulung și Aleșd, cu o capacitate totală de aproximativ 5,7 milioane tone. Compania este unul dintre principalii jucători locali în ciment, beton și agregate și își consolidează acum portofoliul prin extinderea în domeniul zidăriei și al soluțiilor de izolație.

Finalizarea tranzacției și implementarea planurilor de integrare vor fi urmărite de autoritățile de concurență, iar succesul operațional depinde de armonizarea proceselor și infrastructurii celor două companii.

