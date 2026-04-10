Transportul rutier de pasageri – scădere de 4,2% în 2025 – creștere ușoară la transportul de mărfuri

Transportul rutier de pasageri a înregistrat o scădere cu 4,2% în 2025, comparativ cu anul anterior, în ceea ce priveşte numărul de pasageri transportaţi, în timp ce parcursul acestora a crescut cu 7,5%, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS), transmite Agerpres.

Potrivit INS, distanţa medie de transport a unui pasager a fost superioară anului 2024 cu 12,1%.

În ceea ce priveşte transportul rutier de mărfuri, acesta a înregistrat creştere cu 2,1% în cazul volumului mărfurilor transportate, comparativ cu anul 2024. Din totalul de 329,371 milioane tone mărfuri transportate, 82,5% au fost înregistrate în transport naţional. Parcursul mărfurilor a crescut cu 2,8% faţă de anul precedent, în transport naţional înregistrându-se creştere cu 2,7%.

În 2025, în transportul rutier naţional, 59,1% din volumul mărfurilor a fost transportat pe distanţe între 1-49 km, 23,6% pe distanţe cuprinse între 50-149 km şi 13,5% pe distanţe cuprinse între 150-499 km.

Diviziunile de mărfuri cu cele mai însemnate ponderi în volumul total de mărfuri transportate au fost minereuri metalifere şi alte produse de minerit şi exploatare de carieră; turbă; uraniu şi thoriu (31,5%) şi alte produse minerale nemetalice (18,8%). În ceea ce priveşte parcursul mărfurilor, diviziunile care au deţinut cele mai mari ponderi în total parcurs au fost: un amestec de tipuri de mărfuri transportate împreună (33,9%) şi produse alimentare, băuturi şi tutun 12,5%.

Mărfurile transportate în cont propriu au reprezentat 52,7% din total, iar în ceea ce priveşte destinaţia, 17,5% din total mărfuri au fost înregistrate în transport internaţional. Din totalul mărfurilor în transport rutier internaţional, respectiv 57,708 milioane tone, transportul între state terţe a reprezentat 48,9%, cabotajul 20,6% şi mărfurile încărcate 16,7%.

În transportul rutier internaţional de mărfuri, 96,3% din totalul mărfurilor descărcate au provenit din state membre ale Uniunii Europene şi 94,8% din totalul mărfurilor încărcate au avut ca destinaţie state membre ale UE. Cele mai mari cantităţi de mărfuri descărcate au provenit din Germania (20,8%), Italia (15%) şi Ungaria (14,4%), iar în ceea ce priveşte încărcările, 19,6% din volumul mărfurilor au avut ca destinaţie Italia, 16,6% Germania şi 16,3% Ungaria.

