Transportul aerian de mărfuri a crescut cu 9,7%, în primele 9 luni din 2025

Transportul aerian de mărfuri (inclusiv poștă) a crescut cu 9,7% în primele nouă luni din 2025, comparativ cu perioada similară a anului anterior, de la 38.451 tone până la 42.175 tone, conform datelor INS prezentate de Agerpres.

Cele mai mari ponderi în ceea ce privește transportul de mărfuri s-au înregistrat pe aeroporturile:

Henri Coandă-București, cu 11.300 tone mărfuri încărcate și 21.000 tone mărfuri descărcate

Avram Iancu Cluj-Napoca, cu 2.100 tone mărfuri încărcate și 2.900 tone mărfuri descărcate

Traian Vuia Timișoara, cu 1.800 tone mărfuri încărcate și 2.900 tone mărfuri descărcate.

Cele mai însemnate ponderi în transportul intern au fost înregistrate pentru aeroporturile: Henri Coandă București, care a realizat 22,7% în total tone mărfuri încărcate, Avram Iancu Cluj-Napoca, cu 45,2% în total tone mărfuri încărcate, și Traian Vuia Timișoara, cu 32,1%.

Reamintim că România a înregistrat cea mai mare creștere a volumului de marfă transportat din Uniunea Europeană, conform unei analize realizate de Colliers.

În 2023, firmele de transport și logistică au raportat aproape 29 de miliarde de tone-kilometru transportate pe șosele, cu 69% mai mult decât în urmă cu zece ani, ceea ce reprezintă cel mai rapid ritm de creștere din UE, de mai bine de trei ori peste media comunitară, potrivit datelor Eurostat citate de Colliers.

Creșterea se vede și pe piața spațiilor industriale moderne închiriable, care s-a extins de aproape cinci ori în ultimii zece ani și va ajunge în 2025 la aproximativ 8 milioane de metri pătrați.

